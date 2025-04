Google Pixel Watch har fått en viktig uppdatering som fixar stegräkningen – ladda ner den nu

Google har nu rullat ut en andra Pixel Watch-uppdatering för april 2025, som innehåller en kritisk fix av algoritmen för stegräkning – ett problem som tidigare lett till att klockan visat för höga stegsiffror.

Google tillkännagav uppdateringen på sin supportsida. Den rullas ut stegvis och kommer att skickas till användare i omgångar under de kommande veckorna. Som alltid beror det på operatör och enhet när uppdateringen når dig, men du bör få en notis när den är redo att laddas ner.

Sedan mars och den första april-uppdateringen har Google fått in rapporter från användare om att stegräkningen varit oväntat hög. Företaget ändrade algoritmen för stegräkning i mars, men har nu återgått till den ursprungliga algoritmen för samtliga användare.

