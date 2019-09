De bästa PS4 Pro-spelen: Få ut det mesta av din spelkonsols 4K HDR-kapabilitet

Sonys PS4 Pro är en av de bästa spelkonsolerna du kan köpa idag, kanske till och med den bästa. När det kommer till vilka spel du ska köpa är det dock värt att forska lite djupare än så. Det finns gott om spel till Playstation 4 Pro och vissa utnyttjar konsolens 4K HDR-kapabilitet mer än andra. Inte alla PS4 Pro-spel är stöpta i samma form.

Saken är den att till och med att kalla dem PS4 Pro-spel inte är helt rätt. Sony har bestämt att alla Playstation 4-spel framöver ska fungera både på deras äldsta och deras nyaste PS4-konsoler.

Det betyder att utvecklare måste vara kreativa för att få bra upplevelser att fungera väl på bägge maskiner och det här är något vissa utvecklare verkar ha klarat bättre än andra. Vissa utvecklare nöjer sig med att använda den extra kraften på PS4 till att få deras spel att flyta bättre.

I den här artikeln fokuserar vi istället på de spel där utvecklare drar full nytta av den extra kraften på, vilket resulterat i enormt vackra spel som körs i 4K HDR. Dessa är de absolut bästa spelen att visa upp din nya konsol med.

Uppdatering: Enligt rapporter kommer snart det enormt populära Marvel’s Spider-Man från Insomniac Games i en ny Game of the Year-utgåva. Vi vet ännu inte vad som kommer vara nytt med spelet, men håll ögonen öppna.



Det finns ett antal kommande PS4-spel vi längtar efter, inklusive Hideo Kojimas kommande spel Death Stranding, där vi nu fått information att det ska släppas 8 november 2019. Jedi Fallen Order kommer enligt uppgifter också släppas under november 2019.

Du har väl inte missat att PS5 är på väg? Här är allt vi vet om den nya spelkonsolen hittills

PS4 Pro-spel FAQ: Snabba svar på snabba frågor

Vilka spel ser bäst ut på PS4 Pro? Nu för tiden är det mycket enklare att hitta de bästa PS4 Pro-spelen, eftersom många PS4-titlar nu optimerats för Sonys mer kraftfulla konsol. Vår lista av spel visar det bästa av vad PS4 Pro och din 4K HDR-TV kan uppbringa och det är ett starkt argument för varför det är en maskin du bara måste köpa.

Vilka PS4-spel visas i 4K? De flesta spel på den här listan körs i 4K, men här är en lista över våra favoriter. Alla de senaste Assassin’s Creed-spelen, alla de senaste Call of Duty-spelen, Detroit: Become Human, The Elder Scrolls V: Skyrim, Farcry 5, FIFA 19, God of War, Hitman, Horizon Zero Dawn, Mass Effect: Andromeda, Spider-Man, The Last Guardian, The Last of Us och Uncharted 4: A Thief's End. Puh. Det finns några till, men det här är de största.

Kan du spela PS4-spel på en PS4 Pro? Ja, men om spelet optimerats för PS4 Pro kommer det se mycket bättre ut.

Behöver jag en 4K-TV för PS4 Pro? Ja. Du får helt enkelt inte 4K utan en 4K-TV och om du vill ha en ny konsol snart (till exempel Playstation 5) och planerar att uppgradera din TV samtidigt, är det värt att skaffa en redan nu.