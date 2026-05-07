Fitbit-appen byter namn till Google Health – här är 5 saker du behöver veta om den stora förändringen och vad den innebär för Fitbit-användare

Vi visste alla att det här skulle hända till slut. Under de fem år som gått sedan Google slutförde köpet av Fitbit har det skett tillräckligt många förändringar – som att alla Fitbit-användare numera måste använda Google-konton, att community-funktionerna i Fitbit försvunnit och att smartklockor prioriterats ned till förmån för Googles egna Google Pixel Watch – för att det skulle bli tydligt att Fitbit-användare till slut skulle bli Google-användare.

Nu är Fitbit-appen på väg att bli Google Health, i en obligatorisk uppdatering som är en del av en större AI-driven redesign av appen, samtidigt som nya Google Fitbit Air lanseras (ja, det är faktiskt hela namnet och du kan räkna med att framtida Fitbit-produkter också får “Google”-prefixet).

Vad innebär det här för dig som redan använder Fitbit sedan tidigare? Måste du uppdatera? Vad händer om du redan äger en Fitbit? Hur påverkas Fitbit Premium? Och ändrar Google något kring hur din data hanteras? Här går vi igenom allt du behöver veta.

(Image credit: Google)

Om du använder Fitbit, oavsett om du har gratisversionen eller Premium, kommer du att uppdateras till Google Health. Google Health beskrivs som en ny version av tjänsten, som samtidigt ersätter Googles egna appar Google Fit och Google Health Connect, som nu blir överflödiga.

Appen fungerar tillsammans med Apple Health, Peloton, kontinuerliga glukosmätare som Lingo och hundratals andra appar och enheter, vilket innebär att du inte behöver använda en Android-telefon trots att det är en Google-app.

Google beskriver tjänsten som “en renare översikt över din hälsa och träning”, där din data organiseras i fyra flikar: Idag, Träning, Sömn och Hälsa.

När appen uppdateras får du en ny logotyp och ett nytt gränssnitt, men du kommer fortfarande kunna komma åt all din gamla data och använda de bästa Fitbit-modellerna, samt andra enheter, för att samla in hälsoinformation.

2. Appen blir nu även ett hem för journaler och medicinsk data

Google Health kommer också att låta dig lagra medicinska journaler direkt i appen, vilket gör det möjligt att exportera och dela data samt skapa rapporter som kan nås via delbara “smart health”-QR-koder för läkare och vårdgivare.

Under en pressbriefing bekräftade Google återigen löftet som företaget gav när Fitbit köptes upp: att hälsodata ska hållas separerad från Googles annonsplattformar. Det löftet, som gavs till EU-kommissionen 2020, är juridiskt bindande i minst tio år.

3. Fitbit Premium blir nu Google Health Coach

(Image credit: Google)

Precis som Fitbit tidigare haft både en gratisversion och en premiumversion fortsätter Google Health på samma spår, men likt många av de bästa träningsapparna bygger premiumdelen nu kring en AI-baserad hälsocoach.

Google uppger att Google Health Coach har “byggts på vetenskapliga och väletablerade tränings- och coachningsmodeller” och att en rådgivande panel med hälsoexperter har varit involverad i utvecklingen för att minska riskerna med AI-baserade träningsråd.

Coach-funktionen, som drivs av Gemini, kan få tillgång till din hälsodata och svara på frågor om träning och välmående, skapa träningsprogram som justeras varje vecka baserat på dina resultat, ge recept och kostråd, svara på frågor om skador och analysera din sömn.

Google beskriver tjänsten som “världsledande expertis som alltid finns tillgänglig när du behöver den. Den anpassar sig ständigt efter dina personliga hälso- och träningsvärden och skräddarsys efter dina mål och verkliga förutsättningar.”

Med tanke på hur många AI-drivna träningsplattformar som finns idag verkar Google satsa hårt på att leda den här kategorin. Tjänsten kan till och med få tillgång till dina journaler eller menstruationsdata om du ger tillåtelse till det. Samtidigt känns Googles juridiskt bindande löfte om att inte använda hälsodata för annonsering ändå ganska tryggt.

4. Google Health Coach får stöd för kaloriräkning via bilder

Google Health Coach får också en funktion som påminner om Nutrition Tracking i Garmin Connect+: Nutrition Logging. Den låter dig sätta ett justerbart kalorimål och ladda upp bilder på dina måltider, som coachen sedan analyserar för att uppskatta kalorier och makronutrienter.

Du kommer fortfarande kunna lägga in information manuellt, men att snabbt kunna analysera en bild för att uppskatta kalorier eller makronutrienter kan bli ett användbart verktyg för dig som vill gå ner, hålla eller öka i vikt.

5. Priset förändras inte särskilt mycket

(Image credit: Google)

Tillgång till premiumversionen av Google Health, inklusive Google Health Coach, kostar 9,99 dollar per månad (andra regioner är ännu inte bekräftade, men det motsvarar ungefär 90–110 kronor) eller 99 dollar per år.

Google Health kommer fortfarande ha en gratisversion som låter dig komma åt uppladdad data, men utan de AI-drivna insikterna. Nya Google Fitbit Air levereras dessutom bara med tre månader Premium, istället för de sex månader som följer med dagens Fitbit-modeller.

Det är ungefär samma prisnivå som Fitbit Premium har idag. Premium-användare får fortfarande tillgång till receptbibliotek och träningsinnehåll från Fitbit Expert Trainers, men det verkar tydligt att de gamla grupputmaningarna och communityfunktionerna från Fitbit inte kommer tillbaka inom den närmaste framtiden.