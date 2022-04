Stranger Things 4 kostade mer än Game of Thrones och The Mandalorian tillsammans

Stranger Things säsong 4 var dyrare att göra än House of the Dragon.

Stranger Things säsong 4 var enligt uppgift dyrare att göra än Game of Thrones och The Mandalorian tillsammans.

Enligt The Wall Street Journal, vars rapport om Netflix' kostnadsbesparande åtgärder hjälper till att avslöja varför streamingjätten ställer in så många serier, kostade Netflix-succéns nästa säsong 30 miljoner dollar per avsnitt. Med tanke på att nästa säsong av den övernaturliga skräckserien kommer att bestå av nio avsnitt, betyder det att Netflix spenderade 270 miljoner dollar bara på Stranger Things säsong 4.

Som jämförelse kostade den sista säsongen av Game of Thrones 15 miljoner dollar per avsnitt, medan succéserien The Mandalorian, kostade Disney och Lucasfilm ett liknande belopp. Dessutom antas den senaste listan av Marvel-serier som har släppts exklusivt på Disney Plus ha kostat 25 miljoner dollar per avsnitt.

Netflix gör alltså allt för att se till att Stranger Things 4 blir det största bidraget i TV-seriernas värld hittills. Baserat på vad vi har sett hittills – bland annat i den tre minuter långa trailern och några teaserbilder – ser den ut att leva upp till hajpen också.

Men Stranger Things säsong 4 kommer inte vara i närheten av att vara den absolut dyraste TV-serien som kommer 2022. Den första säsongen av Lord of the Rings: The Rings of Power, som kommer att lanseras på Prime Video i september, har enligt uppgift kostat enorma 462 miljoner dollar – en nästan ofattbar summa som säkerligen kommer att göra den till den dyraste TV-serien genom tiderna.

Men ändå, för en streamingtjänst som enligt rykten försöker skära ned på sina utgifter, kommer avslöjandet om produktionskostnaderna för Stranger Things 4 sannolikt inte att vara särskilt populärt hos dem som gått miste om andra serier de sett fram emot på Netflix under den senaste tiden. Streamingjättens introduktion av extra kostnader för lösenordsdelning, plus en nedgång i abonnenter och tillväxt från år till år, betyder att saker och ting inte ser särskilt ljusa ut för Netflix just nu.

Efter nästan tre års uppehåll från våra skärmar kommer Stranger Things 4 Part 1 exklusivt att lanseras på Netflix fredagen den 27 maj. Del 2 kommer sedan fem veckor senare fredagen den 1 juli. För mer Stranger Things säsong 4-innehåll, kan du kolla in vår artikel här.

Kan bli en nedåtgående spiral

The Witcher säsong 3 kommer sannolikt att ha en stor budget. (Image credit: Netflix)

Stranger Things säsong 4 kan vara den typ av storbudgetserie som Netflix behöver just nu. Med de många problem som cirkulerat kring streamingtjänsen under senare tid, tillsammans med den troligen ovälkomna pressen de har fått sedan dess resultatrapport för första kvartalet 2022, vill dess ledningsgrupp säkert gärna se en stor framgång nu. Med tanke på Stranger Things popularitet kan det bli serien som ger dem just det.

Men med en kostnad på 30 miljoner dollar per avsnitt, kommer säkert många att höja ögonbrynen. Ja, TV-seriens kommande säsong är den största hittills och behöver en rejäl budget lyckas leva upp till hajpen. Men med tanke på de ekonomiska problem som Netflix lider (och kan fortsätta att lida av) kan en budget på 300 miljoner dollar för Stranger Things säsong 4 kännas en aning överdriven.

Enligt Wall Street Journals rapport, letar Netflix efter sätt att skapa oväntade, relativt billiga hits för att kompensera för de ekonomiska utgifterna för sina största serier och filmer. Med titlar som The Witcher (10 miljoner dollar per avsnitt), The Crown (13 miljoner dollar per avsnitt), Red Notice (200 miljoner dollar totalt) och The Adam Project (116 miljoner dollar totalt), är det tydligt att Netflix är inte blyga med att backa upp sina största hits och starkast lysande stjärnor.

Så Netflix planerar alltså att producera filmer och TV-serier med mindre budgetar i hopp om att hitta nästa Squid Game. Det känns som ett smart tillvägagångssätt för streamingtjänsten i nuläget sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Men från ett kreativt perspektiv kommer mindre budgetar eventuellt att begränsa ursprungliga visioner för filmer eller serier och kan bli något som märks när projektet väl har premiär. Om serier och filmer har dålig produktionskvalitet, kommer det att märkas av fans. Det kan i sin tur leda till att Netflix ställer in fler produktioner, vilket kan tolkas av tittare som bortkastade pengar av Netflix. Således fortsätter cykeln.

Netflix har dock bevisat att en series framgångar inte är lika med att den automatiskt får fler säsonger. Hitserier som Archive 81 har ställts in av streamingtjänsten under de senaste åren, så positiv respons från publiken betyder inte alltid att en serie kommer att leva vidare på Netflix. Vad det däremot gör är att skapa oro hos fans, som kan överväga att säga upp sitt Netflix-abonnemang om de har tröttnat på streamingtjänsten beslut att lägga ned fanfavorit-produktioner tidigare än väntat.

Även om Netflix utan tvekan hade önskat det, är de inte Marvel. De kan inte förvänta sig framgång varje gång, till skillnad från alla Marvel-filmer eller TV-serier som har släppts hittills. Netflix pumpar istället ut för mycket innehåll (i ett försök att tillgodose alla typer av tittare) för att nå den nivån av framgång regelbundet.

Streamingjätten betalar fortfarande priset för att ställa in populära serier som deras fanbas ville fortsätta titta på. Det är ingen idé att föreslå att man vill gå i en annan riktning och producera billiga serier och filmer om man bestämmer sig för att inte förnya de mest populära för fler omgångar. Det är bortkastade pengar och gör inte mycket för att ingjuta förtroende hos abonnenter att deras favoritserier kommer att bli kvar under lång tid.

Så ja, serier som Stranger Things 4, Shadow and Bone säsong 2 och andra kan behöva stora budgetar för att göra dem större och bättre än sina föregångare. Men när företagets aktier faller med 40% i kölvattnet av abonnentfall och ekonomiska förluster (enligt Yahoo Finance), finns risken att det inte ser så bra ut om man lägger nästan 300 miljoner dollar på Stranger Things säsong 4.