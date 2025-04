Google Pixel 9a: fem av de största uppgraderingarna

Om du har hängt med i tekniknyheterna den senaste tiden kommer Google Pixel 9a knappast med några stora överraskningar – inför lanseringen läckte den i ovanligt stor utsträckning. Men nu är den alltså här officiellt och alla specifikationer är bekräftade.

Även om det inte finns så mycket nytt att upptäcka, finns det mycket att gilla med Pixel 9a. Den bjuder på flera tydliga förbättringar jämfört med Pixel 8a.

Om du är intresserad av att köpa den nya mellanklassmodellen kommer du snart att kunna förhandsboka den till ett startpris på 6 590 kronor. Ursprungligen var den tänkt att börja levereras den 26 mars, men den blev oväntat försenad till april – enligt uppgift på grund av ett överhettningsproblem. Innan du trycker på köpknappen, här är de fem största uppgraderingarna du har att se fram emot, samt en genomgång av de viktigaste specifikationerna.

Google Pixel 9a - specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Mått 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Viktt 185,9g OS Android 15 Skärm 6,3" OLED, 120Hz Chipset Google Tensor G4 RAM 8GB Lagring 128GB / 256GB Batteri 5 100 mAh Bakre kameror 48MP huvudkamera, 13MP ultravidvinkel Selfiekamera 13MP Laddning 23W trådbunden, 7.5W trådlös

I tabellen ovan kan du se en kort översikt över Google Pixel 9as specifikationer, men nedan kommer vi att titta mer i detalj på de fem huvudsakliga sätten som detta är en förbättring jämfört med den tidigare Pixel 8a.

1. Ett betydligt större batteri

Batterier känns ibland bortprioriterade i moderna telefoner, eller nedskalade för att göra plats för tunnare design – men inte här. Google Pixel 9a har ett batteri på 5 100 mAh.

Det är mycket större än batteriet på 4 492 mAh som användes i Pixle 8a och större än både Pixel 9 och Pixel 9 Pro som har ett varsitt batteri på 4 700 mAh. Faktum är att det till och med är marginellt större än batteriet i Pixel 9 Pro XL, som ligger på 5 060 mAh.

Det här bör alltså vara en telefon med riktigt lång batteritid. Google påstår att den klarar över 30 timmars användning, eller upp till 100 timmar i Extreme Battery Saver-läget. Pixel 9a har dessutom stöd för 23 W trådbunden laddning och 7,5 W trådlös laddning – där den trådbundna hastigheten är ett lyft jämfört med 18 W på Pixel 8a.

2. Ett smartare, kraftfullare chip

Google Pixel 9a är utrustad med Googles senaste chip – Tensor G4. Det är samma chip som i resten av Pixel 9-serien och en uppgradering från Tensor G3 som fanns i Pixel 8a.

Det här är Googles snabbaste och mest effektiva chipp hittills och tillsammans med 8 GB RAM ska det ge smidigare prestanda oavsett om det gäller AI-funktioner (mer om det nedan), spel eller vanliga appar.

Det här är inte riktigt lika kraftfullt som Snapdragon 8 Elite, men det är glädjande att se att Google väljer att använda sitt bästa chip även i sina mellanklasstelefoner.

Notera dock att trots det starka chippet och 8 GB RAM, är Pixel 9a begränsad till en enklare AI-modell än övriga Pixel 9-enheter. Den har också ett äldre modem, vilket gör att den saknar stöd för Satellite SOS.

3. En djärv ny design

Designen på Google Pixel 9a lär bli något som delar användarna – men den sticker i alla fall ut, både jämfört med Pixel 8a och faktiskt även resten av Pixel 9-serien.

Den har ingen upphöjd kamerarem – linserna ligger i stället helt i nivå med baksidan. Enligt Google är designen "inspirerad av natur och vattendroppar" och den ger telefonen ett helt nytt utseende.

Pixel 9a har också en ny reptålig 6,3-tums Actua-skärm med upplösningen 1080 x 2420, uppdateringsfrekvens på 60–120 Hz och en maximal ljusstyrka på 2 700 nits – vilket gör den 35 % ljusstarkare än Pixel 8a.

Den reptåliga skärmen är inte det enda som gör telefonen tålig – Pixel 9a har även IP68-klassning (upp från IP67 i Pixel 8a), vilket innebär att den är vatten- och dammtålig.

Den finns i fyra färger: Peony (rosa), Iris (blå), Porcelain (vit) och Obsidian (svart).

4. En "bäst i klassen"-kamera

Google beskriver Pixel 9a:s kamera som "bäst i klassen". Om det stämmer eller inte får vår fullständiga recension avgöra, men vissa aspekter låter definitivt som förbättringar jämfört med Pixel 8a.

Pixel 9a har en dubbelkamera med en ny 48 MP f/1.7 vidvinkelkamera och en 13 MP f/2.2 ultravidvinkelkamera (med 120 graders synfält). Selfiekameran är också på 13 MP f/2.2 och för första gången i A-serien får vi stöd för Macro Focus, vilket låter dig fånga små detaljer både i bilder och video.

Kameran utnyttjar dessutom flera AI- och beräkningsfotofunktioner, som Add Me – som kombinerar två gruppbilder så att även fotografen kan vara med – samt Best Take, som plockar de bästa ansiktsuttrycken från flera bilder och skapar en optimal version.

Magic Editor gör det möjligt att omformulera och utöka dina bilder, lägga till detaljer och redigera med stor frihet, medan Magic Eraser låter dig ta bort oönskade element.

5. Ett överflöd av AI-funktioner

Utöver fotofunktionerna erbjuder Pixel 9a även andra AI-verktyg från Pixel 9-serien. Dessa inkluderar Google Gemini som är integrerat i telefonen och fungerar som en kraftfull personlig assistent.

Du får även Gemini Live, som möjliggör mer naturliga och samtalsliknande interaktioner med assistenten, samt Circle to Search, där du kan söka efter innehåll som visas på skärmen. Det finns även potentiellt livräddande funktioner som Car Crash Detection och Theft Detection.

Även om Pixel 9a är riktigt smart redan nu, kan den bli ännu smartare över tid – Google har nämligen lovat sju års operativsystemuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och Pixel Drops.