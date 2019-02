Bästa Android Wear OS-klockor 2019: vår lista med pulsklockor som kör Google OS

Uppdatering: Utanför Sverige har uppföljare till TicWatch E, C och S släppts. Vi vet ännu inte de exakta utgivningsdatumen eller priserna för den svenska marknaden, men vi hoppas ha några nyheter på den fronten inom en till två månader.

Google med sitt Wear OS konkurrerar främst med Apple och Samsung när det gäller operativsystem till smartklockor. Det betyder att du står inför ett viktigt val. Ska din klocka köra Googles Wear OS, Apples WatchOS eller Samsungs TizenOS. Med så mycket att välja mellan, kan det ibland kännas svårt att välja. Mycket handlar om vilken mobil du tänker använda tillsammans med din smartklocka. Har du en Samsung Galaxy eller en iPhone, föreslår vi att du istället kollar in vår lista över de Bästa Smartklockorna 2019 .

Om du däremot håller dig inom Googles ekosystem, hade förmodligen en smartklocka som använder Wear OS passat dig bäst. Om det är fallet, rekommenderar vi dig att läsa vidare!

Android Wear kom till under 2014 och under våren 2018 blev det till Wear OS. Efter det dröjde det bara några månader till uppdateringen Wear 2.0 släpptes, som förde med sig en rad nya funktioner. Wear OS är dessutom ett operativsystem som hela tiden uppdateras och förbättras. Är det någon funktion du känner saknas just nu, är chansen stor att den dyker upp inom kort. Därför kan det absolut vara värt att hålla koll på Wear OS-uppdateringar och deras innehåll framöver.

Just nu finns det inte jättemånga smartklockor på den svenska marknaden som använder Wear OS, men vi förväntar oss att flertalet kommer att släppas nu under våren.

Vi har gjort en lista över de bästa smartklockorna som använder Googles Wear OS som finns på marknaden just nu, så skrolla vidare om du är intresserad av att köpa en! Vi kommer dessutom att uppdatera listan med nya produkter så fort de släpps, så kolla gärna in med jämna mellanrum.

1. Ticwatch Pro

Vår favorit bland klockor med OS Wear kommer med två skärmar

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skärm: 1.4" 400 x 400 OLED parad med en LCD-skärm | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Internt lagringsutrymme: 4GB | Batteri: Upp till 48 timmar, 5 extra dagar i 'essential mode' | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: IP68 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

SEK 2,690 View at CDON

Innovativ skärmteknologi

Kvalitativ och påkostad design

Ingen LTE

Begränsad app

Vår favorit bland Android-klockor är den nya Ticwatch Pro (artikel på engelska). Du kanske inte har hört talas om det här märket förut, men det senaste från moderföretaget Mobvoi är en smartklocka som är ett riktigt kraftpaket och som dessutom har två skärmar.

Det betyder inte att det finns en skärm på varje sida av klockan eller något sådant, istället har klockan en transparent LCD-skärm ovanpå en färgglad och ljus OLED-skärm. Så när den sparar batteri byter klockan till LCD-skärmen som visar dig tiden, hur många steg du tagit, med mera.

OLED-skärmen fungerar som på vilken vanlig smartklocka som helst, men LCD-skärmen betyder att klockan har mycket bättre batteritid än många andra klockor på den här listan.

Ticwatch Pro har också en riktigt påkostad design, en pulsmätare, jättebra GPS, NFC till Google Pay (en tjänst som är på väg till Sverige) och mycket mer tillsammans med det senaste Wear OS som driver hela klockan.

Om du letar efter något annorlunda till ett relativt överkomligt pris kommer Ticwatch Pro tillfredställa dig mer än någon annan Wear OS-klocka som du kan köpa nu. Vill du ha något billigare från Ticwatch så har du tur, det är bara att fortsätta läsa.

Läs hela vårt test av Ticwatch Pro (artikel på engelska)

2. Ticwatch E

Vår andra favorit som du antagligen aldrig hört talas om

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skärm: 1,4" 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: Upp till 24 timmar | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: IP67 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

SEK 1,111 View at CDON

Noggrann GPS och pulsmätare

Fantastiskt värde

Designen kommer inte att passa alla

Inte så elegant laddningsmetod

Vi har en ny klocka på andraplatsen bland Android Wear-smartklockorna i form av Ticwatch E. Du kanske inte har hört talas om Ticwatch förut, det är ett växande märke som erbjuder klockren hårdvara för ett lägre pris än många av konkurrenterna.

Ticwatch E toppar denna lista på grund av sitt låga pris och för att egenskaperna är nästan precis de som du kan förvänta dig av en Android Wear-klocka. Det finns både gps och pulsmätare – båda fungerade smidigt och noggrant.

Designen är förstklassig – dock kommer den inte att falla alla i smaken – och den erbjuder en hel dag av batteritid från en enda laddning. Med det sagt, kommer den inte med NFC så det finns inget Android Pay här och den saknar trådlös laddning – man måste istället köra på anslutning med trestift-design.

Men om du letar efter en prisvärd smartklocka som innehåller det senaste av Android Wear-mjukvaran behöver du inte skrolla ner mer på denna lista.

Läs hela vårt test av Ticwatch E

3. Misfit Vapor

Den första klockan från ett fitnessföretag

OS: Android Wear 2.0 | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: 1,3" 360 x 360 AMOLED | Processor: Dual-core 1,0 GHz | Bandstorlek: 20 mm band | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: 2 dagar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: 50 m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Stor, vibrerande AMOLED-skärm

Lågt pris

Tjock design

Inget Android Pay

Vapor är Misfits första försök att skapa en smartklocka och de har lyckats med att tillverka något som ser bra ut på din handled, samtidigt som den erbjuder massor av riktigt bra egenskaper.

Misfits första smartklocka är en av de mer attraktiva valen på denna lista eftersom den har en lättare design än de flesta andra klockor och en förstklassig design som inte fjantar runt med platta däck eller billigt material.

Armbandet är bekvämt att ha på sig medan man tränar och det ser också bra ut om man vill klä upp sig till fest. Du kan också byta ut plastbandet till ett läderband om du vill matcha det med speciella kläder. När det gäller tekniken har klockan allt det som du kan förvänta dig och vi tycker även att den är snabb med bra batteritid.

Misfits låga pris är också en av höjdpunkterna och vi gillar hur prisvärd den är med tanke på hur mycket andra Android Wear-klockor kostar.

Läs hela vårt test av Misfit Vapor

4. Ticwatch S

En annan prisvärd smartklocka tar fjärde platsen

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skärm: 1,4" 400 x 400 OLED | Processor: MediaTek MT2601 | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: Upp till 24 timmar | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: IP67 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

SEK 1,290 View at NetOnNet

Prisvärd

Bekväm, med bra design

Saknar NFC

Går inte att byta armband

Precis som Ticwatch E ovan på denna lista älskar vi Ticwatch S. Skillnaderna mellan de två är få, men de är tillräckliga för att få dig att föredra den ena framför den andra.

Det första anmärkningsvärda är den tjockare ramen på Ticwatch S. Det gör det lättare att se vad klockan är, men det betyder också att denna klocka är lite större och därmed lite tyngre än Ticwatch E.

Den har fortfarande en pulsmätare och många andra egenskaper, samt en hel dag av batteritid. Men det går tyvärr inte att byta armband. Detta är för att gps:n är inbyggd i bandet, vilket Ticwatch påstår ska göra den mer noggrann än andra klockor.

Det finns varken LTE eller NFC på den här klockan heller och priset är lite högre än Ticwatch E. Detta är dock fortfarande en bra klocka: valet handlar i slutändan bara om du vill investera i denna istället för de andra på denna lista.

Läs hela vårt test av Ticwatch S

5. Huawei Watch 2

En multifunktionell smartklocka

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 9+ | Skärm: 1,2" 390 x 390 | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: Upp till 48 timmar | Laddningsmetod: Ledande USB-C | IP-klassning: IP68 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Inbyggd GPS och NFC

Valbar 4G-modell

Skärmen är för liten

Prestandan kan vara trög

Huawei Watch 2 är ett försök från det kinesiska företaget att bredda användningen av Android Wear-klockor. Huawei har försökt att inkludera en mängd nya egenskaper i sin senaste smartklocka och det är inte helt klart om de har lyckats med Watch 2.

Vi gillar att den har inbyggd GPS och NFC i klockan. Det finns även ett extra alternativ med 4G-modellen, men Huawei Watch 2 kan vara lite trög och skärmen är lite för liten för vissa.

Denna kan dock passa dig om du gillar en attraktiv design och det faktum att den är full av egenskaper. Priset var väl högt när den släpptes, mycket högre än Huaweis första klocka, men nu har priset gått ner väsentligt samtidigt som den första klockan är svår att få tag på.

Läs hela vårt test av Huawei Watch 2

Fossil Q Explorist HR

6. Fossil Q Explorist HR

Fossils mest avancerade klocka hittills

Kompatibilitet: Android 4.4+, iOS 9,3+ | Skärm: 1.4" 454 x 454 AMOLED-skärm | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: Upp till 24 timmar | Laddningsmetod: Magnetiskt anslutningsstift | IP-klassning: 3 ATM | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Stor tydlig display

Bra design

Utökad fitness-teknologi

Bara en dags batteritid

Inte något av de nyare processorerna

Kan bara använda sin egna laddare

Fossil Q Explorist (länk på engelska) släpptes 2017 och blev snabbt frånsprungen av konkurrensen. Med Fossil Q Explorist HR har Fossil gjort ett allvarligt försök att få till en klocka som konkurrerar med de senaste produkterna som Samsung Galaxy Watch eller Apple Watch 4, utan att förlora det unika designspråket Fossil-klockor traditionellt haft.

Klockan har vad Fossil kallar Gen 4-teknologi, vilket betyder att det har gott om nya teknologier, en mer påkostad design och ett större fokus på fitness. Samtidigt skall det nämnas att klockan är stor, 45mm. Med andra ord är det en utmärkt present till han som vill ha en snygg och stor klocka han kan använda både i sociala situationer och när han tränar.

Företaget har nyligen, i flera andra marknader, släppt Fossil Q Venture HR (länk på engelska), en mindre klocka framförallt marknadsförd mot kvinnor. När den går att köpa i Sverige vet vi dock inte än.

Smartklockor från Fossil har tidigare varit svåra att rekommendera men med lanseringen av Generation 4-klockor som har löst några av de största problemen med Fossils utbud av klockor så är deras klockor nu en produkt som gör oss väldigt nöjda.

7. Fossil Q Venture

Ett moderiktigt försök på en smartklocka

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 9+ | Skärm: 1,63" 360 x 360 LTPS LCD | Processor: Intel Atom | Internt lagringsutrymme: 4 GB | Batteri: Upp till 24 timmar | Laddningsmetod: Ledande USB | IP-klassning: IP67 | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Snygg design

Extra RAM-minne

Ganska stor och tung

Platt däck-skärm

Vi gillar verkligen Q Venture, en av Fossils nyaste klockor, trots att den saknar flera av de viktiga egenskaperna som man önskar hos en Android Wear-klocka.

Det bästa med klockan är att designen ser ut som ett vanligt armbandsur av hög standard, men klockan är även fullpackad med alla de egenskaper som vi känner igen och älskar från mjukvaran Android Wear 2.0.

Om du letar efter ett aktivitetsarmband passar denna antagligen inte dig, eftersom Q Venture saknar pulsmätare, GPS och även NFC. Om du istället vill ha en klocka med bra batteritid och en attraktiv design är kanske detta den perfekta smartklockan för dig.

Läs hela vårt test av Fossil Q Venture

Behöver du inte Android Wear-mjukvaran? Kolla in videon nedan för att se våra topp 5 smartklockor som du kan köpa just nu.