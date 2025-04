Den här E-Ink-displayen i färg kan ge din IKEA-ram ett rejält lyft

Digitala fotoramar är iögonfallande teknikprylar för hemmet, men de kommer med vissa utmaningar – som strömsladdar och behov av ständig uppkoppling till molnet.

Men tänk om du kunde placera digitala bilder runtom i hemmet – på varje vägg – utan att någon av dem behövde sladdar eller konstant internetanslutning? Det är precis vad nya Bloomin8 E-Ink Canvas från Arpobot erbjuder.

Produkten presenterades i veckan via Kickstarter och de nya E-Ink-displayerna i färg är designade för att passa i vissa vanliga konst- och fotoramar, inklusive RÖDALM-serien från IKEA.

