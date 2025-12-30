Från Dolby Atmos FlexConnect till att Marshall ger sig in i matchen – 2025 var ett starkt år för soundbars

Året stack ut på flera sätt. Medan de klassiska flaggskeppen från Samsung och LG endast fick mycket små uppdateringar, klev Marshall in i soundbar-segmentet, samtidigt som tungviktare inom hemljud som KEF och Bluesound tänkte om kring sina soundbar-strategier. Det var också året då Diracs rumskorrigering på audiofilnivå tog steget in i kategorin, och då en helt ny utmanare gjorde entré: Dolby Atmos FlexConnect.

Året gav oss dessutom en tydlig försmak av vad som väntar framöver. Marshalls nya Heston-soundbars är redo för Bluetooth LE Audio och Auracast, vilket bäddar för en ny typ av expansion under 2026, där företaget planerar att låta kunder använda sina portabla Homeline-högtalare som surroundhögtalare i hemmabion. Samtidigt gav TCL oss den första riktiga demonstrationen av Dolby Atmos FlexConnect – ett alternativ med flera fristående högtalare till traditionella soundbars.

Här är en genomgång av de viktigaste händelserna under soundbar-året 2025.

LG och Samsung: samma vinnande koncept

Samsungs flaggskepp HW-Q990F. (Image credit: Future)

Efter flera år av omfattande innovation, förbättringar och kritikerhyllningar valde både Samsung och LG att ta ett steg tillbaka med sina flaggskepp under 2025. Samsung HW-Q990F fick en omarbetad subwoofer som är både mindre och, tack vare horisontellt motriktade element, genererar mindre vibrationer jämfört med Samsung HW-Q990D från 2024.

LG:s S95AR fick också en ny subwoofer, även om den till utseendet är nästan identisk med föregångaren. Utöver stöd för Alexa och Google Assistant gjorde LG inga andra förändringar jämfört med LG S95TR från 2024.

Uppgraderingarna i båda dessa 2025-modeller var så pass begränsade att många recensenter snarare rekommenderade att leta efter rabatter på fjolårets modeller, istället för att betala mer för de nya versionerna.

Frågan är hur länge de koreanska jättarna kan nöja sig med att vila på sina soundbar-meriter. Kanske får vi svaret redan under 2026.

JBL satsar vidare på helt trådlösa högtalare

JBL Bar 1000MK2 har uppladdningsbara trådlösa surroundhögtalare och en kraftfull trådlös subwoofer. (Image credit: Future / Simon Cohen)

JBL hade redan ett vinnande koncept med JBL Bar 1000, en Dolby Atmos- och DTS:X-soundbar med en smart twist: de medföljande surroundhögtalarna är batteridrivna och trådlösa, vilket gör att de kan placeras nästan var som helst.

Inför 2025 valde företaget att vidareutveckla idén. De trådlösa högtalarna i nya JBL Bar 1000MK2 kan fortfarande användas som traditionella surroundhögtalare, men de kan nu också placeras i ett annat rum och återge TV-ljudet i stereo eller mono. Det är en praktisk funktion för den som vill vistas i köket eller ett annat rum utan att missa viktig dialog eller nyhetssändningar.

KEF och Marshall kliver in i matchen

KEF:s XIO soundbar är designad för att låta bra med både filmljudspår och stereomusik. (Image credit: Future)

I takt med att soundbars fortsätter att vara det populäraste sättet att enkelt uppgradera TV-ljudet, försöker allt fler ljudföretag ta plats i segmentet. Under 2025 lanserade både KEF och Marshall sina första Dolby Atmos-system, med tydligt olika angreppssätt.

Trots vad många publikationer har hävdat är KEF XIO inte företagets första soundbar. Däremot är det KEF:s första Dolby Atmos-soundbar, och i sann KEF-anda är den kraftfull, exceptionellt klar i ljudet och placerad i det övre prissegmentet.

XIO är en rejäl pjäs som väger strax under 11,5 kilo och är fullmatad med KEF:s signaturteknik, inklusive en specialversion av företagets Uni-Q-element. Det som verkligen sticker ut är dock de inbyggda subwoofrarna. Här finns fyra stycken, arrangerade i en framåt- och bakåtriktad konfiguration som minskar vibrationer i kabinettet. Ett extra sensorsystem ger dessutom realtidsfeedback om distorsion, vilket gör att elementen kan pressas till maximalt bastryck utan att ljudet blir ansträngt.

Precis som hos andra high-end-modeller från exempelvis Sennheiser, Bowers & Wilkins och Bang & Olufsen är XIO inte tänkt att byggas ut. Systemet är ett fristående 5.1.2-upplägg, och KEF säljer inga separata bakhögtalare som tillval. Däremot finns en kabelansluten subwooferutgång, vilket gör det möjligt att koppla in en extern aktiv subwoofer för den som vill ha ännu mer bas.

Marshalls Heston 120 (visas) och Heston 60 soundbars har samma distinkta stil som övriga produkter från märket. (Image credit: Future)

Marshalls Heston-soundbars för 2025 är å andra sidan företagets allra första, och märket – som främst är känt för sina stora scenförstärkare och högtalarstackar – har lagt stor vikt vid att behålla sin ikoniska design under TV:n.

Marshall Heston 120 och Marshall Heston 60 riktar sig till olika rumsstorlekar, med prissättning därefter, och båda modellerna bjuder på Marshalls klassiska retroestetik med konstläderklädda kabinett, tyggaller och de välkända mässingsfärgade Marshall-logotyperna.

Båda Heston-soundbars levererar övertygande Dolby Atmos-upplevelser sett till sin storlek, men Heston 120 imponerar särskilt. Den matchar Sonos Arc Ultra i rå styrka och erbjuder dessutom både HDMI-ingång och kabelansluten subwooferutgång, vilket gör den mer flexibel än Arc Ultra när det gäller anslutningar.

Det som fortfarande väcker frågor är Marshalls löfte om framtida utbyggnad. Båda Heston-modellerna är kompatibla med Bluetooth Auracast, en teknik som bland annat möjliggör trådlös ljuddistribution mellan flera enheter. Marshall säger att Heston 60 och 120 ska kunna byggas ut med företagets Auracast-kompatibla högtalare, som numera finns i flera utföranden, men hittills har ingen firmware-uppdatering aktiverat funktionen. Förhoppningsvis sker det under 2026, eftersom det skulle kunna förändra hur vi ser på hemmabioljud i grunden.

Dolby Atmos FlexConnect och Hisense HT Saturn

TCL levererade de första Dolby Atmos FlexConnect-högtalarna 2025. (Image credit: Dolby / TCL)

På tal om förändringar inom hemmabioljud blev 2025 året då det första Dolby Atmos FlexConnect-systemet såg dagens ljus. Dolby Atmos FlexConnect är utvecklat för att ge alla fördelar med omslutande Dolby Atmos-ljud, men med friheten att kunna placera trådlösa högtalare var som helst i rummet. En snabb kalibrering ser till att ljudet optimeras efter placeringen, och processen kan upprepas varje gång högtalarna flyttas.

TCL:s QD-Mini LED-TV-apparater från 2025 är kompatibla med FlexConnect och fungerar som nav i systemet. De gör det möjligt att para ihop upp till fyra trådlösa TCL Z100 FlexConnect-högtalare. Vill man ha en subwoofer kan man byta ut en av Z100-högtalarna mot en trådlös TCL Z100-SW-subwoofer.

Vi fick möjlighet att lyssna på systemet under ett pressevent sommaren 2025, och även om tiden inte räckte för att bilda oss en fullständig uppfattning, var potentialen tydlig. Ett FlexConnect-system med tre högtalare och en subwoofer skapade utan problem en övertygande Dolby Atmos-upplevelse. Förhoppningsvis får vi se en bredare satsning på Dolby Atmos FlexConnect under 2026 – Hisense har redan gett sig in i FlexConnect-leken.

På samma tema presenterade Hisense under 2025 sitt eget FlexConnect-liknande högtalarsystem, Hisense HT Saturn. Systemet består av fyra satellithögtalare, finjusterade av Devialet, samt en trådlös subwoofer som styrs via en central AV-hub. Upplägget påminner mycket om Sonys Bravia Home Theater Quad från 2024.

Till skillnad från TCL:s Z100-system krävs ingen Hisense-TV för att använda HT Saturn, men det är en fördel. HT Saturn är kompatibelt med Hisenses Hi-Concerto-teknik, som använder TV:ns inbyggda högtalare för att förstärka ljudbilden – särskilt centerkanalen, vilket är avgörande för tydlig dialog.

Rumsanpassning i audiofilklass

(Image credit: Future)

Rumsanpassning, eller kalibrering, är inget nytt för soundbars. Sonos har använt sitt TruePlay-system i många år, Bose har länge levererat flaggskeppsmodeller med dedikerade mikrofoner för ändamålet och Sony har gjort stora framsteg med sin 360 Spatial Sound Mapping-teknik.

Men när det gäller audiofilklassad rumsanpassning i komponentbaserade AV-system är det ett namn som ständigt återkommer: Dirac Live. Under 2025 gjorde Dirac Live entré i soundbar-världen genom nya Klipsch Flexus Core 300, en rejäl 5.1.2-högtalare med stöd för Dolby Atmos och DTS:X, som dessutom kan byggas ut med bakhögtalare och subwoofer till ett fullskaligt 7.1.4-system.

Dirac Live-kalibrering är inget för den otålige. Processen tar upp till tio minuter och kräver total tystnad. Resultatet verkar dock vara väl värt besväret. TechRadars recensent gav Flexus Core 300 det ovanliga betyget 5/5 och konstaterade att skillnaden jämfört med okalibrerat ljud är markant: ”Dirac Live tar den här soundbaren från bra till fantastisk, med ett rent och detaljerat ljud – särskilt i mellanregistret.”

Bluesound tänker nytt

Bluesound bjöd på spännande soundbar-nyheter under året. (Image credit: Bluesound)

Mot slutet av 2025 lanserade Bluesound sina nya Dolby Atmos-soundbars Pulse Cinema och Pulse Cinema Mini. Dessa modeller innebär ett tydligt avsteg från företagets tidigare soundbars, både när det gäller design och ljudkaraktär.

Med en mjukt rundad form, tygklätt hölje runtom och möjligheten att användas både liggande och väggmonterade (fäste ingår) ser de nya Dolby Atmos-högtalarna helt annorlunda ut jämfört med Bluesounds tre första Pulse-soundbars.

Precis som tidigare kan Pulse Cinema och Cinema Mini byggas ut med subwoofrar, både trådlösa och kabelanslutna, samt bakhögtalare. De kan även integreras i ett större multiroom-system med andra BluOS-kompatibla enheter. Det som verkligen särskiljer Pulse Cinema är dock dess 3.2.2-kanals ljudsystem. Tidigare Pulse-soundbars, liksom Pulse Cinema Mini, har förlitat sig på två kanaler och signalbehandling för att skapa Dolby Atmos-känsla. Pulse Cinema tar steget längre med en dedikerad centerkanal och två uppåtriktade högtalelement, vilket markerar första gången Bluesound går bortom ett traditionellt vänster-/höger-upplägg.

De nya Bluesound-högtalarna är dock långt ifrån billiga. Den mindre Pulse Cinema Mini, avsedd för mindre rum och med en uteffekt på 280 watt, kostar runt 10 000 kronor, medan den större Pulse Cinema med 500 watt uteffekt ligger runt 15 000 kronor.