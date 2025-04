Läckta bilder kan ha gett oss vår första ordentliga titt på Google Pixel Watch 4

Än så länge har vi inte hört särskilt mycket om uppföljaren till Google Pixel Watch 3, men eftersom den modellen släpptes i september i fjol bör en ny version inte vara alltför långt borta – och nu har det dykt upp läckta, inofficiella bilder som kan ge oss vår första titt på Pixel Watch 4.

Bilderna kommer från den kända läckan @OnLeaks och sajten 91mobiles, och ska vara baserade på information från Googles leveranskedja. Klockan som syns på bilderna har ett utseende som inte skiljer sig särskilt mycket från den nuvarande modellen.

Det finns dock några mindre ändringar att notera: Google Pixel Watch 4 sägs vara något tjockare än sin föregångare, vilket kan tyda på ett större batteri och därmed längre batteritid. Skärmkanterna ska också ha minskats något jämfört med Pixel Watch 3.

