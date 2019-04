Microsoft Paint tas inte bort - förblir standardprogram i Windows 10

Alla fans av Microsofts uråldriga Paint-program kan andas ut, då företaget precis bekräftat att programmet kommer att finnas kvar som en del av standardutbudet i Windows 10 - åtminstone för tillfället.

Detta är enligt Brandon LeBlanc, som är senior programchef för Windows Insider-teamet, som delade med sig av denna nyhet i ett inlägg på Twitter.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.April 23, 2019