Energetisk, rolig och förvånansvärt rymlig: Volvo EX30 är en lysande elbil för företagets nästa generation

Volvo har länge pratat stort om sin övergång till elbilar, men trots några av de mest ambitiösa (och nu tillbakadragna) målen om att överge bensin har företaget länge saknat en elbil som verkligen står på egna ben. Volvo EX30 ändrar på det som företagets första massmarknadsmodell byggd enbart för eldrift.

Med ett instegspris på 429 000 kronor blir Volvo EX30 ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till Tesla Model Y – särskilt utanför Europa där Volvo ses som ett lyxigare, mer premiumpräglat varumärke. Det är Volvos billigaste elbil, prissatt under systermärket Polestars Polestar 2.

Det sagt tycker jag att några av de sämsta delarna från Tesla har tagits med in i EX30. Att överge fysiska knappar och reglage är en sak, men att samla allt i några få centrala system är en annan.

Låt oss ta EX30 ut på en provtur.

Det gamla blir nytt igen

Jämfört med Volvos andra bilar känns EX30 helt ny. Den energiska grillen och de hammarinspirerade strålkastarna, blandningen av mjuka kurvor och raka linjer från baklucka till front, och den stora surfplatte-liknande mittkonsolen gör att EX30 står stolt även bland nyare, mer futuristiska konkurrenter (som Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5).

Med tanke på hur estetiskt olik den är tidigare Volvo-modeller påminner EX30 mer om Polestar 2 (som ofta ses som det futuristiska, uttrycksfulla lyxalternativet till Volvo) än Volvo XC40 (företagets tidigare billigaste elbil, nu omdöpt till EX40, som länge känts ganska daterad).

Modellen jag körde är Volvos mest sportiga konfiguration – en dual motor-variant med fyrhjulsdrift och en WLTP-räckvidd på 436 km, lackad i en för Volvo ovanlig grön/gul färgsättning. Offentligt kan bilen laddas med upp till 150 kW DC på en snabbladdare och upp till 11 kW AC med en ordentlig hemmaladdare. En nödladdare för vägguttag ingår, med en kapacitet på 2,4 kW.

Volvo erbjuder också en billigare single motor extended range-variant av EX30 på många marknader med en WLTP-räckvidd på 480 km. Dessutom finns en ännu billigare single motor standard range-modell med WLTP-räckvidd på 337 km.

Trots sin höga vikt (1 830–1 943 kg beroende på modell) känns den ganska smidig på vägen och svängradien är fullt godtagbar. Fjädringen i toppmodellen gav mig en av de bästa körupplevelserna jag haft i en elbil och oavsett underlag klarade EX30 uppgiften väl.

Det är en bekväm bil med gott om bagageutrymme – kanske inte tillräckligt för ett reservhjul, men definitivt nog för en weekendresa med 318 liter (eller 904 liter med nedfällda baksäten). Den bjuder också på charmiga detaljer, som programmerbar interiörbelysning, flexibla mugghållare och en tecknad älg under motorhuven (jag älskar små påskägg som detta). Toppat med Android Automotive är det lätt en av de mest tillfredsställande “smarta” bilarna som finns.

Det nya känns redan gammalt

Tyvärr är många av EX30:s kontroller samlade i centrala system. De flesta inställningar (inklusive luftkonditionering och vissa ljusinställningar) är endast åtkomliga via den centrala infotainmentskärmen.

Samtidigt har blinkers, vindrutetorkare och vissa ljusreglage tryckts ihop till vänsterspaken, medan högerspaken helt ägnas åt att växla körlägen (back, neutral, drive och cruise, med parkeringsbroms via en knapp på spakens ände). Funktioner som filhållningsassistans och avstånd till framförvarande bil måste justeras i infotainmentsystemet, även om hastighetsjustering tack och lov fortfarande har knappar på ratten.

Till och med det lilla handskfacket, som unikt sitter under infotainmentskärmen, kan bara öppnas via systemet. Det finns inte ens en fysisk av/på-knapp för bilen och samma filosofi gäller nyckeln som saknar vanliga knappar för manuell låsning eller upplåsning. I stället sker allt via app eller närhetssensorer, alternativt genom att hålla nyckeln mot förarsidans stolpe.

De okonventionella spakreglagen gjorde att jag ofta råkade flytta högerspaken i tron att jag aktiverade torkarna, bara för att bilen istället meddelade att den hindrade växling i fart. Det kändes också sådär att inte kunna låsa bilen manuellt med nyckeln – även om detta alltså går i appen.

Det finns inte heller någon instrumentpanel. Ingen hastighetsmätare bakom ratten, ingen räckviddsindikator, ingen växelvisning eller resinformation. Allt detta har istället tryckts in i infotainmentskärmen, vilket gör att man under körning måste rikta viss uppmärksamhet mot mitten. Detta, tillsammans med bristen på fysiska knappar, kommer sannolikt inte att falla alla förare i smaken.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Elbilen för konkurrenterna att slå

Med sitt attraktiva pris och sin premiumdesign är Volvo EX30 en elbil som både kunder och konkurrenter bör se som en värdig konkurrent till den oerhört framgångsrika Tesla Model Y. Den är minst lika kapabel, med ett Android Automotive-operativsystem som kan mäta sig med Teslas mjukvara och samtidigt ge en mer familjär körupplevelse – något som kan locka förare som vill ha en mer “normal” bil.

Den normaliteten sträcker sig dock inte över hela bilen, eftersom stora delar känns direkt inspirerade av Teslas minimalistiska design – inklusive flytten av viktiga funktioner till infotainmentskärmen och de komprimerade spakarna.

Konkurrenter till Volvo EX30 inkluderar Tesla Model Y, Hyundai Kona Electric, BYD Atto 3 och Kia EV3. Även om den sistnämnda bara nyligen kommit ut på marknaden, är EX30 en imponerande utstickare bland dessa. Den är väl värd att överväga för alla som söker en liten, lyxig elbil med kompetent – om än inte klassledande – räckvidd.