PlayerUnknown's Battlegrounds finns tillgängligt att förbeställa till PS4

Alla de senaste läckorna har i princip bekräftat att PUBG kommer till PS4 i december och nu har Sony äntligen bekräftat nyheten med ett fast lanseringsdatum och gjort spelet tillgängligt att förbeställa.

PlayerUnknown's Battlegrounds finns för närvarande uppe på PlayStations hemsida och finns att förbeställa i tre olika versioner, som alla har ett utgivningsdatum den 7 december 2018.

PlayStation-spelare kommer att få ett mer balanserat och heltäckande spel jämfört med tidigare lanseringar till PC och Xbox och PS4-utgåvan kommer att erbjuda alla större uppdateringar och patchar som släppts till spelet hittills.

PS4-versionen kommer även att innehålla alla tre befintliga kartor (Erangel, Miramar och Sanhok) och kartan Vikendi med ett vintertema kommer att släppas strax efter lanseringen.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Grundversionen av spelet kallas för Looter's Edition, eftersom du kommer att behöva börja från början med en plånbok i spelet som är tom på både G-Coins och BP (spelets två valutor som används för att köpa skins och andra föremål).

Du kan även välja att spendera betydligt mer och köpa Survivor's Edition, som ger dig ett Vikendi Event Pass, 2 300 G-Coins och 20 000 BP. Champion's Edition är nästan identisk, med skillnaden att du får 6 000 G-Coins istället.

Alla tre versioner kommer att släppas med PlayStation-exklusiva skins och föremål om du förbeställer spelet, som bland annat Nathan Drakes ökenoutfit från Uncharted-serien och Ellies ryggsäck från The Last Of Us.

PlayerUnknown's Battlegrounds Looter's Edition kostar 295 kronor, medan Survivor's Edition och Champion's Edition kommer att kosta dig 470 respektive 580 kronor.