Så här kan färgerna se ut på nya iPhone 14 - bilder på varje färg

Nu är det bara några dagar kvar till lanseringen av den nya iPhone 14 (opens in new tab)-serien och trots att det redan forsat in en enorm mängd läckor kring de nya mobilerna från Apple, fortsätter nya källor att dyka upp.

Den senaste läckan att dyka upp var en omfattande sådan, som gav oss information om allt från lagring, kylning, batteristorlek, färger och mer för de kommande mobilerna. En stor del av informationen var sådant vi redan hört sedan tidigare, men ju fler källor som backar upp samma rykte, desto trovärdigare känns det.

Denna nya läcka listade samtliga färger (opens in new tab) som iPhone 14-serien kommer att lanseras i, vilka inkluderar grönt, lila (opens in new tab), blått, svart, vitt och rött för iPhone 14 och troligen även iPhone 14 Max, medan Pro-modellerna (opens in new tab) kommer att släppas i grönt, lila, silver, guld och grafit.

Baserat på denna information har vi på TechRadar skapat bilder på hur dessa färger kan komma att se ut och du kan se samtliga färger på iPhone 14-serien här nedanför.

Nya iPhone 14 och iPhone 14 Max - färger

Grönt

Lila

Blått

Svart

Vitt

Rött

Nya iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max - färger

Grönt

Lila

Silver

Guld

Grafit

Dessa bilder är som tidigare nämnt redigerade och endast baserade på rykten, men det dröjer inte länge förrän vi får reda på allt med säkerhet, då Apple kommer att hålla sitt Far Out-evenemang den 7 september (opens in new tab) där vi förväntar oss att få se den nya iPhone 14-serien presenteras.