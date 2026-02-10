Spel som släpps 2026 – kalendern du inte vill missa

Det ser ut att bli ett riktigt starkt år för spel, med en mix av efterlängtade uppföljare, nya IP-titlar och spännande projekt från både stora och små utvecklare. Den här kalendern samlar alla datum och titlar du bör ha koll på om du planerar ditt spelår i förväg.

Listan sträcker sig över hela året och inkluderar allt från stora action- och äventyrsspel till rollspel, racers, strategier och multiplayer-upplevelser. Du får releasedatum, plattformar och korta beskrivningar av vad varje spel handlar om – perfekt för dig som vill planera vilka titlar du ska lira och när de kommer.

Oavsett om du ser fram emot GTA 6, Resident Evil Requiem, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment eller mindre, mer nischade projekt, ger den här översikten dig koll på 2026 års största spelögonblick.

👉 Läs hela kalendern över 2026 års spelreleaser här