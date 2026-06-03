Rivians VD säger att autonom körning på nivå 4 är ”mycket närmare än folk tror” – men Tesla har svårt att övertyga sina egna anställda om att tekniken är tillförlitlig

Rivians VD tror att vi kommer att få hands-off- och eyes-off-körning inom 18 månader

Det kommer att vara den ”mest omvälvande funktionen vi sett”, enligt RJ Scaringe

Men en ny rapport antyder att Tesla-ingenjörer och anställda inte litar på tekniken

Rivians VD och grundare RJ Scaringe tror att vi kommer att se allt högre nivåer av autonom körning introduceras under de kommande månaderna.

I en intervju med Top Gear under en provkörning av den kommande R2-modellen, som företaget hoppas ska bli dess första eldrivna SUV med verklig massmarknadsattraktion, sade Scaringe att han tror att vi kommer att gå från nivå 2 till nivå 3 inom ”de kommande 18 månaderna”. Nivå 3 inkluderar både hands-off- och eyes-off-körning.

Han fortsatte även med att säga att han tror att vi kommer att nå äkta autonom körning på nivå 4 innan årtiondets slut. Vid den nivån ska fordon kunna hantera alla köruppgifter inom geografiskt avgränsade områden.

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Mänskliga passagerare befrias då från sina uppgifter eftersom fordon på nivå 4 ska kunna ta sig till ett säkert tillstånd även om ett systemfel uppstår. Det är den nivå som de flesta helt självkörande robotaxitjänster använder idag, men tekniken har ännu inte blivit kommersiellt gångbar i större skala.

Teslas VD Elon Musk har vid upprepade tillfällen hävdat att företagets teknik för autonom körning är tillräckligt avancerad för att personer bakom ratten ska kunna ”sms:a och köra”, samt ägna sig åt andra distraherande aktiviteter.

Men en ny rapport från Reuters motsäger till synes detta och hävdar att även personer som arbetar nära systemen inte litar på dem.

Efter att ha talat med nio tidigare Tesla-anställda som arbetat med datamärkning, en tidigare ingenjör inom självkörande teknik och elva trafiksäkerhetsforskare fann Reuters att sju av de tidigare datamärkarna inte skulle lita på att FSD körde dem.

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– Vi har alla sett det misslyckas, sade en av dem.

En annan sade att han inte skulle åka i en Tesla-robotaxi ”även om du betalade mig”.

En erfaren ingenjör som arbetat med att analysera Teslas kraschdata under flera år beskrev företagets säkerhetspåståenden som ”skitsnack”.

Rapporten hävdar vidare att Teslas rapportering kring FSD-relaterade olyckor är förvirrande och missvisande, och ifrågasätter företagets påstående om att tekniken är ”10 gånger säkrare än en mänsklig förare”.

Hypen hjälper inte

(Image credit: Tesla)

De datamärkare som Reuters talade med har det otacksamma jobbet att granska videomaterial från de åtta externa kameror som används på Tesla-fordon med Full Self-Driving (FSD).

Man skulle kunna hävda att de bara ser systemets sämsta sidor, men de flesta av de intervjuade uppgav att de regelbundet såg tekniken misslyckas med grundläggande uppgifter, som att lämna företräde för utryckningsfordon, hålla tillräckligt avstånd till motorcyklister och cyklister eller undvika vägarbeten.

Dessutom berättade medlemmar i en specialiserad grupp, internt och informellt kallad ”trauma team”, att deras arbete fokuserade på nära olyckor och andra potentiellt farliga situationer.

En person sade att han sett videoklipp där förare tvingats ta över kontrollen i sista stund när FSD misslyckades med att upptäcka fotgängare vid övergångsställen.

Två andra tidigare anställda mindes att de förra året sett videor där Tesla-fordon som kördes med FSD nästan körde på barn.

Både Rivians och Teslas chefer anser att framsteg inom stora språkmodeller och de mikrochipp som driver moderna fordon kommer att påskynda införandet av högre nivåer av automatisering i personbilar.

Men verkligheten är betydligt mer komplicerad än så och involverar bland annat utbildning av förare, lagstiftning och mycket annat.

Många anser att om bilister ska kunna ägna sig åt andra aktiviteter och i praktiken överlåta körningen till fordonet måste tekniken vara perfekt – inte bara ”säkrare än en mänsklig förare”.

Att överdriva teknikens kapacitet har tidigare lett till förvirring och falsk trygghet bland användare, vilket i Teslas fall redan har resulterat i ett stort antal rättsprocesser och fortsatt granskning från myndigheter.