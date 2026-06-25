GTA 6-utgåvorna är inte vad vi hade väntat oss – här är allt som ingår i Standard Edition och Ultimate Edition

Grand Theft Auto 6 kommer att finnas i Standard Edition och Ultimate Edition

Ultimate Edition är premiumversionen med en rad exklusiva funktioner

Den som förbokar valfri utgåva får Vintage Vice City Pack

Rockstar Games har nu officiellt avslöjat att Grand Theft Auto 6 bara kommer att finnas i två versioner vid lanseringen: Standard Edition och Ultimate Edition.

Det är inte vad många hade väntat sig, men det finns några stora skillnader mellan de två.

Om du fortfarande funderar på vilken utgåva av GTA 6 du ska förboka, har vi här samlat allt du behöver veta om båda.

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Priser

(Image credit: Rockstar Games)

Standard Edition kommer att kosta 79 dollar (899 kronor), vilket inte är särskilt dyrt för tidernas mest efterlängtade spel, medan Ultimate Edition har ett pris på 99 dollar (cirka 1 100 kronor).

Ingen skiva i de fysiska utgåvorna

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar har bekräftat att de som förbokar den digitala versionen av GTA 6 kommer att kunna förinstallera spelet från den 12 november, sju dagar före lanseringen den 19 november.

Oavsett vilken version av spelet du köper, Standard Edition eller Ultimate Edition, kommer den fysiska utgåvan inte att innehålla någon skiva, utan en nedladdningskod i förpackningen.

Det är tråkiga nyheter, men den fysiska utgåvan kommer att finnas tillgänglig från den 12 november för att stödja förinstallationen.

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Vad ingår i Standard Edition?

(Image credit: Rockstar Games)

Precis som med de flesta spel innehåller GTA 6 Standard Edition endast basspelet och inga extra tillägg, till skillnad från den mer påkostade Ultimate Edition.

Vad ingår i Ultimate Edition?

(Image credit: Rockstar Games)

Ultimate Edition är den dyrare versionen av spelet och innehåller en exklusiv samling med "premiumfordon, vapen, kläder och aktiviteter runt varje hörn."

"Bonusinnehållet i Ultimate Edition är invävt genom hela Jason och Lucias berättelse, där nya föremål låses upp efter varje kapitel", skriver Rockstar.

Ultimate Edition innehåller följande exklusiva innehåll:

Fordonet '95 Gotti Cheetah

Hawk & Little Morgan Revolvers – varsin version av den kraftfulla revolvern för Jason och Lucia, med klassisk Vice City-design från Vercetti Estate, inklusive handtag med palmträdsmotiv, graverade detaljer och kikarsikte med hög prestanda

– varsin version av den kraftfulla revolvern för Jason och Lucia, med klassisk Vice City-design från Vercetti Estate, inklusive handtag med palmträdsmotiv, graverade detaljer och kikarsikte med hög prestanda Personliga vapenvarianter – specialanpassade sidovapen med detaljerade gravyrer för Jasons Girardi ES9-pistol och Lucias Klose K17-pistol

– specialanpassade sidovapen med detaljerade gravyrer för Jasons Girardi ES9-pistol och Lucias Klose K17-pistol Exklusiva Vice City-inspirerade kläder , tatueringar och annat för Jason och Lucia

, tatueringar och annat för Jason och Lucia Jasons fordon vid safehouset – bland annat motorcykeln Dinka Enduro med militärinspirerat utseende eller en Crest Kayak

– bland annat motorcykeln Dinka Enduro med militärinspirerat utseende eller en Crest Kayak Jasons Vapid Ganado-pickup med låg profil och exklusiva modifieringar

med låg profil och exklusiva modifieringar Rideout Customs – en verkstad där du kan modifiera vanliga fordon

– en verkstad där du kan modifiera vanliga fordon Sara's Unisex Salon – frisyrer och ansiktsbehåring för Jason och Lucia samt smink och naglar för Lucia

– frisyrer och ansiktsbehåring för Jason och Lucia samt smink och naglar för Lucia Båten Shitzu Squalo med en vapengömma fylld med sprängämnen

med en vapengömma fylld med sprängämnen Stock 305 Clothing Store – en klädbutik med unika och exklusiva kläder för Jason och Lucia hos Stockyards främsta destination för exklusivt streetwear

– en klädbutik med unika och exklusiva kläder för Jason och Lucia hos Stockyards främsta destination för exklusivt streetwear '67 VAPID Dominator Buggy – kan förvaras i Paradise Garage i Watson Bay, där det även finns vapenskåp och en säker plats för att lämna in stöldgods som kan säljas vidare

– kan förvaras i Paradise Garage i Watson Bay, där det även finns vapenskåp och en säker plats för att lämna in stöldgods som kan säljas vidare Electric Fang Tattoo Shop – med över 50 tatueringar för Jason och Lucia

med över 50 tatueringar för Jason och Lucia One-eyed Willie's modifikationsverkstad vid Lake Leonida

vid Lake Leonida Goodtime Gear – en kollektion med kläder och accessoarer inspirerade av TV-karaktären Macca the Gator från den populära serien Goodtime State

– en kollektion med kläder och accessoarer inspirerade av TV-karaktären Macca the Gator från den populära serien Goodtime State PTT Younging$ Illegal Goods Store – ett gängområde i Southside Vice City där du kan skaffa särskilda föremål och exklusivt smuggelgods

– ett gängområde i Southside Vice City där du kan skaffa särskilda föremål och exklusivt smuggelgods Classic Car Collection – leta upp övergivna klassiska bilar och pågående renoveringsprojekt och återställ dem till forna glansdagar i ett specialuppdrag från den excentriske samlaren och fixaren Wyman

Vintage Vice City Pack – bonusinnehåll vid förbokning

(Image credit: Rockstar Games)

Den som förbokar eller köper valfri utgåva av spelet före den 20 november får en kod till Vintage Vice City Pack, "en samling föremål som tar dig tillbaka till tiden då neonskyltarna lyste som starkast."

Vintage Vice City Pack innehåller:

Fordonet '55 Vapid Stanier – kan förvaras i det personliga garaget Shore Court Garage vid Ocean Beach

– kan förvaras i det personliga garaget Shore Court Garage vid Ocean Beach Kläder och frisyrer – en linnékostym i pastellfärger med vintagestil för Jason samt en röd paljettprydd miniklänning och lockigt hår för Lucia

– en linnékostym i pastellfärger med vintagestil för Jason samt en röd paljettprydd miniklänning och lockigt hår för Lucia Vapendesign – inspirerad av Tommy Vercettis ikoniska skjorta med palmmönster

GTA 6 släpps den 19 november till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

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