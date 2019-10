Samsung öppnar ny pop up i Stockholm för sitt Connected Living-koncept

Samsungs pop up för Connected Living-konceptet.

Samsung har precis öppnat en ny pop up i centrala Stockholm (Norrlandsgatan 7). Denna pop up är nästa steg i företagets satsning på Connected Living-konceptet, som fokuserar på produkter för smarta hem såsom TV-apparater, kylskåp och övriga produkter inom deras SmartThings-kategori som lanserades tidigare under året.

Målet är att inspirera besökare och visa hur teknologi kan användas för att förenkla i vardagen, oavsett om du befinner dig hemma eller är ute på språng. Besökarna kommer att få lära sig mer om Samsungs egna utbud av produkter för smarta hem, om hur de används och kan kopplas samman. En av de smarta lösningar låter dig exempelvis dubbelkolla vad som finns hemma i ditt kylskåp via mobilen, om du står i mataffären och har tappat bort shoppinglistan. Något som är värt att notera är att det via SmartThings även är möjligt att använda Samsungs produkter tillsammans med produkter från andra tillverkare, något som gör saker och ting ännu enklare för användarna.

Samsung hoppas dessutom på att den smarta teknologin kan bidra till att spara energi, ge ökad trygghet i hemmet och skapa en mer hållbar livsstil överlag.

Ett smart kök. (Image credit: Samsung)

Öppettider

Samsung Connected Living Open House öppnar idag (2 oktober 2019) och kommer att ha öppet fram till den 30 november 2019. Det kommer att vara öppet för allmänheten under alla dagar mellan 12:00-19:00 och finns som tidigare nämnt på Norrlandsgatan 7 i centrala Stockholm.