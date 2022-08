Microsoft bekräftar vad vi alltid misstänkt om PS4

Microsoft har äntligen avslöjat det enorma försäljningsgapet mellan Xbox One och PS4-konsoler.

Även om du kanske har haft en aning om att PS4 (opens in new tab) sålde bättre än Xbox One (opens in new tab), har Microsoft alltid varit tysta om försäljningssiffrorna för sin konsol. Men nu har företaget äntligen avslöjat skillnaden - och det är inga roliga siffror för företaget.

Microsoft medger att försäljningen av PS4 jämfört med Xbox One praktiskt taget låg på två enheter till en. Uppgifterna kommer från ett dokument (opens in new tab) som teknikjätten skickade in till Brasiliens nationella konkurrensregulator och i dokumentet står det följande (översatt från portugisiska):

"Sony har överträffat Microsoft när det gäller konsolförsäljning och användarbas, efter att ha sålt mer än dubbelt så många konsoler som Xbox under den senaste generationen", säger Microsoft enligt Game Lusters (opens in new tab) översättning.

Microsoft har fortfarande inte avslöjat exakt hur många Xbox One-konsoler de har sålt. Sonys senaste rapporterade siffra för försäljning av PS4-konsoler ligger dock på cirka 117,2 miljoner. Om Microsoft sålde hälften av det antalet, får vi en siffra på cirka 58,6 miljoner Xbox One-konsoler, eller ännu färre.

En dålig start

Det finns några anledningar till Xbox Ones relativt svaga försäljningssiffror. För det första kanske du kommer ihåg konsolens katastrofala marknadsföring inför lanseringen: konsolen var ursprungligen tvungen att ha en onlineanslutning hela tiden och alla fysiska spel som installerades på din Xbox One skulle vara bundna till endast till konsol.

Det var en lösning som i princip gjorde skivor värdelösa efter den första installationen. Det var ett försök att eliminera marknaden för begagnade Xbox One-spel, men Xbox-fans var såklart inte särskilt glada. Det var ett chockerande misstag av Microsoft och Sony tvekade inte en sekund med att håna dem. Kommer du ihåg den ökända PS4-guiden för hur man delar sina spel (opens in new tab)?

Snedsteg som det och Microsofts initiala betoning på att lyfta fram Kinect (opens in new tab)-rörelsekameran, hämmade till en början Xbox Ones dragkraft. Som tur var togs online-kravet för konsolen bort via en patch, men skadan hade redan skett.

De hade alltså en skakig start, men Microsoft gjorde så småningom Xbox One till en konsol värd att köpa. Många av de bästa Xbox One-spelen (opens in new tab) håller fortfarande imponerande höga medelvärden i Metacritic-recensioner och introduktionen av prenumerationstjänsten Xbox Game Pass (opens in new tab) gav konsolen ett riktigt bra unikt försäljningsargument jämfört med konkurrenterna.

Ungefär som misslyckandena med Wii U (opens in new tab) ledde till utvecklingen av Nintendo Switch (opens in new tab), lade Xbox One en viktig grund för Xbox Series X (opens in new tab)|S-konsolerna. Microsofts konsoler i den nya generationen är mycket mer konsumentvänliga. De har fortfarande Game Pass som en nyckeltjänst och inkluderar otroliga quality of life-funktioner som Smart Delivery och det underbara Quick Resume (opens in new tab).