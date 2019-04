MS Paint blir ikke fjernet – forblir standard-program i Windows

Fans av gode gamle MS Paint kan ta det helt med ro, for Microsoft har nemlig bekreftet at programmet forblir et standardprogram i Windows 10 – i hvert fall inntil videre.

Det er Brandon LeBlanc som jobber i Widows Insider-teamet til Microsoft, som sier dette i en tweet.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.April 23, 2019

«1903» henviser ganske enkelt til den neste storoppdateringen for Windows 10 som også kalles mai 2019-oppdateringen, og Paint vil dermed forbli en del av operativsystemet i overskuelig fremtid.

Har ombestemt seg

Det skal sies at dette er en nyhet vi har ventet på, for det er bare et par måneder siden en observant Windows 10-tester oppdaget at advarselen om at Paint snart skulle erstattes av Paint 3D ble borte fra forhåndsversjonene av Windows 10. Dette første naturlig nok til spekulasjoner om at Microsoft hadde ombestemt seg, og dette har altså vist seg å stemme.

Før det hadde Microsoft bestemt at Paint var å regne som et foreldet program, og tanken var å droppe det som standardprogram i Windows og heller oppfordre brukere til å ta i bruk Paint 3D i stedet. Paint skulle på sin side gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Store.

De som setter pris på det strømlinjeformede og enkle grensesnittet til Paint – et program som har vært en del av Windows siden 1985 – kan altså glede seg over denne offisielle bekreftelsen av at programmet ikke blir borte.

Det gamle programmet har ikke alle finessene til Paint 3D, men i mange tilfeller kommer de bare i veien, og det er veldig raskt å starte opp når du bare skal få gjort enkle grafiske ting i en fei.

Kilde: PC World