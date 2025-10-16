Strava bryter tystnaden om konflikten med Garmin och förklarar sina nästa steg

Strava har kommenterat den pågående konflikten med Garmin

Företaget kan inte uttala sig om den juridiska tvisten, men gav ett uttalande till TechRadar

Uttalandet antyder att Strava kommer att ge efter för vissa av Garmins krav, trots att de säger att de "inte håller med"

Strava har brutit sin tystnad i den pågående konflikten med Garmin och gav ett uttalande till TechRadar efter att vi kontaktat dem för en kommentar. Strava sa att "även om vi inte håller med" om Garmins villkor, kommer de att ändra hur data från deras partnerföretag tillskrivs och förklarade sina nästa steg.

Vad handlar det om?

(Image credit: Lauren Scott)

För den som inte hängt med i svängarna: Strava lämnade in en stämningsansökan mot Garmin och anklagade dem för patentintrång gällande segment och värmekartor. Strava krävde tillfälligt stopp för försäljningen av de bästa Garmin-klockorna.

Stravas produktchef Matt Salazar skrev senare ett inlägg på Reddit där han ville “reda ut missförstånden om Garmin” – men hänvisade till ett helt annat problem, nämligen att Garmin kräver utökad synlighet (inklusive sin logotyp) när en Strava-användare laddar upp data från en Garmin-klocka. Den nya policyn ska börja gälla den 1 november.

I inlägget anklagade Salazar Garmin för att “använda Strava och alla andra partners som en reklamyta – de bryr sig mer om sin marknadsföring än om användarupplevelsen.” Strava skrev att “vi anser att detta är DIN data” och uppmanade användarna att göra sina röster hörda.

Men det hela slog tillbaka. Inlägget fick 0 upvotes och över 1 400 kommentarer, där Strava-användare tydligt visade att de – om de tvingas välja – hellre skulle behålla sin Garmin-klocka än sin Strava-prenumeration. Många anklagade även Strava för hyckleri. Du kan läsa en mer detaljerad genomgång av Strava–Garmin–Suunto-situationen i vår tidigare artikel.

Stravas uttalande

Vi kontaktade både Strava och Garmin för en kommentar. Garmin svarade att de inte kunde uttala sig om pågående rättstvister, men Strava gav ett mer omfattande svar:

“Tyvärr kan vi inte kommentera pågående tvister. Även om vi inte håller med om den omfattande varumärkning Garmin kräver, är obruten anslutning för den del av vårt community som använder Garmin vår högsta prioritet. Vi har även beslutat att ge liknande attribuering till alla våra enhetspartners framöver för att vara rättvisa.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vårt mål är att göra varumärkningen så diskret som möjligt, och vi anser att det är rätt väg att gå med tanke på de obligatoriska förändringar som Garmin kräver att alla utvecklare implementerar senast den 1 november.”

(Image credit: Lauren Scott)

Om man tolkar uttalandet tyder allt på att Strava kommer att ge efter för Garmins krav på attribuering, vilket innebär att Garmin-logotypen kommer att synas på Strava-inlägg som laddas upp via Garmin-enheter. Strava gör detta för att underlätta processen – en stor del av plattformens träningsdata kommer trots allt från Garmin-klockor och cykeldatorer, och att bryta den kopplingen helt vore katastrofalt.

Eftersom Strava enligt uppgift planerar att börsnoteras inom kort vill företaget troligen undvika dramatik och framstå som stabilt inför investerare.

Det verkar även som att Strava planerar att införa samma attribuering för alla partners “för rättvisans skull”, så framöver kan vi förvänta oss att träningspass från Apple Watch, Samsung och andra enheter också kommer att bära sina respektive logotyper.

Detta bekräftas även av rapportering från Gadgets and Wearables, där interna kommunikationer från Strava till utvecklare visar instruktioner om hur denna funktion ska implementeras i framtida appar som använder data från Garmin-enheter via Stravas API.

När det gäller den juridiska tvisten om eventuella patentintrång från Garmin har ingen av parterna ännu kommenterat. De två frågorna hänger dock sannolikt ihop – och nu när en av dem verkar närma sig en lösning återstår att se om Strava drar tillbaka sin stämning eller försöker nå en tyst uppgörelse utanför domstol.

Oavsett vilket har vi svårt att tro att Garmins bästa löparklockor försvinner från butikshyllorna innan Black Friday.