Anmeldelse: LG G1 Gallery OLED TV (OLED65G1)

Den måde, hvorpå LG G1 OLED kombinerer lidt mere lysstyrke med OLEDs berømte sortniveau og lokale kontrast - uden, hævdes det, at øge chancen for OLED skærmbrænding - gør LG G1 OLED til det bedste OLED tv, LG nogensinde har lavet. Og taget i betragtning af kvaliteten af ​​LGs tidligere OLED tv siger det virkelig noget.

To minutters anmeldelse

LG G1 OLED er opfølgeren af den slanke Gallery OLED model, der debuterede sidste år, men med et væld af forbedringer - herunder et skud i armen til lysstyrke - hvilket gør G -serien til et mere fristende forslag end nogensinde før.

Tilføjelse af et nyt højeffektivt 'Evo'-paneldesign og forbedret farvesystem gør det muligt for G1 OLED serien modigt at gå hen, hvor ingen LG OLED har gået før. Det betyder trods alt, at det spektakulære sortniveau og lokale kontrasttalenter, som LG OLED fjernsyn altid har kunne prale af, kan indgå partnerskab med mere af den rå lysstyrke og farveudstrækning, der er så vigtig for en ægte HDR oplevelse.

Omfanget af lysstyrke og farveforøgelse er ikke så ekstremt. Som Evo-navnet på den nye panelteknologi antyder, er det måske stadig mere en evolution end en flad revolution (og den samme teknologi, der kommer til Sony A90J og andre konkurrerende flagskibe, reducerer noget af nyheden). Men forskellen er bestemt mærkbar og eftertrykkeligt velkommen, hvilket gør LG G1 OLED til en standout i dagens marked.

Det understøttes også af en stor forbedring af LGs AI Picture Pro videobehandling og understøttelse på tværs af alle fire HDMI'er til alle de store nye 4K, HDR, VRR og 120Hz gaming grafikfunktioner.

LG G1 OLEDs tynde, ensartede design hjælper det også med at se smukt ud på din væg, og selvom der er nogle problemer med det fornyede webOS operativsystem, kan det stadig være en effektivt og smart platform, når du har vænnet dig til det.

OPDATERING: LG’s gaming TV har fået en opgradering , herunder LG G1 OLED, som vi gennemgår her. Både LG C1 og LG G1 OLED TV understøtter nu Dolby Vision HDR ved 4K/120Hz, efter den seneste firmwareopdatering til disse 2021 OLED skærme, og det er gode nyheder for gamers.

Firmwareversionen 03.15.27 "ruller" nu ud, er vi fortalt, hvilket gør de to flagskibe fra 2021 LG OLED til de første fjernsyn i verden, der understøtter Dolby Vision HDR i så høj en specifikation.

Pris og udgivelsesdato

G1-serien fås i størrelserne 55, 65 og 77 tommer.

65 tommer modellen koster 26999,-

G1 serien er tilgængelig i alle større tv -områder.

Da OLED spiller en så stor rolle i LGs succes som TV mærke, er det ikke overraskende at finde det nye flagskib G1 -udvalg tilgængeligt i alle større forbrugsterritorier over hele verden.

Og vi har fundet 65 tommer modellen til en pris af 26999 kr. Mens den mindre model i 55 tommer koster 19999 kr. Og den største model i 77 tommer koster 37999 kr.

Det er noget af en prisstigning i forhold til LG C1, men der er langt mere af en præstationsforskel, end vi så mellem C -serien og G -serien sidste år, hvilket betyder, at det bestemt er berettiget denne gang.

LG G1 OLED tilslutning og ports (Image credit: TechRadar)

Design

Slankt design med flad ryg og velegnet til vægmontering

Skibe med vægbeslag (men ingen tv-holder)

Kan spille digitale kunstværker, når du ikke ser fjernsyn

LG G1 OLEDs design kaldes ikke for ingenting 'Galleri'. Det er designet meget med vægophæng i tankerne - så meget, at det endda lader dig vise digitaliserede kunstværker på det og gøre det til en Louvre udstilling, når du ikke bruger dens primære TV funktion.

LG G1s ultratynde design er utrolig fladt, uden nogen akavede fremspringende sektioner for at ødelægge den slanke profil. Vægbeslaget, der følger med fjernsynet, er endda designet til at passe ind i et forsænket område på tv'ets bagside, hvilket får LG G1 til at sidde lige så pænt, som det kan være, mod væggen. Tilføj til alt dette en ekstremt trimramme, og det er svært at forestille sig, hvordan et 65-tommer TV kunne gøre mindre ud af din stue.

Selvfølgelig hænger de fleste mennesker ikke deres TV på en væg. Så hvis du vil have G1s ekstra billedkvalitet, men ikke vil vægmontere den, skal du købe skrivebordsfødder til LG G1 OLED som ekstraudstyr. LG har sine egne rimeligt robuste og attraktive muligheder samt et slående nyt Gallery gulvstativ, der passer til fjernsynet på et stativ i stil med et stativ, men du får ikke en bordplade ud af kassen. (Sørg for, at de fødder, du får, er temmelig robuste, da skærmen er usædvanligt tung efter nutidens standarder.)

LG G1 OLED specs **Screen sizes:** 55, 65 and 77 inches | **Tuner:** Freeview HD | **Resolution:** 4K | **HDR:** Yes | **Panel technology:** OLED | **Smart TV:** WebOS 6.0 | **Dimensions:** 1446(w) x 830(h) x 19.9(d)mm | **Weight:** 29kg | **Inputs:** 4xHDMI (all v2.1), 3xUSB, RF input, optical digital audio, CI slot, headphone output, Ethernet

På trods af sin slanke profil er alle LG G1 OLEDs forbindelser og højttalere indbygget i skærmens kabinet, og inputunderstøttelsen er ret fremragende. Alle fire HDMI'er understøtter fulde HDMI 2.1-funktionssæt-komplet med banebrydende spil i 4K ved 120Hz, med HDR og variable opdateringshastigheder. Faktisk understøtter LG G1 endda alle tre aktuelle variabel opdateringshastigheds ‘varianter’: vidia G-Sync, AMD Freesync og standard HDMI 2.1-systemet.

G1 giver også tre USB'er til multimedieafspilning eller optagelse, samt de nu allestedsnærværende Wi-Fi og Bluetooth trådløse forbindelsesmuligheder.

LG har fornyet designet på sin 'Magic' fjernbetjening til 2021. Den er længere og slankere og har en markant fordybning i bagsiden, der hjælper den med at føles meget afbalanceret og behagelig at holde. Der er nu direkte app-adgangsknapper til Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Google Assistant og Amazon Alexa, men det bevarer heldigvis både LGs markante 'peg og klik' navigationsmulighed og en urskive for at hjælpe dig med at dreje hurtigt op og ned i menuer.

LG G1 OLED's nye webOS layout (Image credit: LG)

Smart TV

Ny fuld skærm hjemmegrænseflade

Freeview Play er tilbage

Udvidet app support

LG G1 OLED indleder LGs mest betydelige renovering af sin berømte webOS smart platform, siden den blev lanceret for næsten ti år siden.

Den mest umiddelbare ændring kommer med dens startskærm, som nu fylder hele skærmen, frem for blot at overlejre en pæn række app ikoner over billedets nederste kant, som tidligere webOS systemer har.

Vi var temmelig fjendtlige over for denne ændring i starten. Dels fordi det betyder, at du ikke længere kan se tv, mens du søger efter nyt indhold at se, og dels fordi grænseflader på fuld skærm med ikoner overalt kan være lidt overvældende for nogle. Det hjælper heller ikke, at webOS 6.0 ikke ser ud til at udnytte sin nye fuldskærms-fast ejendom bedst muligt. Mange skærmfyldningsikoner synes usandsynligt at komme til at fungere meget i de fleste husstanders daglige brug-selvom den nu fremtrædende placerede søgefunktion tager dig til en bemærkelsesværdigt omfattende søgeresultatskærm, der viser, hvorfor LG giver søgemaskinen så meget hjemmeskærms vægt. LG giver også fremragende support til Alexa / Google Assistant / LG ThinQ -stemmesøgning.

Den største, centrale del af den nye startskærm afslører hovedårsagen til LGs omfattende webOS fornyelse. Her finder du anbefalet indhold, der hovedsageligt er baseret på, hvad fjernsynet har lært om den slags indhold, du kan lide at se. Med andre ord er fokus nu på at webOS finder indhold til dig, snarere end bare at give dig værktøjer til at jage indhold for dig selv.

Uundgåeligt føles dette system i starten lidt tilfældigt; når alt kommer til alt, når du først begynder at bruge din G1, har den ingen idé om, hvilke slags shows du kan lide at se. Når det er sagt, hvis du tidligere har været en LG TV ejer, der har tilmeldt sig en LG konto, kan den nye webOS platform hente dine gemte visningsprofildetaljer, så snart du bruger dit nye tv til at logge ind på din allerede etablerede konto.

Fans af den traditionelle webOS tilgang vil med glæde finde den gamle, velkendte række af appikoner langs bunden af den nye startskærm. Plus at du nu kan rulle ned fra denne velkendte række serviceikoner for at finde yderligere indholds-/kildevalgsniveauer til f.eks. Amazon Prime Video og Rakuten TV.

Denne liste over niveauer er dog temmelig begrænset i øjeblikket (der er f.eks. Endnu ikke en), og du kan ikke slette eller tilføje niveauer eller omarrangere den rækkefølge, de vises i.

Tilføj til alt dette en velmenende (men nogle steder ret forvirrende) omstrukturering af tv'ets billedjusteringsmenuer, og det får webOS 6.0 til at føles som et første skridt i en ny retning, snarere end en slutdestination.

Bemærk, at LG ikke leveres med stativ eller fødder (som vist her), men er designet til vægmontering, selvom du kan købe dette tilbehør separat (Image credit: TechRadar)

Billedkvalitet

Ekstra OLED -lysstyrke låser op for bedre HDR

Fremragende spilfunktioner og ydeevne

Smuk lokal kontrast og sorte niveauer

LG G1 OLEDs Evo panel er den første virkelig betydelige OLED TV hardware revision, LG har introduceret i årevis. Det er ikke at sige, at der ikke har været masser af små, iterative hardwareforbedringer undervejs. Men forskellene her er store nok til at få LG til faktisk at råbe om det gennem 'Evo' branding øvelsen - komplet med en ny og dyr TV reklamekampagne.

Evo-panelet er ikke en imponerende eftersyn, men ændringen er bestemt mærkbar og forbedrer tingene til det bedre - hvilket gør LG G1 OLED til en bedre ven til billeder med et højt dynamisk område end andre LG OLED før.

Evo -panelet bruger nye materialer, der gør det muligt at køre mere effektivt, hvilket betyder, at det kan ramme højere lysstyrkeniveauer uden at øge strømforbruget eller afgørende øge chancen for, at skærmen får permanent brændende skærm. Vores egne målinger giver en maksimal lysstyrke på et 10% (af skærmen) hvidt HDR -vindue på lidt over 870 nits. Det er en lille, men bemærkelsesværdig forbedring i forhold til de 754 nits i sidste års GX -område - og maksimal lysstyrke reduceres med 100 nits eller deromkring, når du skifter fra det (ikke anbefalede) Levende billede, der er forudindstillet til Standard. Omfanget af forbedringen af G1 -lysstyrken i forhold til GX har imidlertid en tendens til at være mellem 10% og 20% på tværs af alle forudindstillede billeder, og det er altid nok til at få dens tilstedeværelse til at føles på to centrale måder.

For det første rammer de meget lyseste dele af HDR billeder med lidt mere intensitet, end vi har set på noget tidligere LG TV. Dette gælder ligeledes for både kunstige fremhævede lyskilder, såsom nøgne pærer, fakler, gadebelysning og så videre, og naturlige lyskilder såsom refleksioner på hud, glas eller metal; fluffy hvide skyer; eller naturligvis direkte sol.

Kombiner denne højere intensitet med OLED teknologiens kontrast, hvor pixel i sort og fuld lysstyrke kan sidde side om side uden mekanisk kompromis mellem de to, og så har du virkelig et smukt, lysende billede, der sætter mere af det 'høje' i højt dynamisk område. Især hvis du kan drage fordel af LG G1's Dolby Vision HDR understøttelse (som med alle LG tv er der ikke også understøttelse af det konkurrerende HDR10+ premium HDR format).

Evo panelets lille stigning i lysstyrke har heller ikke haft nogen negativ effekt på LG OLEDs traditionelle sortniveau; hvis noget mørke scener gengives lidt bedre end dem i GX serien, hvilket afslører et strejf flere detaljer i mørke områder og undgår stort set alle de øjeblikkelige lysstyrke-ustabilitet og 'flimmer', der lejlighedsvis dukkede op på 2020 modellen.

LG G1 Gallery OLED TV (Image credit: TechRadar)

Begge fuld-on lyse HDR billeder er lige så velfungerende - mens et nyt, dedikeret grønt lag i Evo-panelet øger farvevolumen og øger OLEDs HDR legitimationsoplysninger yderligere, selvom det stadig er et stykke væk fra de flammende lysstyrkeniveauer, der er mulige med nogle premium LCD tv. Disse LCD tv'er kan selvfølgelig ikke konkurrere med OLED, når det kommer til lokal lysstyring og kontrast.

Selvom det unikke ved hardwareforbedringerne forbundet med LG G1 OLEDs Evo panel kan være dets overordnede præstation, introducerer sættet også en betydelig billedbehandlingsforbedring takket være LGs nye Alpha 9 Gen 4 chipset.

En ny Cinematic Movement -bevægelsesbehandlingsmulighed gør et fremragende stykke arbejde med at reducere judder - ofte et problem med 24 fps kilder - uden at generere masser af uønskede behandlings artefacts eller få billedet til at se unaturligt flydende ud.

Den anden store behandlingsforbedring kommer med (valgfri) LGs AI Picture Pro tilstand. Dette kaster alle former for AI-baserede automatiske billedforbedringer til enhver kilde, det støder på, i et forsøg på altid at levere de optimale resultater på skærmen. Der er blevet introduceret adskillige forbedringer af denne billedmulighed for 2021s LG OLED tv'er, herunder især nye værktøjer til at identificere og anvende specifikke billedregler på forskellige typer af 'sceneri' og separate krops - og objektdetekteringssystemer, der er i stand til at behandle forskellige dele af billedet individuelt, frem for at behandle hele billedet ensartet.

Disse nye forbedringer er temmelig bemærkelsesværdige og tilføjer betydelig skarphed (især til opskalerede HD -kilder), levende, dybde og dynamik til enhver kilde. Endnu bedre, det nyeste AI Picture Pro system gør alt dette, mens næsten alle de uønskede behandlingseffekter, der er forbundet med tidligere versioner af systemet, fjernes. Du kan slå AI Picture Pro fra, hvis du er en lav-forarbejdende purist - men vi synes, at det er værd at prøve.

Lydydelse

40W af Dolby Atmos lyd

2,2-kanals system

Skuffende Dolby Atmos

Bekymringen med ethvert tv, der er så fokuseret på et superslankt design som LG G1 OLED, er, at det ikke har plads nok til at holde et anstændigt højttalersystem i kabinettet. Du har ikke det problem med LG G1 OLED - forudsat at du holder dig til apparatets AI Sound Pro tilstand.

AI Sound Pro-behandlingen skubber LG G1 OLEDs højttalere til kanten af deres kapacitet, endda opskalering (takket være den nye Alpha 9 Gen 4-processor) begrænsede kanalkilder til et 5.1.2-arrangement, komplet med virtuelle højdekanaler. Denne tilgang fungerer temmelig godt og producerer mere rå lydstyrke, flere detaljer og et meget større lydbillede, end du forestiller dig muligt ved at se på tv'ets smalle form.

Lyden rager ikke særlig godt frem i dit værelse, men den spreder sig pænt opad såvel som til venstre og højre uden at blive usammenhængende.

Det eneste problem med AI Sound Pro tilstand er bas. Enhver vedvarende rumlen eller anden dyb lyd får en markant summen til at trænge ind i den ellers ret rene procedure. Og der er ikke rigtig noget, du kan gøre for at modvirke denne distraktion.

LG G1 OLEDs Dolby Atmos ydeevne er også skuffende. Selvom det skaber en ganske effektiv følelse af flerkanalslyd fra fjernsynets tilgængelige højttalere, lyder det også for stille og tilbageholdende - især mærkbart i de store filmøjeblikke, hvor vi normalt forventer, at Dolby Atmos eksploderer til live.

LG's nye Game Optimizer funktion (Image credit: LG)

Gaming

Selvom der er klare fordele for video fra Evo panelet, bliver fordelene mere effektive, når spil, hvor grafik har en tendens til at levere lidt skarpere, mere ekstreme billeder, end du typisk får med videokilder.

Faktisk, når du har tilføjet Evos lysstyrke og farvepåvirkning til sættets evne til at håndtere 4K ved 120Hz opdateringshastigheder og alle varianter af variable opdateringshastigheder, har du en virkelig fantastisk storskærmsoplevelse.

LG har også forbedret spiloplevelsen for alle sine 2021 OLED tv med en ny Game Optimizer. Dette giver et dashboard med spilspecifikke oplysninger og justeringer, herunder værdifulde værktøjer som et billede forudindstillinger baseret på forskellige spiltyper; separate justeringer af de mørke og lyse dele af spilbilledet; og et ‘Finjuster mørke områder’ -værktøj til at stoppe VRR -tilstand fra at påvirke sorte niveauer for meget.

Der er også to muligheder med lav latens at spille med, hvoraf en standard reducerer den tid, skærmen tager for at gengive billeder til fremragende 12,4 ms, mens Boost tilstanden halter til kun 9,4 ms. Der er stadig mærkbart flimring til tider under VRR spil, som der dog har været med LGs OLED tv’er fra 2019 og 2020.

Skal du købe LG G1 OLED?

LG G1 OLED TV med galleristand (Image credit: LG)

Køb det hvis…

Du vil have LG’s bedste OLED TV

Evo panelet låser op for et nyt niveau af HDR ydeevne for LG OLED tv, takket være dens lysstyrkeforbedrende teknologi.

Du vil have et virkelig banebrydende gaming display

Med sine fire HDMI 2.1-porte, understøttelse af alle VRR-formater, hurtige svartider og nyttige nye foruddefinerede spil, leverer LG G1 OLED en fantastisk spiloplevelse på storskærm.

Du vil have et TV der er skabt til at hænge på din væg

Med sin dybde på under 2 cm og sin innovative løsning gør LG G1 OLEDs galleridesign dit tv til et væghængt kunstværk.

Køb det ikke hvis…

Du vil spare nogle penge og i stedet for købe C1

Selvom det nye LG C1 OLED ikke har Evo panelet og derfor ikke vil være lige så lys eller intens mættet som LG G1 OLED, vil det næsten helt sikkert stadig være genialt - og koste dig betydeligt mindre.

Du bare ikke kan modstå LCD lysstyrke

Selv med sit Evo-panel kan LG G1 OLED ikke slå så hårdt i lysstyrke som et førsteklasses LCD - selvom OLEDs lokale kontraststyrker stadig sikrer, at der er masser af HDR intensitet.

Du ikke vil vægmontere eller bruge ekstra penge

Hvis du virkelig gerne vil have Evo panelet, men ikke vil hænge dit tv på en væg, skal du bruge ekstra for at få et par fødder eller LGs Gallery Stand, hvilket kan være nok til at slukke lysten for nogle.