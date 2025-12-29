En titt på telefonerna från året – 2025 blev AI-telefonens år

Låt oss slå fast en sak direkt: 2025 var inte året då ultratunna telefoner tog över marknaden. Visst dök det upp imponerande slimmade modeller som iPhone Air och Samsung Galaxy S25 Edge, men när vi ser tillbaka på tolv månader av tester och bevakning av nya telefoner är det tydligt att nästan allt fokus låg på AI. Och den trenden ser inte ut att avta under 2026.

Samsung Galaxy S25 Ultra levde upp till sitt namn

Året inleddes med Samsung Galaxy S25 Ultra – en mångsidig toppmodell i glas och metall som tack och lov fortfarande erbjuder stöd för den användbara S Pen-pennan. Vid lanseringen beskrev vi den som den ”ultimata Android-telefonen”, en beskrivning som fortfarande känns relevant, trots konkurrens från både den slimmade Galaxy Z Fold 7 och Googles mycket starka Pixel 10 Pro.

Samsung har under året tagit täten när det gäller AI-funktioner och erbjuder inte bara ett, utan två generativa AI-system i samma telefon: Galaxy AI och Google Gemini. De hanterar text, bild, video och mer därtill. Det kan ifrågasättas om två AI-plattformar verkligen behövs i samma enhet, men i praktiken kompletterar de oftast varandra på ett fungerande sätt.

Samtidigt innebar AI-fokuset, precis som hos många andra modeller under året, att de rena hårdvaruförbättringarna var mer begränsade. Däremot fick Galaxy S25 Ultra en subtil men tydlig designuppdatering där mjukare former ersattes av ett mer robust och självsäkert uttryck.

Telefonen markerade också början på en tydlig trend mot ännu bättre foto- och videoprestanda. Samsung marknadsför inte sina telefoner lika hårt som professionella videoredskap som Apple ofta gör, men kapaciteten finns där, även om den inte alltid lyfts fram lika tydligt.

Samsungs nästa stora lansering skulle visa sig bli vår favorit i Galaxy-serien under året – och en mycket stark kandidat till årets bästa telefon.

Årets favorit bland vikbara telefoner

Det var svårt att inte bli överraskad när Samsung presenterade Galaxy Z Fold 7, med en tjocklek på endast 4,2 mm i utfällt läge och en vikt på 215 gram. Den är inte bara betydligt tunnare än sin föregångare, utan är till och med tunnare och lättare än Galaxy S25 Ultra – även när den är hopfälld.

Det fanns dock kompromisser. Galaxy Z Fold 7 fick visserligen en egen huvudkamera på 200 MP, som levererar mycket fina bilder och videor, men stödet för S Pen försvann. Det var en besvikelse, särskilt eftersom den stora vikbara skärmen tidigare lämnat stort utrymme för kreativt arbete.

Trots detta är Galaxy Z Fold 7 fortfarande en av årets mest imponerande telefoner. Ytterdisplayen är tillräckligt stor för att fungera som en fullgod telefon i vardagen, samtidigt som möjligheten att fälla ut en stor skärm för kreativitet och produktivitet finns där när den behövs. Att detta ryms i en enhet som väger mindre än många traditionella flaggskepp är fortfarande anmärkningsvärt.

Även med mer avancerade vikbara modeller vid horisonten framstår Galaxy Z Fold 7 som en välavvägd lösning för många avancerade användare – även om priset fortsatt placerar den i premiumsegmentet.

Google Pixel 10 visar AI-styrka – men halkar efter på vikbart

En månad senare fick vi bekanta oss med Googles nya Pixel 10-serie. Efter många år och flera nödvändiga designjusteringar från Googles sida börjar formspråket nu kännas mer tilltalande. Pixel 10-modellerna fortsätter att erbjuda den kanske renaste Android-upplevelsen på marknaden, och kamerorna håller genomgående mycket hög klass.

Pixel 10-serien – även Pro-modellerna – har inte de högsta megapixelsiffrorna, men bildkvaliteten är fortsatt utmärkt. Den AI-assisterade 100x-zoomen imponerar mindre, då den tenderar att skapa onaturliga resultat, men i stort är detta mycket starka telefoner, inte minst tack vare den djupa integrationen av Gemini.

Det är svårt att komma på någon annan telefon där samspelet mellan hårdvara och AI känns lika naturligt och genomarbetat. Utbudet av AI-funktioner är omfattande, i många fall mer än vad de flesta användare ens kommer att utforska fullt ut. Samtidigt har Gemini visat sig vara en pålitlig och snabb assistent i vardagen – effektiv, intelligent och utan att kännas överdrivet pushig.

Pixel 10 Pro Fold är också en kompetent vikbar telefon, men den lanserades olyckligt nog i skuggan av Samsung Galaxy Z Fold 7. Att komma med en vikbar modell som endast bjuder på mindre uppgraderingar och dessutom är märkbart tjockare än Samsungs alternativ gjorde att den aldrig riktigt kändes konkurrenskraftig. Ett tydligt plus är dock att samtliga Pixel 10-modeller nu fått Pixel Snap – Googles MagSafe-liknande magnetlösning – vilket i praktiken är en större förbättring än vad det först kan verka.

iPhone 17 Pro Max tar hem segern

Ytterligare en månad senare befann vi oss i Cupertino, där Apple visade upp tre nya iPhone-modeller samt den lätta och slimmade iPhone Air.

Om vi bortser från den fortsatta frustrationen kring Apple Intelligence är detta ännu en mycket stark iPhone-generation från vad som fortfarande får betraktas som marknadsledaren. iPhone 17 Pro Max i färgen Cosmic Orange visade sig vara särskilt tilltalande, och även den stora kameramodulen känns mer självklar än väntat.

Apples satsning på förbättrad zoom är en av de främsta anledningarna till att iPhone 17 Pro Max sticker ut. Kombinationen av 4x optisk zoom och en oväntat användbar 8x sensorbaserad beskärning ger telefonen ett tydligt övertag inom mobilfotografering.

Prestandan är hög, användarupplevelsen följsam och även om iOS 26 med Liquid Glass kan upplevas som överväldigande i vissa sammanhang, är helhetsintrycket fortfarande ett av designmässig kvalitet.

Frågan är förstås hur detta kan vara årets favorit när Siri fortsatt ligger långt efter exempelvis Gemini. Resonemanget är att den kraftfulla A19 Pro-plattformen ger Apple ett betydande utrymme för framtida mjukvaruförbättringar. Med rätt uppdateringar – sannolikt under 2026 – kan Apple Intelligence komma ikapp konkurrenterna. Mycket pekar dessutom på att framtida versioner av Siri delvis kommer att bygga på Gemini-teknik, vilket skulle göra iPhone 17 Pro och Pro Max till nära nog kompletta telefoner.

Tunnare var inte bättre

När det gäller iPhone Air väcker den liknande känslor som Samsung Galaxy S25 Edge. Båda är tekniskt imponerande och estetiskt tilltalande, men kompromissar för mycket med batteritid och kamerakapacitet för att fungera som primära vardagstelefoner.

Mycket tyder på att 2026 blir året då marknaden justerar sitt fokus kring ultratunna telefoner. I stället lär intresset fortsätta att flyttas mot vikbara modeller och allt mer avancerade AI-funktioner.