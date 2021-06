God of War: Ragnarok är försenat till 2022 - och det kan komma till PS4

God of War Ragnarok är försenat till 2022. Det är enligt en ny intervju på PlayStation Blogg med PlayStation Studios-chefen Hermen Hulst, som diskuterade en hel del om var teamet på Sony Worldwide Studios befinner sig just nu, vad fokus ligger på och vad spelare kan förvänta sig under resten av 2021, på vägen mot 2022.

Som en del av dessa diskussioner bekräftade Hulst att nästa God of War inte kommer att bli tillgängligt i år utan skjuts fram till 2022 för att ge teamet på Sony Santa Monica mer tid.

"Vi har för närvarande två mycket stora, handlingsdrivna spel under utveckling: Horizon Forbidden West och nästa God of War. Och för båda dessa har påverkats av begränsningar inom teamet. Vi tror att Horizon kommer att hinna släppas under juletider i år, men det är inte riktigt säkert än, och vi jobbar så hårt vi kan för att bekräfta det för er så snart vi kan, säger Hulst.

"Vad gäller God of War började projektet lite senare. Så vi har fattat beslutet att skjuta fram det spelet till nästa år för att se till att Santa Monica Studio kan leverera det fantastiska God of War-spelet som vi alla vill spela."

Detta följdes upp av ett meddelande som delades av Sony Santa Monica på Twitter.

pic.twitter.com/LLXnEof2LgJune 2, 2021 See more

Kommer till både PS4 och PS5

Förutom denna nyheten om försening, verkar det som att nästa God of War också kommer till PS4. Spelet har tidigare bekräftats att komma till PS5.

"I de fall där det känns vettigt att utveckla en titel för både PS4 och PS5 - som för Horizon Forbidden West, nästa God of War, GT7 - fortsätter vi att titta på det", sade Hulst. "Och om PS4-ägare vill spela det spelet så kan de. Om de vill uppdatera och spela PS5-versionen kommer spelet att finnas även där för dem.

Tidigare bekräftades det också att Sonys andra stora kommande blockbuster, Horizon Forbidden West, kommer till PS4 såväl som PS5. Guerrilla Games presenterade nyligen 14 minuters gameplay och visade nya stridsmekaniker och nya maskiner i Horizon Forbidden West.

Det är oklart när under 2022 som vi kommer att få se uppföljaren till God of War, men vi hoppas att Sony kommer att dela med sig om mer information om den nya God of War under de kommande månaderna.