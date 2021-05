Få över 50% rabatt på Death Stranding och ett gäng andra PS4-titlar just nu

Är du ute efter lite nya titlar till din PS4 att köra igenom? Då bör du kolla in dessa erbjudanden på populära titlar hos olika återförsäljare just nu. Vi har bland annat hittat riktigt fina rabatter på titlar som Death Stranding, Ghost of Tsushima och The Last of Us 2. Om du tyckte att någon av dessa titlar var för dyra vid sin lansering, kan det vara ett utmärkt tillfälle att klicka hem dem nu. Death Stranding kostar exempelvis bara en hundralapp!

Det står ingenting om hur länge dessa erbjudanden kommer att gälla, så passa på att beställa innan de försvinner! Om du är intresserad av något av erbjudandena, kan du klicka in på länkarna här nedanför för att komma direkt till återförsäljarnas hemsidor.

Death Stranding | 580:- 99:- | Dustin Home

Dustin Home bjuder på en rejäl rabatt på Death Stranding till PS4 just nu, som ger dig en rabatt på hela 82% jämfört med det ursprungliga priset.Visa erbjudande

The Last of Us 2 | 399:- 249:- | Elgiganten

Elgiganten är en av återförsäljarna som har det billigaste priset hittills på det populära spelet The Last of Us 2. Du får 38% rabatt jämfört med för 7 dagar sedan.Visa erbjudande