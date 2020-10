Bästa billiga PS4-paketen inklusive spel i augusti 2020

Om du är på jakt efter ett PS4-paket med spel har du kommit till rätt ställe. Den billigare PS4 Slim kostar kring 3300 kronor, och för kring 4200 kronor får du istället den senaste 4K Pro-konsolen. Nu när The Last of US Part II finns ute i handeln har det också dykt upp några nya erbjudanden.

Det finns Playstation-paket med Fortnite, Death Stranding, Marvels Spider-Man eller sportspelen FIFA 20 och NHL 20. Vi har också sett paketerbjudanden med en extra DualShock-handkontroll.

Är du sugen på att uppgradera till 4K finns det erbjudanden med PS4 Pro-modellen också.

Den kommande PS5-konsolens prislapp är ännu okänd, och nu är därför ett bra tillfälle att lägga vantarna på en prisvärd PS4, de äldre spelen lär snabbt bli billigare när den nya enheten väl är lanserad. PS4:an kan dessutom agera kraftfull VR-maskin, till ett lägre pris än vad du måste lägga ut för en Oculus Rift eller HTC Vive, tillsammans med Playstation VR.

Här har vi samlat PS4-priser aktuella i Sverige, och nedan hittar du en lista med de bästa PS4-erbjudandena från återförsäljare här. Längre ned finns våra handplockade tips på PS4-paket inklusive spel eller extra hårdvara. Vi tipsar också om erbjudanden för PS4 Pro-paket.

Letar du efter spel till din PS4? Här har vi samlat de bästa spelen från i år. Om du fortfarande tvekar på vilken konsol du bör satsa på kan du läsa den här guiden till de bästa spelkonsolerna.

Billiga PS4-deals

PS4 Slim är som namnet antyder smalare, tystare och mindre

PS4 Slim lanserades utan några medföljande spel i september 2016 med antingen 500 GB eller 1 TB lagring. Nu har den ersatt den lite tjockare original konsolen PS4. PS4 Slim är smalare, lättare, mer energieffektiv och billigare än eventuella exemplar av original-konsolen du kan tänkas hitta i handeln. Du betalar inget extra för den bättre tekniken. Vi rekommenderar att du kollar in paketpriserna lite längre ned då flera av dem är billigare än om du köper konsolen ensam.

Det är oftast lättast att hitta bra erbjudanden på PS4 ihop med extra hårdvara eller medföljande spel. Det här är de nuvarande bästa erbjudandena på PS4-paket i Sverige – vi uppdaterar de här regelbundet.

Billiga PS4-paket

PS4 Slim 1 TB | Call of Duty: Modern Warfare | 3980 kr hos CDON

Här får du en PS4 Slim med 1 TB lagring tillsammans med Call of Duty: Modern Warfare. Det följer med en DualShock 4 V2-handkontroller i paket.Visa erbjudande

PS4 Slim 1 TB | Horizon Zero Dawn + Uncharted 4 + GT Sport | 4612 kr hos Proshop

Det här paketet bjuder på mycket speltid direkt ur lådan då de tre spelen Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 och Gran Turismo: Sport kommer med. En Dualshock-handkontroll medföljer. Visa erbjudande

PS4 Slim 500 GB | 2x Dualshock | 4612 kr hos Komplett

Här får du en PS4 Slim med 500 GB lagring och en extra handkontroll, det vill säga du får två stycken i lådan direkt.Visa erbjudande

Ytterligare PS4 återförsäljare:

Vill du leta igenom ännu fler erbjudanden på PS4? Länkarna nedan tar dig till PS4-sektionerna hos några återförsäljare i Sverige. Ifall du känner för att leta fyndpriser på egen hand.

Prisvärda PS4 Pro-erbjudanden

PS4:an med 4K HDR för spel och Netflix

PS4 Pro erbjuder spel i 4K och HDR och du kan också strömma 4K-material från Netflix och YouTube. Under rea-perioder ser vi ibland PS4 Pro-priserna nere på samma nivåer som PS4 Slim, vilket är varför du alltid ska jämföra erbjudanden på den här bättre versionen innan du slår till på Slim-varianten.

Vill du skaffa rätt TV? Kolla in vår guide till de bästa 4K-apparaterna i år.

PS4 Pro 1 TB | The Last of US II Limited Edition | 4890 kr hos Elgiganten

Den limiterade utgåvan av Last of Us II finns nu tillgänglig tillsammans med PS 4 Pro. Konsolen och handkontrollen är graverade med Ellies tatuering av en ormbunke.Visa erbjudande

PS4 Pro 1 TB | Fortnite | 4264 kr hos Elgiganten

Här får du PS4 Pro tillsammans med populära Fortnite och Neo Versa-paketet, vilket bland annat innebär en speciell outfit och 2000 V-bucks.Visa erbjudande

PS4 Pro 1 TB | Call of Duty: Modern Warfare | 5199 kr hos Komplett

Här får du med Call of Duty: Modern Warfare med ditt PS4 Pro och en DualShock-kontroll. Krigspelet kom 2019 och utspelar sig i det fiktiva landet Urzikstan.Visa erbjudande

Här hittar du vår recension av PS4 Pro

Erbjudanden på PS4-spel

Här hittar du de bästa spelen till PS4

Vad är ett bra paketerbjudande på PS4?

Om du har spanat in ett par paketerbjudanden här ovan, men känner dig osäker på om de ger dig bra valuta för pengarna, så kan du alltid se vad det medföljande spelet kostar separat.

Det finns förstås paketerbjudanden som är bättre än andra. Om du verkligen vill undvika att spendera i onödan så hitta paketen som kostar ungefär vad du får betala för enbart konsolen och välj det paket som skickar med det dyraste spelet. Om du är sugen på ett billigare spel kan det löna sig att helt enkelt köpa det separat.