Ny Steam Deck-uppdatering gör det enklare att ladda ner dina favoritspel

Det kan vara ganska krångligt att ladda ner spel till din Steam Deck (Öppnas i ny flik), men den senaste betaklient-uppdateringen till Steam Deck kommer att göra processen lite enklare för dem som spelar på både Valve-konsolen och PC.

Den nya uppdateringen (Öppnas i ny flik) – som för tillfället bara är tillgänglig för personer som har valt Steam Deck Beta och Preview-kanaler – låter dig överföra spel mellan enheter istället för att installera dem via internet igen. Denna lokala dataöverföring bör i allmänhet vara snabbare än att använda internet – speciellt om du vill använda din Wi-Fi-anslutning för att göra något annat medan spelet laddas ner, som att kolla på en Netflix-serie (Öppnas i ny flik) eller streama musik på Spotify (Öppnas i ny flik).

Att skicka över filerna lokalt bör inte bara hjälpa dig att hålla din internetanslutning snabb, det bör också hjälpa dig att hålla dig inom dina datatak (om du har något), så det finns en del fina fördelar med detta.

Dessutom kan du, förutom att kunna kopiera Steam-spel (Öppnas i ny flik) från din dator till din Steam Deck, överföra dem till andra datorer också. Men om du vill kopiera spelfiler till en dator som inte är din (en som inte är inloggad på ditt Steam-konto), måste du ändra Local Network Game Transfers-iställningen från Self Only (standardinställningen) ) till Friends Only eller Everyone.

Funktionen har dock ett par begränsningar att se upp med. För det första fungerar överföringar från PC till Steam Deck endast åt ett håll. Så om du laddar ner ett spel till din Steam Deck-konsol först, måste du ladda ner det från internet igen om du senare vill installera det på din PC. Dessutom kan överföringarna bara ske om Steam-klienten är inaktiv – så du kan inte spela något annat medan filerna kopieras.

Om du ännu inte är registrerad för Steam Deck Beta- och Preview-kanalerna kan du anmäla dig till dem genom att gå till dina Steam Deck-inställningar. Öppna System Settings och gå sedan till Steam Update Channel. Observera bara att dessa testversioner kommer att vara mindre stabila än kompletta utgåvor, så även om du får tillgång till coola nya funktioner direkt, riskerar du att ditt system också blir lite buggigare – även om du vanligtvis kan lösa eventuella problem som uppstår genom att gå ur betaprogrammet och återgå till den senaste stabila OS-versionen.