Apple har introducerat 8 nya emojis i iOS 18.4 – här är de, rankade från bäst till sämst

Apple har nyligen lanserat sin senaste mjukvaruuppdatering iOS 18.4 – och trots en något skakig lansering av Apple Intelligence innehåller uppdateringen ett par glädjande nyheter, däribland åtta nya emojis.

Apple har redan ett enormt emoji-bibliotek och dessa små visuella inslag är något som iPhone-användare – oss själva inkluderat – ofta förlitar oss på för att ge liv åt meddelanden och gruppchattar.

Även om företaget bara lagt till åtta nya emojis den här gången, är varje symbol unik – och en av dem känns extra träffande. Den är utan tvekan den bästa av alla.

