Steam Deck 2 är redan i planeringsstadiet enligt Valve

Valve kommer att släppa en Steam Deck 2 i framtiden, enligt en e-bok som nyligen har publicerats av företaget om deras handhållna speldator (opens in new tab) och SteamOS.

Den kostnadsfria e-boken (opens in new tab) gör det tydligt att det kommer att bli en uppföljare till Steam Deck, där det nämns på många ställen i det sista kapitlet som fokuserar på framtiden för spelformen. Faktum är att kapiteltiteln själv nämner att det kommer att bli "fler Steam Deck (opens in new tab)-konsoler" såväl som ytterligare versioner av SteamOS-operativsystemet.

Valve skriver: "I framtiden kommer Valve att följa upp den här produkten med förbättringar och iterationer av hårdvara och mjukvara, vilket ger nya versioner av Steam Deck till marknaden."

Och lite senare nämner företaget att Steam Deck är en "flergenerationsproduktserie" och att de kommer att "bygga nya versioner för att vara ännu mer flexibla och kapabla än den första versionen av Steam Deck har varit." Som redan är ganska flexibel och kapabel som den är.

Valve vill ha feedback för Steam Deck-uppföljaren

Det är trevligt att höra Valve tillkännage sin avsikt att producera en framtida uppföljare till Steam (opens in new tab) Deck, och även om det är något företaget har pratat om tidigare, är det tydligt att saker och ting den här gången är mer säkert om att det blir fler generationer av den handhållna speldatorn.

I häftet frågar Valve också vad spelare skulle vilja se i en framtida version av Steam Deck och vi har redan fått några idéer om vilken typ av förändringar som kan genomföras. Dessa sträcker sig från det givna, som att göra Steam Deck 2 kraftfullare och förnya kring enhetens bärbara natur, till det mycket mindre uppenbara som något VR (opens in new tab)-relaterat som Valves medgrundare, Gabe Newell, har nämnt tidigare (opens in new tab).

Det faktum att Valve har några seriösa långsiktiga planer för framtida versioner av Steam Deck borde inte komma som någon överraskning, med tanke på hur populär konsolen har varit, när det gäller den långa (och fortfarande ihållande) kön för förbeställningar, såväl som hyllningar från kritiker som hunnit testa enheten. Med det i åtanke kanske det inte kommer att dröja allt för länge innan vi börjar få se några läckor om exakt vilka funktioner eller vilken hårdvara Valve överväger för Steam Deck 2.