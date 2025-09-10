Zeekr X EV erbjuder en premiumupplevelse utan högt pris – men för många småproblem förstör helheten

Det sker en tydlig förändring i bilindustrin just nu, där kinesiska tillverkare erbjuder kvalitativa alternativ till vad etablerade europeiska, amerikanska, koreanska och japanska märken säljer. Märken som tidigare sågs som “budget”, som Hyundai och Kia, har klivit upp i premiumsegmentet för att möta de högre kraven och lägre volymerna på elbilsmarknaden – vilket lämnat utrymme för kinesiska biltillverkare att pressa priserna.

Men nu siktar kinesiska bilmärken också på premiumsegmentet och det är här Zeekr X vill ta en plats. Det är en bil som ofta kan mäta sig med betydligt dyrare alternativ – eller åtminstone skulle kunna göra det, om det inte vore för en rad små men frustrerande problem som tillsammans sabbar bilens övergripande attraktion.

Zeekr är en kinesisk biltillverkare som delar DNA med sina systermärken Smart, Volvo och Polestar. Alla ägs av Geely, en kinesisk biljätte. Plattformen som Zeekr X är byggd på – både elektriskt och mekaniskt – delas med Volvo EX30, som jag testade i slutet av 2024. På papperet borde de alltså vara väldigt lika.

Jag var nyfiken på att se vad en annan tillverkare kunde göra med samma grund, särskilt en som siktar på en mer tillgänglig prispunkt – och jag blev besviken av en rad märkliga problem.

(Image credit: Zachariah Kelly / Future)

Zeekr X lider i grunden av många av samma problem som EX30, men staplar sedan på ytterligare egna. Volvos instegsmodell hämmas av sin minimalism, med okonventionella spakar bakom ratten och en överdriven beroendegrad av infotainmentsystemet, toppat med en Tesla-inspirerad design som felaktigt slopat instrumentpanelen.

Zeekr X återinför visserligen instrumentpanelen (och farthållarens inställningar kan till stor del justeras via ratten), men infotainmentsystemet är bökigt. Startsidan är förvisso intuitivt uppbyggd, men kontrasten i navigationsappen och undermenyerna är dålig, och gränssnitten är inte imponerande – vilket gör Zeekrs tolkning av Volvo EX30 till en miss.

Det är innan vi ens kommer in på bilens fysiska problem. Först och främst märkte jag att jag behövde hårdstarta bilen flera gånger om dagen (genom en kombination av knappar snarare än en enkel av/på-knapp) bara för att få infotainmentsystemet att fungera smidigt – annars var Android Auto helt enkelt för segt för att vara användbart.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Till detta kommer bilens nyckel, som har ett mycket oroande problem. Den drar ur batteriet (CR-2450 knappcell) extremt snabbt i standby och många användare rapporterar urladdade nycklar inom några månader efter köp. En bilnyckel ska hålla i åratal, inte behöva byta batteri flera gånger per år.

Summan av alla dessa problem gjorde att jag kände att Zeekr X helt enkelt saknar den finess som behövs för att vara en pålitlig premiumbil. Det är tråkigt att behöva säga detta, för på papperet är X en konkurrenskraftig elbil med bra räckvidd, hyfsad snabbladdning och acceleration som trycker tillbaka huvudet i sätet – men alldeles för mycket i helhetsupplevelsen leder till irritation.

Zeekr X - specifikationer

Swipe to scroll horizontally Modell Zeekr X Tillverknings-land Kina Pris Från 469 000 kronor Räckvidd (WLTP) Zeekr X RWD: 446 km Zeekr X AWD: 400 km Batteri 66kWh Effekt / vridmoment Zeekr X bakhjulsdrift: 200 kW / 343 Nm Zeekr X fyrhjulsdrift: 315 kW / 543 Nm Laddkapacitet 7 kW (RWD/AC) / 11 kW (AWD/AC) / 150 kW (DC) Angiven laddhastighet (DC) 10 % – 80 % på under 30 minuter Drivlina Zeekr X RWD: Bakhjulsdrift Zeekr X AWD: Fyrhjulsdrift Mått 4 432 mm (L) × 2 025 mm (B) × 1 572 mm (H) Bagageutrymme 362 liter, 1 182 liter med nedfällda baksäten

Men först, det positiva

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Vi kommer snart till problemen, men jag tycker inte att bilen är en total besvikelse. Alla problem jag stötte på kan i teorin åtgärdas av Zeekr – det finns inget systemfel här och själva plattformen är bra.

Designmässigt gillar jag verkligen vad X erbjuder. Man ser släktskapet med Volvo EX30 om man jämför bilder: båda har en markerad C-stolpe och ett karosseri som blandar hatchback och SUV, men X försöker också vara unik.

Både RWD- och AWD-versionerna har tvåfärgad lackering, och strålkastarna känns unika… även om de påminner lite om Geely-syskonet Lynk & Co. Helheten är dock diskret och stilren, med lite branding utöver “Zeekr” baktill och ett “X” på bakluckan – långt ifrån BYD:s överdrivna logotyper på alla sidor av sina bilar.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

X ligger inte särskilt högt över marken men är bekväm att kliva in och ur. Den erbjuder en rätt bra bagagevolym men är ändå smidig nog att parkera på trånga ytor.

Interiören är också till stor del tilltalande, med detaljer som får bilen att kännas premium – exempelvis en RGB-ljusslinga över instrumentpanelen. Precis som hos Volvo EX30 och EX40 är bakrutorna ganska små, men hela sittutrymmet täcks av ett stort panoramaglastak. Framsätena är bekväma, infotainmentskärmen är välgjord och instrumentpanelen på rattstången är tydlig och funktionell.

Då och då bjuder X på oväntade tricks – även om många gränsar till gimmickar. Ett exempel är en LED-skärm på förarsidans stolpe som visar laddnings- och batteristatus utan att man behöver öppna bilen. Idén är kul, men eftersom de flesta tillverkare löser det via en app förstår jag varför en stolpskärm är ovanlig.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

På den mer gimmickartade sidan finns en app som spelar upp ljudeffekter från bilens högtalare – allt från djurläten till sportbilsljud, men även fraser för andra trafikanter som “tack för att du släppte fram” och “vänligen flytta på dig”. Du kan till och med använda bilen som megafon och prata via de yttre högtalarna. Det är lite galet och inbjuder till skoj, men jag ser ändå poängen – även om jag själv aldrig skulle använda det annat än för att få min systerdotter att skratta.

På vägen kör Zeekr X bra, med låg vägbullernivå och behaglig hantering. Den är väl avstämd för komfort och farthållaren är enkel att använda, även om jag skulle rekommendera att stänga av bilens förarövervakning – den är alldeles för påträngande och piper för minsta lilla, som om man rör blicken en sekund från vägen eller hamnar lite utanför körfältets mitt. Laddhastigheten är respektabel i jämförelse med konkurrenter i samma prisklass och precis vad jag förväntar mig för priset. En 2,4 kW-laddare ingår också.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Accelerationen är pigg och rattknapparna är välplacerade – X visar tillräckligt mycket information i sitt instrumentkluster och kupén känns överlag lyxig att sitta i under längre resor.

Så sammantaget finns det mycket gott att säga om Zeekr X och vid första intryck känns det som en kompetent elbil.

Tyvärr började mina intryck bli mer negativa efter en vecka med bilen.

Småproblemen staplas upp

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Jag stötte på många problem med Zeekr X. Efter att ha testat över 30 elbilar genom åren är jag van vid att hitta ett eller två märkliga saker som kan få köpare att tveka. Ibland handlar det om specifika inställningar, ibland om bilens grundläggande upplägg. Problemen med Zeekr X är inte djupt rotade, men de är både så många och så genomgående att de tillsammans blir riktigt besvärande.

Jag börjar med det mest oroande – bilens nyckel som används för låsning/upplåsning och bagageluckan. Som jag nämnde tidigare ska en bilnyckel med ett CR2450-knappcellsbatteri inte dränera ström i den takt jag såg när jag testade med en multimeter. Enligt min uppskattning skulle ett nytt batteri jag satte i nyckeln vara helt urladdat inom två till tre månader, med tanke på strömförbrukningen jag mätte upp.

Detta är, utan att linda in det, riktigt dåligt. Det innebär både extra kostnader och irritation för något som helt enkelt inte är ett problem hos andra bilmärken. Och det verkar vara ett utbrett problem – om man får tro ägargruppen Zeekr Australia på Facebook. Som tur är gör inte ett urladdat batteri nyckeln helt obrukbar, eftersom RFID-chippet fortfarande fungerar utan ström (du kan hålla nyckeln mot rattstången för att låsa upp och mot en RFID-läsare på armstödet för att starta bilen). Men det är krångligt och långt ifrån optimalt, och kan sluta med att man står och knackar nyckeln mot panelen för att få bilen att reagera. Att nyckeln dessutom känns billig och lätt repas eftersom den är av målad plast gör inte saken bättre.

Vi förmedlade problemen med nyckeln till Zeekr och i ett uttalande till TechRadar skrev företaget: “Vi är medvetna om enstaka rapporter om batteritiden för nycklar i vissa marknader och undersöker aktivt detta för att avgöra om en justering krävs. Som ett teknikfokuserat varumärke arbetar vi också med att förbättra och främja användningen av vår smartphone-app som en nyckellösning.”

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Tyvärr slutade inte problemen där under min testperiod. Infotainmentsystemet är också fyllt av brister, där den mest framträdande är hur extremt långsamt vissa appar är – särskilt Android Auto – när bilen startas. För att få Android Auto att fungera utan lagg behövde jag återställa infotainmentsystemet (separat från att starta om bilen) och sedan vänta i ungefär två minuter på att processen skulle bli klar. Det här borde vara grundläggande funktionalitet i alla bilar tillverkade 2025 – hur kan en bil som marknadsförs som lyxmodell ha ett sådant problem?

Zeekr bemötte även detta i ett uttalande: “Vi är medvetna om att vissa användare har upplevt fördröjningar, särskilt med Android Auto och vårt ingenjörsteam prioriterar stabilitetsförbättringar i kommande uppdateringar.”

Och du kanske tänker – om bilen nu är lyxig, varför ens använda Android Auto? En stark anledning är att den inbyggda navigationsappen är så dåligt kontrasterad att det är svårt att urskilja något på kartan, oavsett om man har mörkt eller ljust läge. På en solig dag är den i princip oanvändbar jämfört med den tydliga layouten i Apple Maps eller Google Maps.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Infotainmentsystemet är dessutom ganska ojämnt i övrig kvalitet. Volymkontrollen är uppdelad på flera olika ljudkategorier (media, assistent, notiser och så vidare), och under mina tester var det ofta oklart vilken kategori jag faktiskt justerade. Irriterande nog, även när varningar var avstängda, sänkte systempip som fartvarnaren volymen på musiken – något som blev extremt störande under körning. Jag noterade till och med grammatiska fel i vissa av bilens menyer när den gav instruktioner om högtalarinställningar. I sitt svar till TechRadar sade Zeekr att företaget arbetar med att förfina responsen baserat på feedback från förare.

Det finns ett par andra saker som också kändes olämpliga för en bil som ska vara premium. Dörrknapparna inuti krävde ibland ett dubbeltryck istället för ett enkeltryck för att registrera, motorhuven låste sig inte alltid helt och jag upptäckte vid flera tillfällen att den var olåst efter en körning. HUD-displayen inkluderar riktningspilar som ibland är tvetydiga och inte tydligt visar vilken väg man ska ta.

De flesta av dessa problem borde kunna lösas med mjukvaruuppdateringar (det släpptes faktiskt en under min testperiod, men den löste inte något av de listade problemen). Resten skulle kräva en revision av Zeekr X på produktionslinan. Men i nuläget är jag tveksam till att rekommendera bilen över sin mer genuint premiumpräglade Volvo EX30-syskon, eller ens närmaste konkurrenten BYD Sealion 7. Det är helt enkelt för många småproblem som tillsammans gör upplevelsen irriterande.

Jag ville verkligen tycka om Zeekr X

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Jag gick in i den här recensionen med väldigt höga förväntningar. Zeekr X balanserar en ganska konkurrenskraftig räckvidd, laddhastighet och prislapp med en attraktiv interiör och design. Min vision var att den skulle ta det bästa från Volvo EX30 och göra det mer tillgängligt.

I verkligheten är Zeekr X en besvikelse som visar mer på en billig yta än på genuin premiumkvalitet. En dag hoppas jag att X är mer imponerande, men Zeekr behöver ta itu med en lång lista av småproblem innan bilen är redo att konkurrera med mer etablerade elbilsmärken.

Att en ny biltillverkare på marknaden har barnsjukdomar är inte förvånande och när BYD dök upp under 2022 hade även de en hel del kundklagomål att hantera – men under de senaste tre åren har den kinesiska tillverkaren gjort tydliga framsteg. Jag hoppas stillsamt att Zeekr kan göra samma resa, var de än säljer sina bilar, men just nu är den svår att rekommendera – särskilt med tanke på problemet med nyckelns batteri, som verkar vara ganska vanligt.

Om du letar efter något i samma segment som Zeekr X skulle jag istället rekommendera att titta på Volvo EX30, BYD Sealion 7, Xpeng G7 eller Volkswagen ID4.