5 innovationer jag vill se i iOS … som skulle hålla mig borta från Android

Under åren har iOS mognat till ett extremt kapabelt operativsystem som i stort sett har hållit fast vid Apples ursprungliga idé om ett ”slutet ekosystem”, samtidigt som det har breddats med användbara, mer Android-liknande funktioner, som appbibliotek och djupare anpassningsmöjligheter.

Men inget operativsystem är perfekt – vore det så skulle det inte finnas något behov av de stora nya iOS-versioner vi får varje år.

Det finns alltid förbättringar att göra, men i den här artikeln tänker jag inte så mycket på små justeringar och optimeringar, utan snarare på större, modigare eller helt enkelt mer innovativa förändringar som jag skulle vilja se i iOS.

Vissa av dessa idéer är kanske begränsade av dagens teknik, åtminstone för tillfället, medan andra helt enkelt kräver att Apple väljer att implementera dem. Men allt jag listar nedan skulle kunna göra stor skillnad för iOS och hur jag använder min iPhone.

1. Djup AI-integration

(Image credit: Apple)

Hittills tycker jag att Apple ligger lite efter när det gäller AI. Apple Intelligence-funktionerna kom senare än hos flera konkurrenter och känns fortfarande något ofärdiga. Men det kan snart ändras.

Vi vet till exempel att Apple samarbetar med Google för att leverera en Siri-uppdatering baserad på Gemini, vilket – när den väl släpps senare i år – kan lyfta AI-upplevelsen i iOS till en nivå som bättre matchar det Android erbjuder.

Men förhoppningsvis är detta bara början. Det jag verkligen vill se är AI som är djupt och intelligent integrerad i hela operativsystemet. En AI-agent som kan plocka fram det jag behöver, när jag behöver det, ge proaktiva råd och kanske till och med förändra hela gränssnittet beroende på mina behov i stunden.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det här skulle vara en AI som kan utföra vilken uppgift som helst på min telefon när jag ber om det – oavsett om det handlar om att beställa matvaror i en shoppingapp, vidarebefordra konsertbiljetter till en vän eller något helt annat. Den skulle fungera inom och mellan alla appar, inte bara Apples egna, och framför allt skulle den göra mycket utan att ens bli tillfrågad, genom att förutse mina behov innan jag själv hinner formulera dem.

2. Mer insiktsfull hälso- och träningsanalys

(Image credit: Future)

Jag har hört rykten om att Apple planerar att lansera en AI-driven och prenumerationsbaserad Health+-tjänst senare i år, som kan erbjuda hälsoråd, matloggning och kostplanering. Jag hoppas verkligen att dessa rykten stämmer – och att detta går längre än vad konkurrerande hälso- och träningsplattformar erbjuder.

Det jag egentligen vill ha här är genuint användbara, personliga insikter och rekommendationer. Rådata i all ära, men att förklara vad jag faktiskt ska göra med den är där många träningsklockor och appar faller platt. Antingen ges inga råd alls, eller så är råden självklara, vaga eller alltför generella.

I en framtida version av iOS vill jag få insikter som mer liknar dem man skulle få från en personlig tränare, en nutritionist eller till och med en läkare – även om jag självklart inte skulle ersätta riktig vård med AI.

Jag vill ha råd som är tydliga nog att faktiskt gå att följa, tillräckligt personliga för att göra verklig skillnad för min hälsa och träning, och tillräckligt genomtänkta för att inte vara sådant jag redan hört tusen gånger.

3. Riktiga appbegränsningar

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det finns redan sätt att begränsa appanvändning i iOS, där Appbegränsningar låter mig sätta tidsgränser för hur länge jag kan använda specifika appar eller appkategorier varje dag. Det kan vara användbart om jag vill minska skärmtiden eller sluta slösa tid i vissa appar.

Problemet är bara att när jag väl når tidsgränsen krävs det bara några tryck för att ignorera den och fortsätta scrolla, surfa eller posta ändå.

Jag skulle därför vilja se betydligt striktare appbegränsningar i framtida versioner av iOS – sådana som inte går att kringgå lika enkelt. Jag kan förstå att Apple kan vara tveksamt till att införa funktioner som helt blockerar appar under en viss tid, men vi är trots allt vuxna människor, och detta skulle kunna göra stor skillnad när det gäller att minska mobilberoende.

4. Delad skärm eller bild-i-bild för alla appar

iPadOS låter dig köra flera appar sida vid sida (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iOS erbjuder redan bild-i-bild för vissa appar, men det är i stort sett begränsat till vissa video- och samtalsappar, och det finns inget riktigt delat skärmläge där två appar kan köras sida vid sida.

Visst, iPhones – även de största modellerna som iPhone 17 Pro Max – är relativt små enheter, vilket gör detta förståeligt. Men särskilt på de större skärmarna är de faktiskt tillräckligt stora för att ett sådant multitaskingläge skulle vara användbart.

Jag skulle därför vilja se ett system som liknar det på iPad, där jag kan välja att köra två appar bredvid varandra även på iPhone. Även på iPad finns det tekniska begränsningar eftersom apputvecklare måste stödja funktionen, men i iOS skulle jag vilja se detta som standard för alla appar.

5. Total kontinuitet

Skärmdelning av en iPhone på en MacBook. (Image credit: Apple)

Apple-enheter erbjuder redan bättre kontinuitet än de flesta konkurrenter. Med Handoff kan jag till exempel fortsätta där jag slutade mellan olika Apple-enheter i vissa appar. Jag kan också använda iPhone-spegling för att se och styra min iPhone från en Mac, men då i ett litet iPhone-format fönster – och funktionen fungerar inte åt andra hållet.

Jag vill därför se ännu bättre kontinuitet i framtida versioner av iOS. Drömmen vore att Handoff fungerar sömlöst i alla appar – även sådana som inte finns tillgängliga på alla Apple-enheter.

Med en sådan lösning skulle spegling knappt behövas, eftersom jag skulle ha direkt och omedelbar tillgång till allt jag gör, oavsett vilken enhet jag använder för stunden.

Det kanske inte är helt realistiskt, men en så sömlös och komplett kontinuitet vore verkligen innovativ och skulle göra mycket för att hålla mig kvar i Apples ekosystem.