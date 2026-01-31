GTA 6 – all information för dig som är nyfiken på det kommande spelet

GTA 6 kommer efter en lång period av diskussioner och spekulationer, där Rockstar officiellt bekräftade spelet redan 2022. Under 2025 släpptes en första trailer som gav en första glimt av spelvärlden, karaktärer, miljöer och action i klassisk GTA-stil. Man har ett hum om möjliga datum för lansering baserat på läckor och analytikerförutsägelser, tillsammans med detaljer om vad som är nytt jämfört med GTA 5, från förbättrad grafik och fysik till potentiellt större karta och dynamiska miljöer.

Det har även diskuterats vilka plattformar GTA 6 förväntas släppas på – Playstation 5, Xbox Series X/S och PC – samt hur serien kan tänkas utvecklas med nya funktioner som multiplayer-integrationer, AI-drivna NPC:er och uppdaterade storyinslag.

