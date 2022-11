SuperDeal: Samsung Galaxy S22 Ultra med saftig rabat

Da Samsung lancerede Galaxy S22 Ultra (Åbner i nyt vindue) var det tydeligt, at dén telefon er speciel. Den er pakket med nogle vanvittigt gode kameraer med en zoom, der lader zoome ind og tage billeder af månen! Det er i det hele taget en drømme-mobil at få fingre i med topspecifikationer hele vejen rundt. Der er ingen tvivl om, at det er en telefon til feinschmeckere, og derfor har prisen også været forholdsvis høj på denne model.

Men det laver Black Friday om på, for nu kan du få denne topmobil med en stor rabat. Normalprisen hos Power ligger på 9.889 kroner for modellen med 128 GB lagerplads. Lige nu er den sat ned til 6.999 kroner. Dét er billigt for en telefon som Samsung Galaxy S22 Ultra.

(Åbner i nyt vindue) SUPERDEAL SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 128 GB : 9.889 kr. 6.999 kr. hos Power (Åbner i nyt vindue)

Spar 2890 kr. - Samsungs fantastiske flagskibsmobil med markedets bedste zoom og indbygget pen med kæmperabat.