Pixel Watch 4 har utsetts marknadens bästa på en avgörande punkt – och slår till och med Apple Watch

Pixel Watch 4 har utsetts till den mest reparerbara smartklockan, före Apple Watch

iFixit hyllar den för synliga skruvar och enkel åtkomst till klockans insida

Batteriet beskrivs som ett ”verkligt utbytbart smartklockebatteri”

När Google lanserade Pixel Watch 4 blev vi imponerade av allt från den förbättrade batteritiden till den eleganta välvda skärmen – men det som verkligen stod ut var möjligheten att byta ut delar själv, något som sällan prioriteras i wearables.

Möjligheten att själv kunna reparera sina prylar är något konsumenter länge efterfrågat.

Även om de flesta av de bästa telefonerna numera är byggda med detta i åtanke, har wearables ofta hamnat på efterkälken. Men Google ändrar nu på det med Pixel Watch 4 – en enhet som iFixit nu har kronat till den mest reparerbara smartklockan hittills, till och med före Apple Watch.

Vad har förändrats?

I sin demontering av Pixel Watch 4 – där iFixit granskar hur enkla enheter är att reparera – lyfter de fram flera nya designdetaljer som gör det betydligt enklare att komma åt och laga klockan. Resultatet? En reparerbarhetspoäng på 9 av 10, en dramatisk förbättring jämfört med de 3–4 poäng som liknande klockor fått tidigare, eftersom de oftast är helt förseglade enheter som kräver specialservice som AppleCare.

iFixit sammanfattar Googles framsteg så här: ”Limmet, frustrationen och hjärtesorgen är borta. Istället finns skruvar, tätningar och ren designglädje.”

(Image credit: iFixit)

Det första som stack ut för iFixit var de synliga skruvarna – ett tecken på bra design. Men Google tar det längre än så: varje skruv har en egen O-ring för att behålla IP68-klassningen mot damm och vatten, samtidigt som man fortfarande enkelt kan öppna klockan.

(Image credit: iFixit)

Enligt iFixit gick det att öppna Pixel Watch 4 på bara några minuter med tre Torx Plus-bits (1IP, 2IP och 5IP), en spudger och pincett – via klockans baksida.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

När insidan väl är öppen kan man till och med ta loss huvudskärmen, eftersom den inte är fastlimmad, vilket iFixit kallar en ”total omarbetning av hur smartklockor designas”.

Sedan har vi batteriet – som är Pixel Watch 4:s största triumf.

När man väl är inne i klockan kan man ta bort och byta batteriet genom att lossa två skruvar och en kontakt, vilket iFixit beskriver som ”ett verkligt utbytbart smartklockebatteri”.

Kort sagt: Pixel Watch 4 sätter en ny standard för hur reparerbar bärbar teknik kan vara – och vi hoppas att fler tillverkare, inklusive Apple, följer efter.