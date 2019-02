TicWatch E2 - recension

TicWatch E2 erbjuder en Wear OS-upplevelse för ett överkomligt pris, utan att ta i för mycket med glammiga funktioner eller skrytsam design.

Det är uppföljaren till TicWatch E från 2018, som också var en gedigen smartklocka till ett bra pris.

Det kinesiska företaget Mobvoi som är företaget bakom märket TicWatch, hävdar att den nya E2 är "den ultimata fitness- och sim-partnern", där det senare är en ny funktion för andra generationens smartklockor.

E2 är simtålig och överlever inte bara ett dopp i poolen utan kan dessutom mäta dina simlängder. Utöver nya intelligenta funktioner, har den även mer kraft och ett större batteri jämfört med sin föregångare.

Undrar du vad 'E' står för? Det står för Express, något används för att separera den från den nya TicWatch S2 som släpps samtidigt. De två smartklockorna har nämligen identiska specifikationer, där den enda skillnaden är designen.

S2 (där S = Sport) har en grövre och mer robust design som gör att den passar bättre till utomhusaktiviteter, medan TicWatch E2 har ett elegantare utseende för mindre intensiva träningspass.

TicWatch E2 pris och tillgänglighet

TicWatch E2 kostar 160 dollar (cirka 1 500 kronor), vilket gör den till en av de mest överkomliga Wear OS-smartklockorna på marknaden. Det är 20 dollar (cirka 180 kronor) billigare än dess nästan identiska syskon TicWatch S2. Specifika priser för den svenska marknaden är inte utannonserat än, men med tanke på att TicWatch E och S kostade 1 790 respektive 2 190 kronor vid lansering förväntar vi oss något i närheten.

När det kommer till tillgänglighet, släpptes TicWatch E2 till försäljning i USA, Storbritannien och Europa den 22 januari. Den finns för tillfället inte tillgänglig hos svenska återförsäljare, utan går enbart att köpa via Mobvois hemsida eller Amazon. Vi har dock fått höra att vissa svenska återförsäljare förväntar sig att få in smartklockan någon gång under februari/mars. Vi kommer att uppdatera dig så fort vi får reda på mer kring detta.

Design och skärm

TicWatch E2 har en design som är funktionell snarare än fashionabel. Kronan har bytt sida, från vänstersidan på dess föregångare till högersidan av urtavlan på E2, vilket ger den en känsla av en mer traditionell klocka.

Det gör att det känns mer naturligt att trycka på knappen, men den går inte att rotera för att bläddra bland olika menyer och notifikationer, så du måste ändå trycka med fingrarna på skärmen.

Vi blev besvikna över det faktum att storleken på ramen har ökat på TicWatch E2, vilket gör att den ser lite klumpigare ut än vad den kanske hade behövt att göra. Det är dock värt att notera att E2 har ett trettio procent större batteri än föregångaren, så det kan hända att Mobvoi var tvungna att öka utrymmet på insidan för att få plats med det större batteriet. Med det sagt hade vi ändå gärna sett en smalare ram runt urtavlan.

Klockans kropp mäter 46,9 x 52,2 x 12,9 millimeter. Det gör den bara en aning större än den dyrare TicWatch S2, vilket är konstigt med tanke på att S2 erbjuder en hållbarhet på militärnivå.

Om du vänder på smartklockan kommer du se att den släta baksidan av polykarbonat har en liten upphöjning i mitten där hjärtfrekvensmätaren är placerad, vilket ser till att sensorn är pressad mot din handled. Det är dock inte obekvämt och TicWatch E2 väger bara 53,2 gram inklusive bandet (34,4 gram utan), så du kommer inte ens tänka på att du har den på dig.

Du kommer också lägga märke till laddningsstickorna på baksidan av E2, som magnetiskt dras mot laddningsblocket som följer med, något som gör det enkelt att ladda smartklockan.

Smartklockan ser överlag ganska smidig ut, om än en aning anspråkslös. Kroppen som är tillverkad av polykarbonat är en ständig påminnelse om att TicWatch E2 ligger inom budgetkategorin för smartklockor och inte kan konkurrera med enheter som till exempel Samsung Galaxy Watch eller Apple Watch 4.

Det svarta silikonbandet på 22 millimeter är enkelt att ta av om du skulle vilja byta utseende på TicWatch E2, men klockans kropp kommer bara i en färg: svart.

När det gäller skärmen finns det inget nytt att rapportera. Den använder en likadan AMOLED-skärm på 1,4 tum med en upplösning på 400 x 400 som sin föregångare. Det är något som ger dig hela 404 pixlar per tum.

Resultatet är en ljus och färgglad skärm med en hög detaljnivå, som gör det lättare att läsa liten text på skärmen.