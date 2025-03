Google lanserar stor uppdatering för Pixel Watch – här är nyheterna i Wear OS 5.1

Wear OS 5.1 är här för Google Pixel Watch-modeller

Den nya funktionen Loss of Pulse Detection lanseras för Pixel Watch 3 i USA

Det finns även uppgraderingar för menstruationshälsa, stegräkning och sömnspårning

Google har börjat rulla ut Wear OS version 5.1 till hela sin Pixel Watch-serie och den innehåller flera nya funktioner, inklusive en potentiellt livräddande uppgradering för Pixel Watch 3-användare i USA.

Google Pixel Watch 3 är en av de bästa Android-smartklockorna på marknaden och erbjuder en unik funktion som kan upptäcka om ditt hjärta slutar slå och därefter ringa nödtjänster samt varna personer i närheten. Loss of Pulse Detection presenterades vid lanseringen av Pixel Watch 3 under 2024 och är redan tillgänglig i Sverige och andra länder. Funktionen fick dock FDA-godkännande (US Food and Drug Administration) först i februari.

Tyvärr är denna funktion ännu inte tillgänglig för Pixel Watch 1 och 2, men Google har antytt att den kan komma till andra modeller i framtiden. Huruvida det gäller befintliga Pixel Watch-modeller eller den förväntade Pixel Watch 4 för 2025 återstår att se.

Om du har en äldre modell innehåller Wear OS 5.1 ändå ett gäng stora uppdateringar. Här är vad som är nytt ..

Wear OS 5.1 på Pixel Watch

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Utöver de vanliga buggfixarna och prestandaförbättringarna innehåller Wear OS 5.1 flera större nyheter. Bland de nya funktionerna för Pixel Watch 3 finns förbättrat stöd för menstruationshälsa, som nu är tillgängligt via Fitbit-appen på Google Play Store. Det gör det enklare att logga menstruationscykler, se aktuell cykelstatus och få prognoser för nästa period.

Pixel Watch 2 får också en uppgradering av sin Auto Bedtime-funktion, som nu automatiskt känner av när användaren sover eller är vaken och justerar läget för sänggående på klockan därefter.

Google har även förbättrat stegräknarens algoritm på samtliga Pixel Watch-modeller, vilket ger mer exakt spårning för användare som exempelvis skjuter en kundvagn, använder en rullstol eller går eller springer med en barnvagn.

Wear OS 5.1 innehåller också nya kontroller för att spela upp media, som anpassar sig efter det innehåll som spelas upp.

Uppdateringen till Wear OS 5.1 för Pixel Watch rullas ut nu och bör bli tillgänglig för din enhet inom de kommande veckorna, beroende på operatör och enhet. Du får en notis på din klocka när uppdateringen är tillgänglig.

Google säger att vi kan förvänta oss nästa stora Wear OS-uppdatering i juni 2025.