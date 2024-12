TV-vinnare och förlorare 2024: OLED blev ljusstarkare och 8K kämpade för relevans

År 2024 var ännu ett fantastiskt år för TV-älskare. Både QLED- och mini-LED-modeller fortsatte att snabbt förbättras, medan OLED fortsatte att dominera våra val av de bästa TV-apparaterna tack vare den ljusstyrkeförhöjande briljansen från både kvantpricksteknik och MLA-teknologi. Det har helt enkelt aldrig varit en bättre tid att äga en kvalitativ smart-TV.

Under de senaste 12 månaderna har Samsungs enastående produktion imponerat på oss mer än någon annan tillverkares, samtidigt som vi har blivit glatt överraskade av återkomsten av de bästa 4K-projektorerna. Men det har inte bara varit solsken och rosor. Med ytterligare 365 dagar till ända har 8K fortfarande inte lyckats göra något större intryck på marknaden.

Som tur är överväger 2024 års största TV-vinnare lätt årets förlorare.

Vinnare: Samsung dominerar våra favorit TV-val

Det grepp om premium-TV-marknaden som Samsung har utvecklat under de senaste åren är ganska anmärkningsvärt. Det sydkoreanska företaget nöjde sig inte med att regelbundet producera de bästa mini-LED-TV-apparaterna. Istället gick de och stal kronan på OLED-marknaden tack vare sin QD-OLED-panelteknik.

En tredjedel av vår topp 9-lista över de bästa TV-apparaterna domineras för närvarande av Samsung – mer än någon annan tillverkare. Samsung fortsätter inte bara att slå konkurrenterna med sina QLED-modeller, utan har också på ett fantastiskt sätt tagit över ledartröjan från LG på OLED-marknaden. Det är en riktig överraskning, med tanke på att LG är företaget som satte den premium-TV-tekniken på kartan.

Det går helt enkelt inte att förneka Samsungs dominans. Från det oslagbara värdet hos Samsung S90C till drömprestandan i premiumsegmentet med Samsung S95D (Årets TV enligt TechRadar), är den nuvarande kungen av TV-tillverkning det ikoniska sydkoreanska varumärket. Er tur, LG.

Vinnare: Projektorer gör comeback

De bästa projektorerna 2024 var inte längre endast för hängivna filmälskare med gigantiska väggar. Med ett ökat fokus på prisvärdhet och mindre skrämmande formfaktorer känns projektorer som ett verkligt gångbart alternativ till högklassiga TV-apparater för första gången på flera år.

Nya high-end-modeller från Epson, Sony och Samsung dominerade TechRadars Best of CEDIA Expo 2024-utmärkelser. Bland annat imponerade Epson QL7000, en modell kapabel till 10 000 ANSI lumen ljusstyrka, som erbjuder ett projektoralternativ till enorma TV-apparater på 100 tum och uppåt, samt mikro-LED-videoväggar för dem som inte vill se film i ett mörklagt hemmabiorum.

På den prisvärda och portabla sidan av spektrumet presenterade nya projektorer som LG CineBeam Q designraffinering och 4K-upplösning i en modell med ett överkomligt pris. Samtidigt kombinerade Anker Nebula Mars 3 hög ljusstyrka och 2,5 timmars batteritid i ett robust och resvänligt hölje.

Företag börjar också ta notis. En nyligen släppt tvOS-beta för den exceptionella Apple TV 4K inkluderade stöd för ett bredare utbud av projektorvänliga bildförhållanden, inklusive 21:9 och 32:9.

Projektorer har verkligen fått sin stund i rampljuset. Låt oss hoppas att detta momentum håller i sig genom 2025 och framåt.

Vinnare: OLED fortsätter att imponera

Traditionella W-OLED har länge varit vår favorittyp av TV och klyftan mellan LCD och de bästa OLED-TV-apparaterna har bara blivit större det senaste året med ljusstarkare varianter av tekniken för organiska lysdioder.

Den sensationella Samsung S95D visar att kvantprickstekniken nu är etablerad som OLED-tekniken att slå. Tack vare dess effektiva antireflexbehandling och en imponerande topp-HDR-ljusstyrka på 1 868 nits kan den leverera bilder som är nästan lika ljusstarka som de bästa mini-LED-TV-apparaterna, samtidigt som den levererar bättre kontrast med perfekta svärtor.

Det betyder inte att QD-OLED saknar hård konkurrens. LG G4 golvade oss med sina bländande färgstarka bilder som blir otroligt ljusa tack vare modellens andra generation av MLA-teknologi (Micro Lens Array). Panasonic Z95A med sin "Master OLED Ultimate"-MLA-panel är också enastående.

Denna trio av modeller lämnar oss utan tvekan om OLED:s järngrepp om premium-TV-marknaden, även om Sonys nya flaggskepp Bravia 9 med sin innovativa XR Backlight Master Drive och High Peak Luminance-teknik visar att mini-LED-tekniken gör framsteg i high-end-segmentet.

Du behöver inte nödvändigtvis spendera en förmögenhet för att äga en fantastisk OLED-TV. LG B4 är en av de bästa budget-OLED-apparaterna vi någonsin har recenserat och tack vare dess fyra HDMI 2.1-portar och nya Dolby Vision Filmmaker-läge är den fantastisk för både gamers och filmälskare.

Detta har verkligen varit OLED TV-apparaters år. Vi skulle bli förvånade om inte varje år fram till 2034 också blir det.

Förlorare: 8K… igen

Tills vi alla tvingas genomgå "Minority Report"-inspirerade ögon-uppgraderingar bör den länge omtalade 8K-framtiden för TV-apparater kanske läggas på hyllan ett tag.

Trots att den nyligen släppta PS5 Pro försöker göra 8K-konsolspel till en grej, är det extremt osannolikt att Sonys dyra nya enhet kommer att göra allt för stor skillnad när det gäller spel i 7 680 x 4 320 upplösning.

Samsung QN900D är vårt nuvarande val för bästa 8K-TV och det är utan tvekan en fantastisk TV. Ändå är den i skrivande stund också en onödig sådan, eftersom de bästa streamingtjänsterna, Blu-rays och videospel ännu inte är på den nivå som krävs för att leverera 8K till det pris och den efterfrågan som intresserar konsumenter.

Tills aktörer som Netflix, Amazon Prime Video och Sony med sin PS5 Pro börjar ta 8K på allvar bör även de mest passionerade TV-entusiasterna hålla fast vid sina 4K-apparater.

Vinnare: 4K Blu-ray är fortfarande oöverträffat

Trots Disneys ansträngningar att minska eller helt sluta stödja 4K Blu-rays, är våra älskade Ultra HD-skivor inte på väg att försvinna än.

Det har varit ytterligare ett starkt år för 4K Blu-rays. När en filmoverföring görs rätt på detta format ser den fortfarande klart skarpare ut än på streamingtjänster och har dessutom överlägsen ljudkvalitet.

Det här året bjöd oss på några otroliga 4K-överföringar. Alien: Romulus och Kingdom of the Planet of the Apes ser exempelvis helt fläckfria ut på en av de bästa 4K Blu-ray-spelarna. När det gäller Dune: Part 2, bygger sci-fi-eposet vidare på Denis Villeneuves otroliga lista av vackra 4K-överföringar.

När det gäller kampen mellan 4K Blu-ray och streaming, går vår poäng utan tvekan till det förstnämnda.