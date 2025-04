Sora måste höja sig för att matcha Runways nya AI-modell för video

Vi älskar att experimentera med AI-videoverktyg – även när de inte fungerar som tänkt kan de vara underhållande och när de lyckas är det riktigt imponerande. Därför var vi extra nyfikna på att testa Runways nya Gen-4-modell.

Företaget själva säger att Gen-4 (och dess mindre och snabbare syskonmodell, Gen-4 Turbo) ska överträffa föregångaren Gen-3 både i kvalitet och stabilitet. Enligt Runway ska Gen-4 vara särskilt bra på att hålla karaktärer konsekventa mellan olika scener, skapa smidigare rörelser och leverera mer realistisk fysik i miljöerna.

Dessutom ska den vara otroligt lyhörd för instruktioner. Användaren matar in en visuell referens och lite beskrivande text och resultatet ska bli en video som stämmer väl överens med det man föreställde sig. Det låter, med andra ord, väldigt likt det OpenAI har utlovat med sin egen AI-videogenerator, Sora.

