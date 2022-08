Ännu en iPhone 14-läcka tyder på att vi får se en lila färg i år

Vi misstänkte redan att den nya Apple iPhone 14 (opens in new tab) kan komma att lanseras i en lila nyans, tack vare tidigare läckor. Nu visar en läcka på den kinesiska sajten Weibo vad som verkar vara den kommande iPhone 14 Pro (opens in new tab) i en helt ny lila som verkar lägga större fokus på materialdesign.

Den nya iPhone 14 Pro kan dyka upp i dessa färger. (Image credit: Sleepy Afternoon)

Den nya informationen kommer från läckan Sleepy Afternoon och visar upp fem färger som kan komma att dyka upp för Apple iPhone 14 Pro. Färgalternativen inkluderar silver-, grafit- och guldversioner som är bekanta sedan tidigare. Sedan finns det även en mörkare blå färg, liksom den lila färgen som blir allt vanligare. En andra bild visar bara upp de tre tidigare färgerna tillsammans med den lila modellen.

Den nya iPhone 14 Pro i de bekanta silver-, grafit- och guldfärgerna tillsammans med den nya lila färgen. (Image credit: Sleepy Afternoon)

På den första bilden ser den lila färgen mörk och mättad ut, medan färgen på den andra bilden är lite ljusare och mer metallisk i sin ton. Mobiltillverkare kan använda flera lager av material på baksidan på en mobil för att skapa denna skimrande effekt som skiftar beroende på den omgivande belysningen. Nuvarande iPhones använder liknande material, beroende på modell och färg. Du kan bland annat se effekten på den gröna Apple iPhone 13 i vårt test av mobilen (opens in new tab).

Är lila årets trendfärg?

De flesta nya flaggskepp lanseras vanligtvis i upp till tre eller fler färgalternativ (opens in new tab), varav en av dessa vanligtvis är mörkgrå eller svart, en ljus silverfärgad eller vit och sedan finns den roliga färgen. Årets roliga färg verkar vara lila, baserat på dessa iPhone-rykten och den härliga bora-lila färgen (opens in new tab) som Samsung valde för hela sitt flaggskeppssortiment, inklusive Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Tidigare har färgen varit roséguld, som sedan byttes ut mot en mer champagne-färgad guldton och nu verkar nästa färg bli lila. Det är förmodligen inget sammanträffande att årets Patone-färg (opens in new tab) är en lila färg som kallas för "Very Peri". Därför hade det inte kommit som någon större överraskning om årets färg blivit lila även för Apple, speciellt då Samsungs val av färg verkar ha blivit en stor hit.

Det ska bli intressant att se hur länge den lila fasen varar. Årets nya Pantone-färg tillkännages i december och nästa flaggskeppsmobiler från Samsung kommer att lanseras i början av våren eller slutet av februari om vi går efter tidigare lanseringar.

Dagens Galaxy S22 Ultra finns att köpa i en underbar ny vinröd färg (opens in new tab), såväl som en ljusblå. Det finns också en grön som matchar Apples iPhone 13 (opens in new tab). Den dyra Ultra-änden av Galaxy S-serien erbjuder inte något lila alternativ för att matcha Samsungs nyaste mobiler, men Samsung kan ju besluta sig för att lägga till färgen när som helst.