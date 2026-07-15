Volkswagen presenterar en innovativ elcykel med världens första integrerade backspegelkamera och smartglasögon

Volkswagen och n+ har presenterat en ny premiumserie med elcyklar

Den är utrustad med en backspegelkamera och radarbaserade dödavinkelvarningar

Smartglasögon och en uppkopplad hjälm kompletterar säkerhetssystemet

Volkswagen har tagit några av de mest avancerade säkerhetsfunktionerna från sina personbilar och byggt in dem i en elcykel. Resultatet är vad företaget beskriver som världens första elcykel med en integrerad backspegelkamera och en inbyggd informationsdisplay.

De nya elcyklarna, som har utvecklats i samarbete med premiumtillverkaren n+, bygger på samma säkerhetsfilosofi som har präglat den tyska biltillverkarens personbilar i årtionden.

I stället för att enbart fokusera på större batterier och kraftfullare motorer säger Volkswagen att den nya serien har utvecklats för att göra cyklister mer synliga för bilister och samtidigt ge dem bättre uppsikt över sin omgivning.

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Kärnan i systemet är Smart View, som kombinerar en integrerad högupplöst backspegelkamera med radarbaserad trafikövervakning.

Displayen är elegant integrerad i styret och visar en direktsänd bild från en högupplöst kamera som sitter på den bakre stänkskärmen. Det gör att cyklisten kan se vad som händer bakom utan att behöva vrida på huvudet. Samtidigt kan radarsensorer – liknande dem som Garmin erbjuder – varna för fordon som närmar sig i cyklistens döda vinkel.

Tekniken påminner om de kameraspegelsystem som blir allt vanligare i moderna personbilar, och företaget menar att den kan vara ett av de största säkerhetslyften som elcykelmarknaden har sett på många år.

Volkswagen och n+ har även utvecklat en lång LED-ljusramp som löper genom cykelns överrör. Systemet fungerar ungefär som bilars varselljus, men kan även lysa rött vid inbromsning och blinka gult vid svängar för att tydligt visa cyklistens avsikter för andra trafikanter.

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(Image credit: Volkswagen/n+)

Det finns också en valbar Smart Helmet, som synkroniseras med elcykeln via Bluetooth. Hjälmen speglar cykelns ljussignaler och har dessutom en inbyggd accelerometer som kan upptäcka olyckor och automatiskt skicka ett SMS till anhöriga i en nödsituation.

Mest futuristiska av allt är kanske de tillhörande Smart Glasses. De är inspirerade av head-up-displayer i bilar och har utvecklats av ingenjörer som tidigare arbetat med hjälmdisplayer för stridspiloter. Glasögonen kan projicera navigationsanvisningar, dödavinkelvarningar och färdinformation direkt i cyklistens synfält.

Peter Jost, VD för Volkswagen Accessories, Lifestyle and Licensing Business, säger att den här typen av teknik främst är känd från bilvärlden och att introduktionen på en elcykel visar hur säkerhetssystem kan utvecklas och anpassas på meningsfulla sätt.

Trots den omfattande tekniken är de nya elcyklarna prissatta för att konkurrera med andra premiumalternativ. Sport-modellerna börjar på 3 999 pund i Storbritannien (cirka 53 000 kronor) och inkluderar Smart View-systemet med backspegelkamera. Den smarta hjälmen och smartglasögonen säljs separat och kostar 499 pund vardera (cirka 6 600 kronor).

Är bilarnas säkerhetssystem nästa stora trend för elcyklar?

(Image credit: Volkswagen/n+)

I takt med att städer blir allt mer trafikerade och fler väljer elcyklar som alternativ till bilen blir säkerhet snabbt en av de viktigaste konkurrensfaktorerna inom mikromobilitet.

De senaste årens innovationer har framför allt handlat om längre räckvidd och kraftfullare motorer, medan betydligt mindre fokus har lagts på att hjälpa cyklister att undvika olyckor redan innan de inträffar.

Många företag som utvecklar cykeltillbehör har visserligen tagit fram säkerhetslösningar som förbättrar synligheten och hjälper cyklister att upptäcka andra fordon, men de kräver ofta att man monterar extra utrustning på cykeln.

Att i stället integrera tekniken direkt i cykeln känns som en betydligt mer naturlig lösning. I takt med att pendlare letar efter billigare sätt att ta sig från A till B kan det här mycket väl vara den typ av innovation som får fler bilister att lämna bilen hemma till förmån för ett smidigare och mer miljövänligt alternativ.

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