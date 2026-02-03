Hollow Knight: Silksong – ett efterlängtat mästerverk

Hollow Knight: Silksong är uppföljaren till det hyllade indiespelet Hollow Knight – ett metroidvania med vackert hantverk, djup utforskning och utmanande strider. I Silksong tar du rollen som Hornet, som måste klättra genom nya riken fulla fiender, hemligheter och episka bossar.

Spelet bygger vidare på originalets klassiska design men introducerar flera nyheter: en mängd nya förmågor, förbättrade rörelser, unika fiender och ett rikare narrativ. Layouten är större och mer varierad än tidigare, med fler dolda områden att hitta och fler utmaningar att bemästra. Stridssystemet känns snabbt, smidigt och responsivt, och kombinationen av utforskning och progression håller spelare engagerade länge.

Silksong har hyllats för sitt hantverk, sin design och djupgående gameplay – det är ett spel som både gamla fans och nykomlingar till metroidvania-genren definitivt bör spela.

