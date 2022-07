Läckta bilder visar upp Fitbit Sense 2 och Fitbit Versa 4

Efterföljarna till smartklockorna Fitbit Sense (opens in new tab) och Fitbit Versa 3 (opens in new tab) kommer någon gång i år och nu har vi fått en bättre uppfattning om hur de nya enheterna kommer att se ut, tack vare ett gäng läckta bilder.

Bilderna kommer från 9to5Google (opens in new tab) och även om de nya modellerna inte ser allt för annorlunda ut jämfört med de gamla, finns det några designförbättringar som är värda att lyfta fram. Vi förväntar oss att dessa wearables kommer att presenteras officiellt vilken dag som helst nu (opens in new tab).

Det kanske mest anmärkningsvärda förändringen är introduktionen av fysiska knappar för att ersätta de kapacitiva inbyggda i boetten – den sistnämnda lösningen kan hjälpa till att hålla ned storleken på enheten, men de är också svårare att använda.

Mindre designförändringar

Den ursprungliga Fitbit Sense hade en ring i rostfritt stål som användes för att göra elektrokardiogram (EKG)-avläsningar och på Fitbit Sense 2 (opens in new tab) verkar det som att den nu har monterats in snyggare i skärmen och boetten, för en mer polerad design.

Både Sense 2 och Fitbit Versa 4 (opens in new tab) verkar hålla sig till samma magnetiska laddare som sina föregångare, medan små justeringar inuti kan peka på introduktionen av några nya sensorer. Det ser ut som om GPS och vattentålighet ned till 50 meter djup kommer till båda wearables.

Vi har känt till dessa smartklockor ett tag redan (opens in new tab), men den ryktade lanseringen under våren ägde aldrig rum. Men nu verkar smartklockorna äntligen gå igenom regleringsprocessen och Fitbit kommer med största sannolikhet att vilja släppa dem till försäljning innan den viktiga semestersäsongen är över.

Inga tecken på Google än

Fitbit blev en del av Google-familjen redan 2019, men vi har fortfarande inte sett några några resultat av det ännu: Fitbits produkter har inte gjort några större förändringar sedan dess och Fitbit- och Google Fit-apparna förblir helt åtskilda från varandra.

De nuvarande Fitbit-smartklockorna kör inte Wear OS och det ser inte ut som om de nya kommer att göra det heller. För närvarande behöver du en tredjepartsapp för att synkronisera din statistik från Fitbit till Google Fit – vilket är konstigt med tanke på att företagen nu arbetar tillsammans.

Vi får helt enkelt vänta och se vilka mjukvaru-justeringar som kan komma med ankomsten av Fitbit Sense 2 och Fitbit Versa 4. Det är möjligt att det kommer att finnas extra stöd för Google Fit, eller något annat när det gäller appintegration och kompatibilitet.

Vad vi däremot vet med säkerhet är att Google Pixel Watch (opens in new tab) är på väg, vilket kan vara framtiden för smartklockor utvecklade av Google och Fitbit. Det är nödvändigtvis inte säkert att vi kommer att få se en Fitbit Sense 3 eller en Fitbit Versa 5 i framtiden.