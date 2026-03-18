Fitbit rullar ut en stor sömnuppdatering för sin Personal Health Coach

Fitbit rullar ut flera “betydande uppdateringar” i sin app för Premium-prenumeranter

Det inkluderar en förbättring på 15 % i “sömnstadieprecision”

Google låter också användare koppla sina journaler till Fitbit-appen i USA

Om du prenumererar på Fitbit Premium är nya funktioner på väg till Fitbit-appen, som en del av Personal Health Coach-funktionen som lanserades förra året – och en av uppgraderingarna är en förbättrad algoritm som bättre avgör när du faktiskt sover.

Enligt Googles tillkännagivande innebär uppdateringen “ytterligare 15 % ökad precision i sömnstadier” i din statistik. Algoritmen ska bli bättre än någonsin på att avgöra när du sover och när du bara kopplar av med exempelvis en bok.

Google uppger att de har matat in mer träningsdata i AI:n för sömnspårning, vilket innebär att både tupplurar och sömnstadier nu ska registreras mer exakt. Det ska i sin tur ge mer användbara insikter och råd kring hur du kan förbättra din sömn och din allmänna hälsa.

Uppdateringarna kommer att spåra “inte bara hur mycket djupsömn du fick, utan också hur lång tid det tog att komma dit”, enligt Google. Dessa förbättringar börjar rullas ut under de kommande dagarna för användare av Personal Health Coach (som fortfarande är i ett “Public Preview”-läge).

En mer komplett bild av din hälsa

Snart kommer du att kunna analysera dina sömn- och hälsodata mer i detalj. (Image credit: Google)

Det är även andra förbättringar på gång. Google meddelar att det nu blir möjligt att koppla dina journaler till Fitbit-appen, åtminstone för användare i USA till att börja med och även detta gäller Premium-prenumeranter med tillgång till Public Preview av Personal Health Coach.

Att koppla samman hälsodata ger en “mer komplett bild av din hälsa”, enligt Google, som också betonar att funktionen har starka säkerhets- och integritetskontroller. Ingen av denna hälsodata kommer att vara offentlig eller användas för riktad annonsering.

Ett exempel Google lyfter är om du försöker sänka ditt kolesterol: hälsocoachen kan då se exakt var du ligger, i stället för att ge generella råd som passar alla.

Andra kommande uppdateringar inkluderar stöd för kontinuerliga glukosmätare i Fitbit-appen. Om du är Premium-prenumerant och ännu inte har anmält dig till Public Preview av hälsocoachen kan du kontrollera din tillgänglighet här.