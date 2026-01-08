Xbox uppges ha haft sitt sämsta år någonsin för konsolförsäljning under 2025

Xbox hade enligt uppgift sitt sämsta år någonsin för konsolförsäljning i Storbritannien 2025

Försäljningen ska ha minskat med 39 procent jämfört med året innan

Uppgifterna kommer från journalisten Chris Dring på The Game Business

Det kommer knappast som någon chock, men enligt nya uppgifter ska Xbox ha haft sitt sämsta år någonsin för konsolförsäljning i Storbritannien under 2025.

Uppgifterna kommer från The Game Business-journalisten Chris Dring, som skriver på X att Xbox-konsolförsäljningen “var ned 39 procent i Storbritannien under 2025, vilket gör det till det klart sämsta året någonsin för Xbox-konsoler”.

I samma inlägg låter Dring ändå något hoppfull inför framtiden. Med flera titlar från Xbox Game Studios planerade för 2026, däribland Forza Horizon 6, Fable och Gears of War: E-Day, finns det åtminstone en chans att försäljningen kan ta fart igen.

Oavsett hur man vrider och vänder på det är det dock svårt att se hur Xbox-hårdvara ska kunna göra någon snabb comeback. Under 2025 sköt priserna på Xbox-konsoler i höjden, samtidigt som tusentals anställda fick lämna Xbox Game Studios. Därtill har flera uppmärksammade projekt lagts ned, däribland omstarten av Perfect Dark. Sammantaget ger det bilden av ett bolag som behöver mer än ett år eller två för att hitta rätt igen.

Det finns också tecken på att Microsoft håller på att omvärdera Xbox-varumärkets roll. I oktober sade Xbox-chefen Phil Spencer att företaget arbetar för att sänka tröskeln för att spela deras spel, genom satsningar som Xbox Play Anywhere och Xbox Game Pass. Uttalandet kom efter framgångar för titlar som Doom: The Dark Ages och Indiana Jones and the Great Circle på konkurrerande plattformar.

Nästa Xbox-konsol väntas dessutom bli någon form av hybrid mellan PC och konsol, möjligen i stil med Valves kommande Steam Machine. Om det räcker för att vända utvecklingen återstår dock att se.