Det här "personliga smarta solskyddssystemet" erbjuder ett högteknologiskt sätt att skydda huden mot UV-strålar

The90 Gem-halsbandet mäter UV-strålningen i din omgivning

Det ger sedan personliga råd om hur du bäst skyddar dig

Den högteknologiska enheten är utformad som ett hängsmycke

Det krävs ofta inte särskilt mycket för att huden ska brännas om du vistas i solen, och redan några minuters exponering kan orsaka skador om du inte är ordentligt skyddad. Istället för att gissa dig fram till vad som är bäst att göra kan en ny bärbar enhet från The90 hjälpa dig att veta exakt hur du ska agera.

Produkten heter Gem och beskriver sig själv, något storslaget, som "världens första personliga solintelligenssystem" som hjälper dig att "skydda hudens framtid i realtid". Trots det ser den vid första anblick ut som ett vanligt hängsmycke. Den bärs runt halsen och kan lätt misstas för ett vanligt smycke. Men bakom den diskreta designen döljer sig betydligt mer.

Själva hänget fungerar nämligen som en sensor för ultraviolett ljus (UV) som kan mäta nivåerna av både UVA-strålning, som bidrar till hudens åldrande, och UVB-strålning, som orsakar solbränna. Informationen kombineras sedan med din personliga hudprofil, som inkluderar hudtyp, vilka kläder du har på dig och om du redan har applicerat solskydd.

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När enheten har all denna information kan den ge råd om när det är dags att smörja in sig med mer solkräm, ta på sig mer täckande kläder eller söka sig till skuggan och helt lämna solen. Det sker via företagets tillhörande app, som finns tillgänglig utan kostnad.

Konkreta råd

(Image credit: The90)

Många väderappar erbjuder redan information om UV-strålningen i ditt närområde, men problemet är att de bygger på data från större geografiska områden och därför aldrig blir helt exakta. En enhet som Gem kan däremot mäta UV-nivåerna precis där du befinner dig och potentiellt ge mer träffsäker information.

Eftersom den dessutom tar hänsyn till faktorer som dina kläder och din hudtyp kan den ge mer relevanta och konkreta råd än lösningar som bara erbjuder generella rekommendationer.

Samtidigt finns det några begränsningar. Den finns exempelvis bara i en enda design, vilket kanske inte tilltalar alla. När en produkt både fungerar som hälsomätare och bärbart smycke kan det vara riskabelt att bara erbjuda en enda look.

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Dessutom kostar Gem 299 dollar, vilket gör den till en relativt dyr – och därmed ganska nischad – produkt. Det återspeglas kanske i hur den positioneras som ett högteknologiskt smycke snarare än en enkel UV-mätare. Samtidigt riskerar det högre priset att göra den mindre tillgänglig för många användare. Svensk tillgänglighet är dessutom oklar just nu.

Trots det känns Gem lovande. Företaget grundades av en tidigare Fitbit- och Google-veteran och har flera intressanta idéer, vilket gör det här till en produkt som definitivt kan vara värd att hålla ett öga på.