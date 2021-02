Hvad er det bedste LG TV i 2021? Da LG Electronics producerer nogle af de allerbedste OLED-fjernsyn hvert år og har sat et fornyet skub i 8K-teknologier, har det aldrig været mere fristende at købe et LG-TV - det er det, denne guide handler om.

Hvis du ikke er sikker på, hvilket af LGs nyeste TV''er du bør vælge, har vi alt, hvad du behøver. Vi har sat os ned og testet de allerbedste LG-TV fra sidste år og nogle af de nye, der kommer på markedet i 2021. Derfor kan vi at sammenligne dem, og så kan du finde ud af, hvilket der er det bedste valg for dig.

Der er nogle højt profilerede LG-TV'er, som du ikke finder på denne liste endnu, som den rullbare LG Signature Series R, der er forsinket til langt efter den oprindelige lanceringsdato i 2019. Selvom 2021-serien teknisk er 'lanceret', er LG C1 OLED, LG G1 OLED og LG A1 OLED endnu ikke testet, og derfor må vi vente til lidt senere på året for at se, om de er værd at tilføje til denne liste.

Hvis du køber nu, er det her de bedste LG-TV'er at overveje. Sørg for at tjekke vores LG TV 2021-guide for at få en komplet oversigt over alt, hvad der er tilgængeligt og kommer i år - eller vores guide til de bedste 48-tommer OLED-TV, som du kan forvente at se flere af i tiden fremover.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

De bedste TV'er

(Image credit: LG)

Bedste LG-TV: LG CX OLED Et skelsættende LG TV 44.990 kr. Læs mere hos Komplett Utrolig kontrast og farve Ny 48-tommers størrelse Tung bas Ikke HDR10+

LG CX OLED ligger øverst i mange af vores købsguider, og det er der en god grund til. Det er en forbedring af LG C9 og tilbyder en førsteklasses billedkvalitet takket være TV'ets a9 Gen 3-processor og det OLED-skærmen med dyb kontrast.

Du får også 2,2 kanals højttalere, hvilket sikrer, at du kan få lyd i høj kvalitet sammen med de flotte billeder - og selvom bassen til tider er lidt tung, ændrer dette ikke den samlede oplevelse af dette TV.

Det er også mere prismæssigt overkommeligt, end dets forgænger også var takket være en ny 48-tommer OLED-størrelse, der sænker prisen til kun omkring 10.000 kr. Takket være udvalget af størrelser er det et fleksibelt valg til flere hjem og budgetter, og du finder ikke bedre til et LG TV fra 2020.

Der er selvfølgelig flere grunde til at vælge de andre på denne liste, blandt andet tilbyder de andre modeller en lidt anden formfaktor, priser eller skærmteknologi - men vær klar over, at LG CX er bare bedst.

Læs hele anmeldelsen: LG CX OLED

(Image credit: LG)

Bedste værdi: LG BX OLED OLED på et budget LG's billigste OLED Utrolig farvekontrast Noget videostøj i mørke scener Mindre avanceret behandling

Har du ikke råd til CX, eller har du ikke brug for den seneste processor for at tilfredsstille dine behov? LG BX OLED er muligvis det TV, der passer til dig.

BX blev lanceret i slutningen af ​​2020, men det blev straks et must-buy for dem, der er ude efter et billigere OLED sammenlignet med CX eller Gallery Series. Ved at anvende en billigere (og mindre kapabel) a7 Gen 3-processor lykkedes det at reducere prisen på dette OLED-TV, og det tilbyder både god ydelse og stor værdi.

Du får stort set alle fordelene ved et mere premium LG-TV med webOS smart TV-platformen, individuel pixelkontrol, dybe sorte farver og lignende.

Det eneste, dette TV mangler, er processorkraften, som er blevet reduceret for at holde prisen nede. Der er noget mild videostøj i mørke scener såvel som lejlighedsvis (hvis ikke meget regelmæssig) motion blur. Dette vil ikke genere alle, selvom problemerne naturligvis bemærkes oftere, hvis du ser mange mørke og dunkle tv og film.

Der sker ting og sager i 2021, hvor der kommer et nyt billigere A1 OLED, der ser ud til at underbyde priserne på B-serien, selvom det sker på bekostning af HDMI 2.1-indgange og noget af lydoutputtet (20W snarere end 40W). Her og nu er dette dog det billigste OLED, du kan købe fra LG Electronics.

Læs hele anmeldelsen: LG BX OLED (på engelsk)

(Image credit: LG)

Mest stilfulde: LG GX Gallery Series OLED Et næsten fejlfrit OLED-TV (der kræver professionel installation) Fantastisk opskalering Fremragende funktioner Professionel installation Ikke afbalanceret lyd

Er du på udkig efter noget lidt mere stilfuldt? LG Gallery Series OLED kommer tæt på WX OLED - men det har et alt-i-et-design med indbyggede Dolby Atmos-højttalere i selve fjernsynet i stedet for en separat soundbar.

Mens det ydre af dette TV er et vidunder inden for ingeniørarbejde, finder du inden i TV'et den helt nye LG Alpha a9 Gen 3-processor, der tilføjer bedre ansigtsgenkendelse og støjreduktion på flere trin til LGs allerede fremragende HD-til-4K-opskalering og meget forbedret teknologi til bevægelsesbehandling.

Det er ikke helt fejlfrit, da det stadig ikke kan når den samme lysstyrke som visse LED-LCD-tv og har nogle lydbalanceringsproblemer, men ellers er det stadig en lækker fladskærm for dem, der gerne bruger lidt flere penge på deres næste TV-køb.

Husk dog, at dette TV ikke leveres med et tv-stativ - hvilket betyder, at du har brug for et professionelt installatør for at montere det korrekt med et vægmontering uden mellemrum, der skjuler kablerne.

Selvfølgelig kommer der en ny LG G1 OLED-model til 2021, der ser ud til at forbedre Gallery-serien med en lysstyrkeforbedrende skærmstruktur og med et TV-stativ til dem, der ikke er interesserede i vægmontering af deres TV. Vi opdaterer denne guide, så snart vi har anmeldt det.

Læs hele anmeldelsen: LG Gallery Series OLED TV (på engelsk)

(Image credit: LG)

Bedste LCD-mulighed: LG Nano90 LG kommer endelig ind i LCD-kampen med Nano 90 Understøtter store betragtningsvinkler Meget forbedrede sorte farver Baglys blinker Ikke HDR10+ understøttelse

LG's LCD-TV'er kan have det svært, i betragtning af hvor stor en indsats LG lægger for dagen for at fortælle om OLEDs overlegenhed. Hvis du er på udkig efter et LCD-TV, er Nano90 dog et kapabelt 2020-TV, der ikke koster så meget som flagskibet CX OLED øverst på denne liste. Faktisk får du en 65-tommers Nano90 til mindre end en 48-tommers CX - så der er helt sikkert stadig et marked for LCD.

Ankomsten af ​​HDR har været særligt udfordrende for IPS-skærme og har lagt endnu større pres på IPS's iboende kontrastkontroller. Nano90s nye styringssystem til bagbelysning forvandler dog virkelig LG's LCD HDR - på trods af noget baggrundslys, der flimrer.

Kontrasten forbedres også væsentligt i forhold til tidligere LCD-modeller - og de sorte farver er, hvis ikke på niveau med OLED, så bestemt stadig gode.

Vi forestiller os, at hvis du er på udkig efter et LED-TV i denne prisklasse, vil du sandsynligvis springe til et QLED på denne liste over de bedste Samsung-TV'er. For LG-entusiaster er Nano90 dog stadig et solidt valg til dit hjem.

Læs hele anmeldelsen: LG Nano90 (på engelsk)

Hvorfor LG?

Hvorfor skulle du købe et LG-TV?

Det er et godt spørgsmål. Med så mange fremragende TV-brands, hvorfor skal du vælge LG frem for resten?

Skærmproducenten LG Display (ikke at forveksle med LG Electronics, der samler og sælger LG-TV'er) er blevet fannerbæreren nutidens OLED-TV og er storleverandør til konkurrenter som Panasonic, Sony eller Hisense. Mens du måske synes godt om den specifikke fornemmelse eller funktionerne i andre OLED-serier - Panasonic har en mere jordet farvepalet, mens Sonys Acoustic Surface Audio+ -teknologi udsender lyd fra selve skærmen - så køber du på en måde stadig fra LG.

LG's OLED-TV'er har en tendens til at have en lidt varmere farver end nogle af konkurrenterne, men forskellen er ret lille, medmindre du virkelig ser nøje efter. Men det, der virkelig adskiller LG, er, at LG tilbyder den billigste OLED-model på markedet, LG BX - med undtagelse af Vizio OLED i nogle ret fristende med begrænsede udsalgsperioder.

OLED er i stand til at nå dybere sorte farver og giver mere præcis lysstyring end selv de bedste LCD- eller QLED-TV'er takket være de særlige skærme kombineret evnen til at slukke pixels helt. Tv'erne forringes dog hurtigere end LCD'erne og kan ikke nå samme lysniveauer som nogle af Samsungs nye TV'er. (Du kan nærstudere forskellene i vores sammenligningsvejledning til OLED vs. QLED).

WebOS smart TV-platformen på TV'er fra LG er også fantastisk med en slank og poleret brugergrænseflade sammen med god app-support - og stemmekommandoer gennem Magic Remote på alle nye OLED-TV'er. Husk dog, at LG ikke understøtter HDR10+, selvom det generelt har bred understøttelse af HDR10, Dolby Vision og HLG-formater.

LG's navngivning

(Image credit: LG)

Kan du ikke finde hoved eller hale i alle disse tal og bogstaver, der indgår i navnene på LG-TV'er? Det forstår vi godt - navnestrukturen kan være forvirrende, hvis det er nødvendigt for at differentiere det enorme antal gamle, nye og kommende TV'er, som LG frigiver til markedet. Det hjælper heller ikke, at hver TV-producent har bruger forskellige identifikatorer til deres apparater.

For LGs OLED-TV er strukturen lidt lettere. Noget som LG C9 OLED vil blive opført som "LG OLED55C9PUA" - med "LG", der naturligvis henviser til producenten, "OLED" henviser til skærmteknologien, og "55", som er er den modelstørrelse, du ser på (55- tommers). De fleste TV'er kommer i flere størrelser, selvom 55-tommers er flagskibsstørrelsen for de fleste nye fjernsyn for tiden.

Her står "C" for mellemklasse "C Series" af TV'er, der hvert år kommer i en ny model sammen med budgetklassen "B Series", den stilfulde "E Series", den ultra tynde skærm "W Seriesw" og den mere avancerede "Z Series".

9-tallet i “LG OLED55C9” henviser til året, hvor TV'et blev udgivet: 2019. Derfor blev et LG-TV, der kom ud i 2018, kaldt "C8", "E8" osv. I slutningen af ​​modelnummeret er der tre bogstaver, der markerer det område, fjernsynet sælges i: "PUA" er til Nordamerika, mens "PLA" er til bl.a. Danmark.

LG TV Guide Cheat Sheet Her er et hurtigt overblik til læsning af en LG-etiket: Eksempel: LG 65SM9500PUA 1. 65: Skærmstørrelse (dette er et 65-tommers TV)

2. SM: Angiver skærmteknologi (S for Super UHD) og det år, hvor det blev lavet (M for 2019)

3. 9500: Nummeret her er serien (højere er bedre, men typisk også dyrere)

4. PUA: Område, som TV'et sælges (PUA til USA, PLA til bl.a. Danmark)

LED-TV'er fungerer dog lidt anderledes. LG's LED'er er nu mærket under "NanoCell" snarere end "Super UHD", selvom de stadig er de LED-slærme, LG har lavet i årevis.

LG NanoCell 9-serien - hvor 9-tallet igen henviser til 2019-udgivelsen, så du ved, at den er opdateret - er angivet som "LG 65SM9500PUA", denne gang med modelstørrelsen (65-tommers) først. Dette efterfølges af "S" for Super UHD/NanoCell-tv i modsætning til "U" ved enklere UHD-TV, "L" ved LED-TV'er, der ikke er 4K. LG brugte også "E" til OLED og "P" eller plasma-TV (produktion ophørt), selvom du ikke finder disse labels på nye apparater.

Det andet bogstav skelner mellem hvert års nye produktsortiment. Så mens 2019 4K-LED'er fra LG alle har "SM" i navnet, havde 2018-TV'erne "SK" i stedet. 2020 vil bruger “SN” til at opretholde denne logik.