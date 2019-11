Microsoft Paint forbliver alligevel en del af Windows 10

Trofaste fans af Microsofts tudsegamle billedbehandlingsprogram, Paint, kan ånde lettet op, idet det nu er bekræftet, at programmet fortsat vil være at finde i Windows 10 – i hvert fald indtil videre.

Informationen stammer fra Brandon LeBlanc, senior program manager i Windows Insider, der fortalte om det i et tweet.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.April 23, 2019

‘1903’ referer ganske enkelt til den næste større opdatering til Windows 10 - May 2019 Update – så Paint forbliver hermed en del at styresystemet med denne opdatering, og sandsynligvis et stykke ud i fremtiden (alt efter hvordan man tolker ”indtil videre”).

Man har ændret mening

Dette kommer ikke helt uventet, da en opmærksom Windows 10-tester for nogle måneder siden bemærkede, at beskeden om at Paint ”snart ville blive erstattet med Paint 3D”, forsvandt fra tidlige udgaver af styresystemet .

Dette affødte hurtigt spekulationer om hvorvidt Microsoft havde skiftet mening, hvilket altså viser sig at være tilfældet. Før dette var Paint markeret, som en af de apps, som skulle fjernes fra standardlisten af Windows 10-apps, hvilket igen skulle opfordre brugere til at benytte Paint 3D i stedet. Den originale Paint-app ville dog fortsat kunne downloades via Microsoft Store.

De som værdsætter det strømlinede og enkle udseende på Paint – som har været en del af Windows siden 1985 – vil uden tvivl sætte pris på, at det gamle program hænger i lidt endnu.

Appen har ganske vist ikke nogen fancy funktioner som det mere avancerede Paint 3D , men for nogle forstyrrer den slags også mere end de gavner, hvorfor enkelheden i Paint ofte klarer opgaven hurtigere.

