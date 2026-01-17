Samsung har byggt en spektakulär micro-LED-TV där även ramen är en skärm – och jag har sett den live

När jag besökte Samsungs stora visning på CES 2026 visade företaget upp ett par intressanta framtidskoncept – TV-apparater som inte nödvändigtvis är på väg ut till försäljning, men som mycket väl kan bli det om intresset är tillräckligt stort, eftersom de i praktiken är fullt färdiga produkter.

En av dem var den 130-tums Micro RGB-TV:n som redan imponerade på mig med sin läckra ramdesign och extremt fylliga bild, och den andra var en 140-tums micro-LED-TV utan någon ram alls. Faktum är att bilden helt enkelt fortsätter ut över TV:ns sidor, så det är skärm hela vägen tills den möter väggen.

Samsung visade upp flera olika idéer för hur ramen kan användas: den kan ”förlänga innehållet ut på ramen för ökad inlevelse”, men den kan också visa extra information. Samsung hade en demo där man kunde titta på sport på huvuddelen av skärmen, medan de senaste resultaten från andra matcher visades längs ramen – ungefär som tickern i SportsCenter.

Jag utgår från att man i en färdig version också skulle kunna välja en enfärgad yta (och kanske till och med en textur) för ramen, nästan som att ha en oändligt anpassningsbar – och väldigt stor – version av Samsungs The Frame-TV.

Eller så skulle sidorna kunna visa färger som matchar det som visas på skärmen och sprida dem ut på väggen. Inte genom att bokstavligen förlänga bilden, utan genom att skapa stämning – ungefär som Philips Ambilight, en funktion jag verkligen gillar och har skrivit om tidigare.

(Image credit: Future)

Allt detta fick mig naturligtvis att tänka på Samsungs mobiler med de böjda ”Edge panels”, där skärmen förr krökte sig runt kanten av telefonen och kunde användas för notiser eller genvägar. Det debuterade på Samsung Galaxy Note Edge för över ett decennium sedan.

Den här gången handlar det dock inte om böjd OLED. Micro-LED pekas ut som en av nästa stora TV-tekniker, och Samsung har drivit utvecklingen i flera år. Tekniken fungerar likt OLED, i och med att varje pixel avger sitt eget ljus och sin egen färg, men den kan i teorin bli betydligt ljusstarkare än OLED – utan någon risk för inbränning.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Micro-LED lämpar sig särskilt väl för den här typen av design, eftersom tekniken fungerar mycket bra i modulära paneler som kan sättas ihop till större ytor. Faktum är att det är så nästan alla micro-LED-TV-apparater du sett fungerar. Att lägga till paneler på sidorna som sömlöst kopplas ihop med frontpanelen är därför enklare här än med andra skärmtekniker.

Problemet är att micro-LED fortfarande är extremt dyrt att tillverka, och tillverkarna har haft svårt att ändra på det under de fem år som tekniken funnits. Hisense sa nyligen till mig att vi fortfarande är fem till åtta år ifrån att micro-LED blir mainstream.

Men när Samsung väl är redo för det här, vore det utan tvekan ett väldigt roligt sätt att introducera micro-LED på allvar – särskilt med Samsungs Art Mode aktiverat, som efterliknar The Frame-modellerna, som jag nämnde tidigare. Även om den kanske behöver vara lite mindre än 140 tum.