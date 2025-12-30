Detaljer om LG G6 OLED TV har läckt ut och antyder högre ljusstyrka och fler uppgraderingar

Efterföljaren till LG G5 kommer att presenteras på CES 2026.

LG G6-läcka pekar på upp till 3 300 nits i ljusstyrka och en mer antireflexbehandlad skärm

Väntas komma i samma storlekar, 48 till 97 tum, som G5

Läckan visar även en W6 ”Wallpaper”-TV i 77 och 83 tum

Den kommande 2026-versionen av LG:s flaggskepp i G-serien, LG G6 OLED TV, verkar ha läckt inte bara en utan två gånger – och i samband med läckan syns även vad som ser ut att vara en ny ”wallpaper”-TV, LG W6.

Som Videocardz rapporterar kommer uppgifterna från två olika källor. Som alltid med läckor bör informationen tas med en viss nypa salt, men materialet ser trovärdigt ut, särskilt med tanke på att LG väntas visa upp ett stort antal nya TV-modeller inom kort på CES 2026.

Den första modellen som syns i läckan är LG G6 Evo AI, som listas med en ny RGB Tandem WOLED-panel enligt LG:s nya namngivning. I det läckta marknadsföringsmaterialet beskrivs TV:n ha ”Brightness Booster Ultra” med en påstådd ljusstyrka på upp till 3,9 gånger jämfört med en ”vanlig OLED-TV (B6)”, samt ett uppdaterat antireflexlager. Enligt materialet ska maximal ljusstyrka nå upp till 3 300 nits.

LG G6 OLED och W6 – detta avslöjar läckorna

Utöver den ljusstarkare panelen listar läckan fler specifikationer för LG G6, inklusive skärmstorlekar på 48, 55, 65, 77, 83 och 97 tum, samt en tredje generationens Alpha 11 AI-processor som ska erbjuda 5,6 gånger högre neural prestanda än den nuvarande versionen.

Precis som tidigare generationer ser G6 ut att kunna bli en av de bästa gaming-TV-apparaterna på marknaden, med fyra HDMI 2.1-portar, stöd för 165 Hz samt 4K upp till 120 Hz för molnbaserade speltjänster. Det läckta materialet nämner stöd för en lång rad tekniker och standarder, däribland VRR, ALLM, eARC, QMS och QFT, samt Dolby Vision, Dolby Atmos, Miracast, AirPlay 2 och Chromecast. Operativsystemet anges vara webOS 26 med fem års uppdateringsgaranti.

I materialet syns även en LG OLED Evo AI-TV med modellbeteckningen W6, i storlekarna 77 och 83 tum. Den beskrivs ha ”wallpaper design med Zero Connect” och en profil på endast 99 mm, och använder samma ”Brightness Booster Ultra”-teknik och AI-processor som G6.

LG:s Wallpaper OLED-TV-apparater var legendariska bland teknikjournalister för några år sedan. Redan 2017 var W7 OLED endast 2,57 mm tunn och monterades direkt på väggen med magneter, eftersom det inte fanns plats för skruvar. Det var då en extremt dyr OLED-showpiece.

Förra året meddelade LG faktiskt att Wallpaper-serien skulle återvända, men informationen passerade relativt obemärkt och följdes inte upp i någon större utsträckning. Att W6 nu nämns i läckt marknadsföringsmaterial kan dock tyda på en tydligare satsning under 2026.

Det finns även hänvisningar till en LG C6 OLED samt en B6-modell, men i nuläget saknas fler detaljer om dessa.

Vi räknar med att LG officiellt presenterar sina nya OLED-TV-apparater på CES 2026, så håll utkik efter bekräftad information inom kort.

