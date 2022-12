Steam Deck 2 kan få en bättre skärm och batteritid - men prestandan förblir oförändrad

Valve har delat med sig av lite ny information om vilka uppgraderingar som kommer att göras för Steam Deck 2 – inklusive bättre batteritid – och passade även på att uttrycka en önskan om att göra en Steam Controller 2.

Valve har sedan länge varit tydliga med det kommer att bli en uppföljare till Steam Deck – faktiskt flera iterationer av den handhållna konsolen – och i en intervju med The Verge pratade Steam Deck (Öppnas i ny flik)-designerna Lawrence Yang och Pierre-Loup Griffais om några av deras högsta prioriteringar för Steam Deck 2 (Öppnas i ny flik).

Vid frågan om de viktigaste problem som behövde fixas med nästa inkarnation av spelkonsolen, svarade båda en längre batteritid och förbättrad skärm.

Hur blir det med snabbare prestanda och jämnare bildhastigheter då? Tydligen ligger inte detta i fokus, då Griffais sade till The Verge (Öppnas i ny flik): "Just nu kan alla Steam Deck-konsoler köra samma spel och vi har ett mål för användarna att få en tydlig bild av vilken typ av prestandanivå de kan förvänta sig när de spelar och även för att utvecklare ska förstå vad de ska rikta in sig på... det finns mycket värde i att behålla de där specifikationerna.”

Han tillade: "Jag tror att vi kommer att välja att behålla prestandan lite längre och bara överväga att ändra den när det finns betydande förbättringar att göra." Ämnet om en uppföljare till Steam Controller (Öppnas i ny flik) kom också upp. Yang sade: "Ja, vi vill göra det till verklighet. Det är bara en fråga om hur och när."

Så det kommer alltså att bli uppföljare till båda dessa enheter, även om Steam Deck 2 helt klart är i fokus för Valve – men Steam Controller 2 kommer absolut att vara något som kommer att utforskas, konstaterar Yang.

De Valve-anställda gick också in på de stora ansträngningar företaget gör för att få spel att fungera bra på Steam Deck och lösa problem som att åtgärda lagg med Elden Ring (Öppnas i ny flik). Tydligen tillbringade Valve ett halvår för att få igång Halo Infinite, inklusive att implementera nya Vulkan-funktioner för att få stöd för spelet; imponerande längder faktiskt.

Arbetet med att göra spel med anti-fusk-system kompatibla med spelkonsolen är ett annat fokusområde och ingenjörerna noterade att Halo: The Master Chief Collection och Fall Guys är ett par exempel på spel som det arbetas aktivt med och bör vara spelbara på Steam Deck (så småningom).

En längre batteritid hade varit ett stort plus

När det kommer till Steam Deck 2 är batteritiden ett självklart mål att sikta på. Alla bärbara enheter är oerhört beroende av sin batteritid, vilket blir särskilt viktigt för en enhet som kör så pass krävande spel – att få ut en hyfsad mängd extra batteritid hade varit ett stort steg framåt. Naturligtvis är en bättre skärm ett annat uppenbart mål som kommer att göra stor skillnad för den övergripande spelupplevelsen på den bärbara konsolen.

Det är intressant att höra att en ökning av prestanda till synes inte är intressant för Steam Deck 2, även om det helt klart är något som kommer att ske i framtida iterationer. Även om det kan vara frestande att föreställa sig att en uppgradering av det mindre slaget kan innebära att Steam Deck 2 är närmare en lansering än väntat, men det är förmodligen inte fallet. Det kommer troligen fortfarande att dröja ett bra tag innan en ny version dyker upp, för att ge gott om andrum för Steam Deck-köpare att njuta av sina inköp. Som du minns hade Valve också en del problem att få lagren att räcka till vid lanseringen av den första konsolen, innan de släpper en ny bör de vara säkra på att de har tillräckligt med resurser att förse sina kunder med enheter.

Kommentaren om att arbeta med nya Vulkan-funktioner för Halo Infinite är också väldigt spännande och i andra delar av intervjun nämndes något annat intressant. Nämligen att Valve "direkt betalar mer än 100 utvecklare av öppen källkod" som jobbar på Proton, Vulkan, Mesa-grafikdrivrutinen och mer därtill.

När det gäller Steam Controller 2 (även om planerna för den fortfarande känns ganska vaga), har den möjligheten mötts av entusiasm på vissa håll. Det finns faktiskt en del fans av den ursprungliga kontrollern, medan andra inte riktigt ser poängen med att göra en ny med tanke på att orignalversionen floppade och att lagren av den kontrollern i princip gavs bort under 2019. Vi kommer att hålla utkik efter fler nyheter kring både Steam Deck 2 och en eventuell Steam Controller 2, så kika in här med jämna mellanrum för allt det senaste.