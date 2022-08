iPhone 14-färger: alla ryktade och troliga nyanser

Den nya iPhone 14-serien (opens in new tab) är nästan här, då en lansering förväntas i september och i väntan på lanseringen har rykten om färgerna för Apples kommande mobiler dykt upp.

Även om ingenting är säkert ännu, har vi en ganska bra uppfattning om vilka färger vi kan få se iPhone 14 dyka upp i, tillsammans med iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Här nedanför har vi samlat alla iPhone 14-färger vi har fått höra rykten om hittills, inklusive lite tankar om hur troligt de är att de faktiskt kommer att dyka upp under de kommande veckorna. Vi går också igenom vilka färger som troligen kommer att försvinna från sortimentet i år.

iPhone 14 och iPhone 14 Max - färger

Här nedanför hittar du färgerna som vi har hört att iPhone 14 kan vara tillgänglig i vid lanseringen. Det är värt att notera att iPhone 14 Max i de flesta fall inte har nämnts, men baserat på tidigare form förväntar vi oss att denna större modell kommer att släppas i samma urval av nyanser som standardmodellen iPhone 14, ungefär som iPhone 13 mini (opens in new tab) för närvarande finns i samma färger som iPhone 13 (opens in new tab).

Lila

Även om den inte var tillgänglig vid lanseringen, introducerade Apple en fin lila färg till iPhone 12 under den följande våren. (Image credit: Apple)

Lila kan bli en helt ny färg för iPhone 14 i år, eftersom iPhone 13 inte finns tillgänglig i en lila nyans. Eftersom det är en ny färg är det en färg vi är mindre säkra på än vissa, men den har dykt upp i läckor minst två gånger.

Först hävdade en användare på Weibo (ett kinesiskt socialt nätverk) att vi skulle få se en lila nyans som kunde skifta i ton beroende på belysning.

Inlägget har sedan dess raderats, men AppleTrack (opens in new tab) hann upptäcka det innan. Den här källan har dock inte mycket av en meritlista vad gäller läckor; så vi rekommenderar att du tar detta rykte med en nypa salt.

Lite senare gick även @Jioriku (opens in new tab) ut på Twitter och hävdade att det kommer att finnas en lila nyans, men han nämnde däremot inget om den kommer att skifta i ton eller inte.

Vi hoppas dock på att en lila nyans kommer att dyka upp, eftersom vi är stora fans av färgglada mobiler och den lila iPhone 12 (opens in new tab), tillsammans med den nya Bora Purple-färgen som finns tillgänglig på Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), som alla ser fantastiska ut.

Grön

Den mörkgröna färgen för iPhone 13. (Image credit: Apple)

Grönt är en annan färg som det går rykten om och är ytterligare en färg som vi inte alls är säkra på. Även om iPhone 13 finns tillgänglig i grönt, har vi hittills bara sett en källa nämna att iPhone 14 kommer att dyka upp i samma färg.

Den källan är den tidigare nämnda @Jioriku – ännu en källa som inte har särskilt mycket till meritlista vad gäller läckor. Så vi skulle inte räkna med att få se en grön iPhone 14, men vi skulle inte heller räkna bort den helt och precis som med den lila färgen är det en färg vi verkligen skulle vilja se.

Svart

En svart iPhone 13. (Image credit: Apple)

Även om den närmaste nuvarande iPhone 13-färgen heter Midnight (som i själva verket är väldigt mörkblå), är svart en färg som vi förväntar oss att se finnas tillgänglig för iPhone 14, eftersom det är en av de mest populära färgerna till mobiler som finns.

Åtminstone två källor – de två som nämnts ovan – har föreslagit att en svart färg är planerad och även om det inte är en färg som vi är särskilt förtjusta i, är det ett säkert, diskret val som ser stilrent ut och kommer att tilltala många.

Vit

En vit iPhone 13. (Image credit: Apple)

Precis som med svart, är vitt – eller Starlight, som färgen förmodligen officiellt kommer att heta – en färg som Apple erbjuder i sitt nuvarande sortiment och kommer förmodligen att fortsätta att erbjuda med iPhone 14, eftersom det är en så populär färg för mobiler i allmänhet. Även detta har läckt ut av båda de ovan nämnda källorna, så det är mycket troligt.

Blå

En blå iPhone 13. (Image credit: Apple)

Samma två källor har också nämnt en blå nyans och detta är ytterligare en nyans som du också hittar tillgänglig på iPhone 13 – även om den blå färgen på iPhone 14 enligt uppgift kan vara mer av en himmelsblå än den mörka, djupa nyansen som finns på iPhone 13.

Vi skulle säga att den här färgen är mindre trolig än svart och vit eftersom det inte är en standardnyans, men med tanke på att den är tillgänglig på befintliga iPhones och har dykt upp i rykten från flera källor finns det en god chans att vi kommer att se den.

Vi är i sådana fall nyfikna på vilken blå ton företaget valt att köra på, eftersom de senaste generationerna av iPhone har experimenterat med olika nyanser av blått över olika modeller.

Röd

En röd iPhone 13. (Image credit: Apple)

Apple älskar rött nästan lika mycket som det älskar svart och vitt, så en röd iPhone 14 har alltid känts väldigt trolig och ännu troligare nu eftersom det har nämnts av de två källorna vi nämnde ovan.

Förvänta dig att detta blir en ljus nyans, officiellt kallad PRODUCT(RED) och försäljning i denna färg bidrar till kampen mot globala hälsonödsituationer, som exempelvis AIDS och COVID-19.

iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max - färger

Här nedanför hittar du alla färger vi fått höra rykten om kring iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max, varav några kan bli desamma som färgerna som erbjuds på standardmodellen iPhone 14, men en del av dem kommer troligen att vara annorlunda.

Guld eller roséguld

En guldfärgad iPhone 13 Pro. (Image credit: Apple)

Åtminstone tre källor har föreslagit att vi kommer att få se iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max i någon nyans av guld, men medan den första av dessa (opens in new tab) (Jon Prosser) pekade på roséguld, beskrev de två andra (de som nämns ovan) helt enkelt färgen som "guld".

Just nu är vi inte säkra på vilket som är mest sannolikt, men vi skulle tro att en vanlig guldfärg är mest troligt, eftersom iPhone 13 Pro (opens in new tab) finns tillgänglig i guld och källorna som säger att det blir en vanlig guldfärg är de senaste.

Det känns åtminstone ganska troligt att vi kommer att få se det ena eller det andra, eftersom Apple har släppt både dessa nyanser tidigare och det faktum att flera källor har dykt upp, vilket får det att kännas allt mer troligt att en sådan finish faktiskt kommer att finnas med i sortimentet.

Om det bara är guld istället för roséguld, kan du räkna med att det blir en ganska diskret, nästan dämpad nyans, om man går efter tidigare form från företaget.

Lila

Så här skulle iPhone 14 Pro i en lila färg kunna se ut. (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

Vi har hört talas om lila som en ny nyans för alla nya iPhone 14-modeller, inklusive Pro; även om vi skulle tro att den sannolikt kommer att vara mörkare eller blekare på Pro-modellerna, eftersom Apple tenderar att hålla dessa mobiler stilrena och diskreta.

Både @Jioriku och Weibo-källan som nämns ovan har pekat på lila, liksom läckan Jon Prosser, som till och med gick så långt som att dela inofficiella renderingar av hur färgen skulle kunna se ut i en Front Page Tech-video (opens in new tab). Du kan se en av dessa ovan, som visar en blek lila färg som är mindre mättad än den nyans vi fick se på iPhone 12 och iPhone 12 Mini från 2021.

Grön

En grön iPhone 13 Pro. (Image credit: Apple)

Samma källa som nämnde en grön iPhone 14 sade också att vi kommer att få en grön iPhone 14 Pro och Pro Max, så detta är en annan färgmöjlighet. Om alla dessa mobiler får den färgen, skulle vi gissa att Pro-modellerna inte kommer att ha en lika ljusgrön variant som standard- och Max-modellerna, men det är bara spekulationer för tillfället.

För närvarande har bara en källa nämnt denna nyans, så vi är inte alls säkra på hur den skulle kunna se ut. Alpine Green är ett alternativ för iPhone 13 Pro-serien, så vi kan få se en variant av detta befintliga tema för 2022.

Grafit

En iPhone 13 Pro i färgen grafit. (Image credit: Apple)

Grafit är ett färgalternativ som nämnts av både @Jioriku och Weibo-läckan, som dessutom är ett färgalternativ som iPhone 13 Pro finns tillgänglig i, så det känns som ett väldigt troligt alternativ. Det är i princip Pro-seriens alternativ till svart och är en mörk, stilrent och ärligt talat ganska tråkig färg.

Silver

En silverfärgad iPhone 13 Pro. (Image credit: Apple)

Silver är en annan färg du kan köpa iPhone 13 Pro i och är ännu en som har nämnts av samma två källor som de flesta av dessa andra nyanser, så det finns en stor chans att detta färgalternativ kommer att finnas tillgängligt även på iPhone 14 Pro och Pro Max.

Det är en ganska blek silvernyans på de nuvarande modellerna och är färgen som ligger närmast vitt – vi menar Starlight – som du kan få på iPhone 13 Pro, så räkna med att få se detsamma i år igen.

Vilka färger kommer att saknas?

Färgerna ovan, även om de inte är garanterade, är rätt antal nyanser för varje mobil, eftersom det går rykten om sex stycken färgalternativ för iPhone 14 och iPhone 14 Max, och fem för Pro-modellerna, vilket matchar iPhone 13-serien.

Detta kan alltså mycket väl bli det kompletta och slutliga urvalet av färger vi kommer att få se. Så vilka nyanser kommer att saknas från gänget?

Tja, om dessa läckor visar sig stämma, kommer vi förmodligen inte att se ett rosa alternativ för iPhone 14, då det till synes ersatts av en ny lila nyans. iPhone 14 Pro och Pro Max kan bli utan Sierra Blue-nyansen som du kan köpa iPhone 13 Pro,då även den eventuellt kommer att ersättas av en lila färg.

Den enda helt nya färgen i år kan alltså vara lila, om dessa läckor visar sig vara korrekta, men bli inte förvånad om några av de övriga färgerna erbjuds i andra toner än sina föregångare, som du kan se ovan eller i vår färgguide för fjolårets iPhone 13 (opens in new tab).